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【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台中的人氣鍋燒意麵。澎湃系海鮮鍋燒意麵，必不可錯過

2023-10-16 22:10:42 Julia Hsu 人氣：109
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：375篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：金三益健康茶飲-台中南屯黎明店
phone04-2385-0365
place台中市南屯區黎明東街70號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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金三益健康茶飲-台中南屯黎明店

 
區域 台中市南屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

環境

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

金三益的環境來說，我覺得不是小店耶~而且座位舒適

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

全年無休！而且不能訂位

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

就是這個位置看得出來不好停車喔~

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

雖然門口不能停車但是呢有停車場指示~

菜單：

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

菜單請注意。標示乾的是淺黃色，湯的是橘色

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

如果第一次來被浮誇系弄得很難選擇建議是選乾的鍋燒意麵！

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

其實魷魚、花枝、烏賊、章魚的味道是不同的海味，這樣的說明滿可愛！

電子菜單請按我

菜色：

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

大三元海鮮蒜辣麵 $405 。並不便宜但~你有發現碗跟托盤一樣大嗎？這一碗整個就很威武~~

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

我建議吃乾的就是因為乾拌沾染的湯汁就只有海鮮的鮮甜而且乾拌的意麵更有香氣跟口感

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

在台南很常會看到的粗辣椒粉跟芥末醬真的很適合乾拌麵使用的！調味料很道地台南~非常重要！！加了更好吃！

【台中 鍋燒意麵】金三益健康茶飲-台中南屯黎明店，台南紅到台

大蚵仔~~大顆到只能堆疊的蚵仔，就是味道有點重

金三益健康茶飲-台中南屯黎明店

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 金三益的乾式鍋燒意麵做得很好吃，有爆燒鍋氣款也有乾拌海味款。今天嘗試的大三元就是乾拌海味款推薦再拌入芥末。軟Q軟Q 的口感跟逼逼啵啵，上菜畫面浮誇味道也浮誇像是一口吃下海鮮全席頗有新意，如果鹹辣還可以搭飲料，我覺得台中的飲料比較優喔！湯類的鍋燒意麵我就比較建議吃些簡單的口味比較能吃出湯底的特色了！好吃難怪搬到哪都在排隊~

營業時間：週一~週日10:30～21:00（定休：無，不定休請關注官網)

官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=100087429194909

電話：0423850365

地址：408台中市南屯區黎明東街70號


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文章標籤

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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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