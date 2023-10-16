金三益健康茶飲-台中南屯黎明店 區域 台中市南屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境 ：

金三益的環境來說，我覺得不是小店耶~而且座位舒適

全年無休！ 而且不能訂位

就是這個位置看得出來不好停車喔~

雖然門口不能停車但是呢有停車場指示~

菜單：

菜單請注意。標示乾的是淺黃色，湯的是橘色

如果第一次來被浮誇系弄得很難選擇建議是選乾的鍋燒意麵！

其實魷魚、花枝、烏賊、章魚的味道是不同的海味，這樣的說明滿可愛！

電子菜單請按我

菜色：

大三元海鮮蒜辣麵 $405 。並不便宜但~你有發現碗跟托盤一樣大嗎？這一碗整個就很威武~~

我建議吃乾的就是因為乾拌沾染的湯汁就只有海鮮的鮮甜而且乾拌的意麵更有香氣跟口感

在台南很常會看到的粗辣椒粉跟芥末醬真的很適合乾拌麵使用的！調味料很道地台南~非常重要！！加了更好吃！

大蚵仔~~大顆到只能堆疊的蚵仔，就是味道有點重

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 金三益的乾式鍋燒意麵做得很好吃，有爆燒鍋氣款也有乾拌海味款。今天嘗試的大三元就是乾拌海味款推薦再拌入芥末。軟Q軟Q 的口感跟逼逼啵啵，上菜畫面浮誇味道也浮誇像是一口吃下海鮮全席頗有新意，如果鹹辣還可以搭飲料，我覺得台中的飲料比較優喔！湯類的鍋燒意麵我就比較建議吃些簡單的口味比較能吃出湯底的特色了！好吃難怪搬到哪都在排隊~

營業時間：週一~週日10:30～21:00（定休：無，不定休請關注官網)

官網： https://www.facebook.com/profile.php?id=100087429194909

電話：0423850365

地址：408台中市南屯區黎明東街70號



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