小昭偶爾跟婆婆來個聚餐小約會

即使我們三代同堂住一起天天見面

也會時常揪親愛的婆婆一同去品嘗美食

這次與婆婆到漢神百貨逛逛

選擇 『蘼樂餐酒 Lee's Garden Wine Bar 』用餐

是高雄知名無菜單料理-雅樂廚苑

打造的第二品牌

主打以主廚特色料理及酒品為主

位於B3美食街同樓層

餐廳外觀帶點紙醉金迷,輕奢華酒吧的氛圍

店名蘼~樂,取於古代酒名「酴醾」

以色黃如酒,佛見笑之稱酴醾花

醾~呈現花天酒地的快樂情境,

樂~如同自家後花園,適合大伙齊聚、歡飲同樂

蘼樂音同彌勒,故彌勒佛為鎮店之寶,

重達288公斤,採全天然青斗石雕刻而成

〖平日限定〗 推出午間套餐

〖期間限定〗

用餐時間是7月剛好碰到啤酒買一送一的活動

店家說8月份也有精選主餐買一送一的優惠

可以用線上訂位預約呦~

餐酒館的靈魂人物~酒

精釀啤酒、精釀生啤酒、白酒紅酒皆有

也有販售精緻花茶禮盒

迷你酒吧~可以微醺到晚上24:00

餐點部分只供應至21:00

酒櫃陳列多款酒品

每瓶都有標示酒莊、品種、香氣及酒精濃度

也可以擁有自己專屬的酒杯

MENU上的單杯葡萄酒

紅酒、白酒以當天開瓶的酒為主

用餐環境以高雅時尚為風格設計

座位分為兩區,

一區為長沙發半開放空間,另一區為小包廂空間

椅子下方的木箱為置物籃,

方便用餐者收納私人物品

包廂區~長木桌可容納10人以上

很適合注重隱私的三無好友或閨蜜聚餐或慶生唷!

整體以莫蘭迪色系設計為主軸,

完美提升空間質感度

再搭配餐桌的酒杯及擺盤器皿,

猶如貴婦般高級享受的禮遇

餐桌擺設

連餐巾紙在擺設上都非常用心

菜單

餐點有沙拉、義大利麵、燉飯、主餐、季節餐點、

特調飲品、精釀啤酒、葡萄酒

👉 線上菜單

燻鴨賞起司脆餅 ~280元

份量上比大煙囪美式餐酒館勝太多

外皮脆皮酥脆可口,

內餡滿滿的鴨肉、紫洋蔥、起司

燻鴨賞本身有味道,只要單單幾樣食材搭配

熱騰騰起司牽絲更美味,建議熱熱吃風味最佳

藍眼淚海鮮沙拉 ~460元

底層為蝶豆花製成的果醋凍及愛玉,

搭配時令海鮮淋上水果油醋~這道是招牌必點!!

豐盛的海鮮食材,有鮑魚、干貝、鮮蝦、花枝

完整一顆鮑魚,干貝數量也不少,貨真價實的海鮮

鮮蝦還貼心剝殼,方便食用

只剩蝦尾殼部分,證明是選用新鮮整隻蝦子不是蝦仁

淡紫色的果凍宛如紫水晶

果醋凍跟愛玉在夏天吃令人消暑

搭配生菜也挺開胃

晶瑩剔透之色澤漂亮,視覺上給💯

是不是很像馬祖藍眼淚般的浪漫景致

那不勒斯香腸細扁麵 ~370元

義大利麵條Q彈,吸附茄汁香氣~好吃

燒烤美國安格斯choice牛排(10oz) ~900元

牛排先經過熟成後再料理燒烤

不是用一般平底鍋煎,而是專門的鑄鐵鍋去煎烤

肉質上掌控完美,完美的五分熟度及嫩度

焦脆的外皮鎖住肉汁

即使小昭花了時間拍照,即使稍微冷掉,

牛排的口感依然很棒👍

不需再佐任何醬料,單吃就能吃到牛排的香味

這道牛排一致獲得我跟婆婆的喜愛💕(不輸 傑克牛排 喔! )

可搭配一旁的烤鮮蔬食用

繽紛鮮果氣泡珍珠飲 ~180元

屬於無酒精飲料(有提供6款無酒精飲品)

添加新鮮果丁及珍珠口感更豐富

喝起來酸甜滋味,沁涼爽口,也很適合小朋友

精釀啤酒SHOT組 ~399元

以九宮格方式擺盤,

共有4種精釀啤酒及5樣下酒菜

達克、豐潤496、吐司去掉的邊大冰紅、蜂蜜啤酒

每杯都有完美的啤酒泡沫,

泡沫能夠形成保護層,避免啤酒氧化

(左)蜂蜜啤酒~甜甜的蜂蜜香,口感香甜滑順,女孩子會喜歡的風味

(左二)達克~黑啤酒,苦味略為明顯,

愛喝黑啤酒微苦澀香氣的朋友應該會很喜歡

(右二)豐潤496~龍眼蜜香增添豐潤口感,略帶著葡萄柚皮的甜苦香氣,

為IPA啤酒的進化版

(右一)吐司去掉的邊大冰紅~帶有麥香及阿薩姆紅茶焙香,茶香味明顯

後2款啤酒色澤接近,光肉眼無法辨別出來,但喝得出來🍺

4杯風味皆不同,小昭最喜歡"吐司去掉的邊大冰紅"及"豐潤496"

下酒菜有生火腿、綜合堅果、煙燻起司、杏桃果乾、風味脆餅

光有生火腿及煙燻起司就心滿意足

建議可以先啜飲一小口啤酒，接著嚐點起司，

再喝一口啤酒與起司混合

同時享受到兩者單獨的風味,以及混搭時產生的另一種風味

小提醒 〖禁止酒駕🚫未滿18歲禁止飲酒〗

外帶提袋也蠻有質感

整體餐點上小昭都很喜歡

尤其牛排最讓婆婆讚譽有加

酒品上服務人員也很專業介紹及建議

(其實小昭有調酒證照,但現場專業的比較厲害😊)

漢神百貨逛累了可以到蘼樂吃飯小酌

也很適合聚餐或慶生唷~

餐廳位子不多,遇到假日或特別節日建議提前先訂位 ‼

也可以利用👉 線上立即訂位

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

蘼 樂餐酒

FB

IG

(07) 557 6188

11:30~14:00 17:30~24:00

高雄市前金區成功一路266-1號 B3 ( 漢神本館 B3 )



檢視較大的地圖

*****本篇為合作文*****

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