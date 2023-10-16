小昭偶爾跟婆婆來個聚餐小約會
即使我們三代同堂住一起天天見面
也會時常揪親愛的婆婆一同去品嘗美食
這次與婆婆到漢神百貨逛逛
選擇 『蘼樂餐酒 Lee's Garden Wine Bar 』用餐
是高雄知名無菜單料理-雅樂廚苑
打造的第二品牌
主打以主廚特色料理及酒品為主
位於B3美食街同樓層
餐廳外觀帶點紙醉金迷,輕奢華酒吧的氛圍
店名蘼~樂,取於古代酒名「酴醾」
以色黃如酒,佛見笑之稱酴醾花
醾~呈現花天酒地的快樂情境,
樂~如同自家後花園,適合大伙齊聚、歡飲同樂
蘼樂音同彌勒,故彌勒佛為鎮店之寶,
重達288公斤,採全天然青斗石雕刻而成
〖平日限定〗 推出午間套餐
〖期間限定〗
用餐時間是7月剛好碰到啤酒買一送一的活動
店家說8月份也有精選主餐買一送一的優惠
可以用線上訂位預約呦~
餐酒館的靈魂人物~酒
精釀啤酒、精釀生啤酒、白酒紅酒皆有
也有販售精緻花茶禮盒
迷你酒吧~可以微醺到晚上24:00
餐點部分只供應至21:00
酒櫃陳列多款酒品
每瓶都有標示酒莊、品種、香氣及酒精濃度
也可以擁有自己專屬的酒杯
MENU上的單杯葡萄酒
紅酒、白酒以當天開瓶的酒為主
用餐環境以高雅時尚為風格設計
座位分為兩區,
一區為長沙發半開放空間,另一區為小包廂空間
椅子下方的木箱為置物籃,
方便用餐者收納私人物品
包廂區~長木桌可容納10人以上
很適合注重隱私的三無好友或閨蜜聚餐或慶生唷!
整體以莫蘭迪色系設計為主軸,
完美提升空間質感度
再搭配餐桌的酒杯及擺盤器皿,
猶如貴婦般高級享受的禮遇
餐桌擺設
連餐巾紙在擺設上都非常用心
菜單
餐點有沙拉、義大利麵、燉飯、主餐、季節餐點、
特調飲品、精釀啤酒、葡萄酒
👉 線上菜單
燻鴨賞起司脆餅 ~280元
份量上比大煙囪美式餐酒館勝太多
外皮脆皮酥脆可口,
內餡滿滿的鴨肉、紫洋蔥、起司
燻鴨賞本身有味道,只要單單幾樣食材搭配
熱騰騰起司牽絲更美味,建議熱熱吃風味最佳
藍眼淚海鮮沙拉 ~460元
底層為蝶豆花製成的果醋凍及愛玉,
搭配時令海鮮淋上水果油醋~這道是招牌必點!!
豐盛的海鮮食材,有鮑魚、干貝、鮮蝦、花枝
完整一顆鮑魚,干貝數量也不少,貨真價實的海鮮
鮮蝦還貼心剝殼,方便食用
只剩蝦尾殼部分,證明是選用新鮮整隻蝦子不是蝦仁
淡紫色的果凍宛如紫水晶
果醋凍跟愛玉在夏天吃令人消暑
搭配生菜也挺開胃
晶瑩剔透之色澤漂亮,視覺上給💯
是不是很像馬祖藍眼淚般的浪漫景致
那不勒斯香腸細扁麵 ~370元
義大利麵條Q彈,吸附茄汁香氣~好吃
燒烤美國安格斯choice牛排(10oz) ~900元
牛排先經過熟成後再料理燒烤
不是用一般平底鍋煎,而是專門的鑄鐵鍋去煎烤
肉質上掌控完美,完美的五分熟度及嫩度
焦脆的外皮鎖住肉汁
即使小昭花了時間拍照,即使稍微冷掉,
牛排的口感依然很棒👍
不需再佐任何醬料,單吃就能吃到牛排的香味
這道牛排一致獲得我跟婆婆的喜愛💕(不輸傑克牛排喔!)
可搭配一旁的烤鮮蔬食用
繽紛鮮果氣泡珍珠飲 ~180元
屬於無酒精飲料(有提供6款無酒精飲品)
添加新鮮果丁及珍珠口感更豐富
喝起來酸甜滋味,沁涼爽口,也很適合小朋友
精釀啤酒SHOT組 ~399元
以九宮格方式擺盤,
共有4種精釀啤酒及5樣下酒菜
達克、豐潤496、吐司去掉的邊大冰紅、蜂蜜啤酒
每杯都有完美的啤酒泡沫,
泡沫能夠形成保護層,避免啤酒氧化
(左)蜂蜜啤酒~甜甜的蜂蜜香,口感香甜滑順,女孩子會喜歡的風味
(左二)達克~黑啤酒,苦味略為明顯,
愛喝黑啤酒微苦澀香氣的朋友應該會很喜歡
(右二)豐潤496~龍眼蜜香增添豐潤口感,略帶著葡萄柚皮的甜苦香氣,
為IPA啤酒的進化版
(右一)吐司去掉的邊大冰紅~帶有麥香及阿薩姆紅茶焙香,茶香味明顯
後2款啤酒色澤接近,光肉眼無法辨別出來,但喝得出來🍺
4杯風味皆不同,小昭最喜歡"吐司去掉的邊大冰紅"及"豐潤496"
下酒菜有生火腿、綜合堅果、煙燻起司、杏桃果乾、風味脆餅
光有生火腿及煙燻起司就心滿意足
建議可以先啜飲一小口啤酒，接著嚐點起司，
再喝一口啤酒與起司混合
同時享受到兩者單獨的風味,以及混搭時產生的另一種風味
小提醒 〖禁止酒駕🚫未滿18歲禁止飲酒〗
外帶提袋也蠻有質感
整體餐點上小昭都很喜歡
尤其牛排最讓婆婆讚譽有加
酒品上服務人員也很專業介紹及建議
(其實小昭有調酒證照,但現場專業的比較厲害😊)
漢神百貨逛累了可以到蘼樂吃飯小酌
也很適合聚餐或慶生唷~
餐廳位子不多,遇到假日或特別節日建議提前先訂位 ‼
也可以利用👉 線上立即訂位
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
*****本篇為合作文*****
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