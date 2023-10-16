淵明餅舖， 新竹伴手禮推薦 。傳承超過一甲子的淵明餅舖是新竹城隍廟相當具代表性的伴手禮老店，主打中式糕點糕餅為主，其中店家招牌水蒸蛋糕，維持傳統古法製作，每日現做限量出爐，隔夜不賣。至今也推出多種口味水蒸蛋糕，不少老顧客都喜歡這個古早味。

淵明餅舖

地址:新竹市北區中山路112號

電話:03-525-0256

時間:09:00~22:00

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新竹著名歷史古蹟城隍廟，廟口小吃琳瑯滿目，距離車站近交通也方便。趁這假日到新竹遊玩一下，安排半日遊行程順便吃吃美食買個伴手禮。

自行開車的朋友，城隍廟口對面也有收費停車場，不過假日人非常多，有沒有車位就看看運氣了

來新竹城隍廟吃美食小吃，順手帶個伴手禮，廟口旁的這間淵明餅舖可算是相當具代表性的老店之一

營業至今已經超過70個年頭，水蒸蛋糕為店內人氣招牌，堅持每天現做現賣，限量販售想吃得趁早

淵明餅舖做糕餅起家，主要以傳統中式糕點為主，品項很多可以到店內看看

糕餅除了有零售，也有禮盒包裝，送禮也不錯

除了長輩族群喜歡他們家的傳統糕餅，來購買的年輕族群也非常多

其中最熱賣的是他們家的水蒸蛋糕，口感鬆軟綿密，鹹甜口味都有，買到的蛋糕都是當天現做出爐

買了一盒杏仁糕回家當小點心吃，相當精緻可愛的小糕點，拿來配茶也挺不錯

口感紮實帶著淡雅的杏仁香氣，細細咀嚼逐漸在嘴中化開的細緻口感

手打麻糬也是我很愛吃的美食，Q軟麻糬上面灑滿了香濃花生粉

咬開麻糬裡頭藏有花生醬的餡真是驚喜，整體吃起來Q軟不黏牙，我特別喜愛濃濃花生醬的香氣，讓人想再多吃幾個~

店家資訊

淵明餅舖

地址:新竹市北區中山路112號

電話:03-525-0256

時間:09:00~22:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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