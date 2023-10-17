［小鳥吃吐司圓山店］推出了全台最巨大楓糖可頌，全長有58公分，挑戰全台最巨大!想吃的話要預約，還得要揪朋友一起吃才過癮啊!

小鳥吃吐司圓山店還有限定版魔方生吐司，［青檸綠葡］、［DREA餅乾］、［玉米叔叔］、［草莓生乳］，四款魔方吐司滿滿填滿醬汁與滿滿水果餅乾配料，顏色繽紛相當吸睛，是小鳥吃吐司圓山店獨賣商品。

千層吐司不稀奇，這裡給你灌漿奶油，撕開後滿滿奶油餡料，吃起來更滿足。

外觀韓風的小鳥吃吐司圓山店品項超多元，價格也是超實惠，麵包土司38元起，超多品項任三個100元，今天一開幕立刻引起排隊熱潮，每個定點都有麵包出爐，想吃好吃麵包，來小鳥吃吐司就對了。

小鳥吃吐司 圓山店

小鳥吃吐司在台灣已經有20多間分店，每一間分店都有各自的特色，圓山店粉藕色系的外牆，方型的玻璃櫥窗，搭配巨型的吐司LOGO鑲嵌在牆面上，極具韓系的風格。

陽光灑落而下，讓整個店面充盈日光的照拂，柔粉的質感，讓買麵包也有網美般的優雅。

記得小時候最喜歡到麵包店選麵包了，那會是一天的下午茶點心，也可能是隔天餐桌上的早餐，每次走到麵包店都會有一種幸福的感覺，選著喜歡的口味，牽著媽媽的手回家，心裡期待著剛剛挑選麵包的口味，想著想著口水都快流下來了啊。

說起麵包店的翹楚，小鳥吃吐司品牌在台灣已經是超高人氣，店內的裝潢也相當重視細節，麵包土司選用的麵粉也越來越高級，店內有日本熊本麵粉製的魔方生吐司，想要帶給台灣人全新的風味。

麵包土司總類相當多元，所有麵包都是當天製作。

熊本小吐司每一個都是68元，2個只要125元，非常超值喔。

靜岡抹茶紅豆麻吉吐司是小鳥吃吐司熱銷商品，每一個都只要79元，抹茶控買起來吧。

魔方生吐司 熊本麵粉製作

魔方生吐司是選用日本熊本麵粉製作，共有四種口味，［青檸魔方-新鮮綠葡萄］、［0reo魔方-oreo餅乾］、［草莓魔方-新鮮草莓］以及［玉叔叔-新鮮黃玉米炙燒］。

方形的魔方生吐司模樣也太可愛，每一顆都像是巨型積木一般，每一款吐司內都有滿滿的內餡與獨特醬料，安妮覺得絕對通通都要打包回家。

草莓魔方$110

方形熊本生吐司包裹著生乳醬與草莓醬，上面點綴著草莓片，粉嫩的色澤也太少女感了，這款肯定要賣爆啦。

青檸魔方 $110

這款魔方生吐司搭配的是青檸醬，上面妝點上綠寶石般的綠葡萄，整體妝點得好春天，顏色搭配好討喜，也是店家超級人氣的吐司。

OREA魔方

這款OREA魔方包裹著生乳醬oreo餅乾脆，濃香巧克力好誘人，搭配小朋友大朋友最愛的OREA餅乾，一口咬下甜香濃郁，相當好吃。

玉叔魔方 $110

方形生吐司搭配玉米，這是我第一次看到耶，覺得超級稀奇，這款玉叔魔方製作也相當特別。

覆蓋上滿滿的玉米濃湯醬料，裡頭還有玉米濃湯餡，鋪上甜甜的玉米片，上架前都會再經過炙燒，讓整體風味噴香，吃起來有玉米甜甜口感，搭配玉米濃湯的香氣配料，這款玉叔魔方生吐司真的很特別。

魔方生吐司包裝也非常可愛，安妮覺得好適合當成伴手禮呢，一個魔方生吐司搭配一個小鳥吃吐司的禮盒，小巧可愛又很有質感。

台灣最巨大楓糖可頌 $350

不用飛國外，台灣就有超巨大楓糖可頌，這款楓糖可頌外層包裹巧克力，全長58公分，每日限量，想吃，可能也要有很多朋友一起吧（笑）。

跟我們平常吃的可頌一比，這款台灣最大的楓糖可頌根本是巨人版啊，楓糖為基底，巧克力一層層的包裹，不僅視覺上有噱頭，口味上也是相當酥脆好吃的喔。

一般的楓糖可頌5入只要99元，楓糖包裹著酥脆可頌，非常好吃。

這款可頌我覺得很適合開派對的時候購買，或是班級開同樂會，買上一條巨大可頌大家一起吃，我覺得畫面一定超歡樂的。

雞腿麵包 (11月上架，採預購制）

對，你真的沒看錯，這款麵包裡是貨真價實的一整隻大雞腿喔，有照燒雞腿口味以及川辣口味，一整隻雞腿包裹在麵包裡，吃一個就抵一餐了吧！

溫體雞腿會先做醃製，共有兩種口味，一款是川辣口味，一款是照燒風味，醃製過後的雞腿包裹上酥片，包裹後塗上蛋液再做烘烤，這樣做出來的雞腿麵包實在太特別了。

1001頁手撕千層吐司 $99

千層的吐司口感比一般吐司更加濕潤柔軟有層次，是小鳥吃吐司的明星商品。

爆漿奶油千層吐司 $120

如果想要吃邪惡風味的千層吐司，店裡有販售［爆漿奶油千層吐司］，主廚會將奶油注入到吐司裡，這樣吃起來會更加邪惡。

手工貝果 $60/個 $110/個

小鳥吃吐司的手工貝果裡頭有滿滿內餡，不用再塗抹果醬，買回家烤過之後就像是剛出爐的。

炙燒明太子貝果

滿滿芝麻堅果上的貝果，裡頭塗抹上厚厚明太子，上架前主廚會炙燒過，讓香氣橫溢而出，鹹香鹹香的超級特別。

草莓貝果

草莓貝果上面鋪滿杏仁片，裡頭抹上濃厚一層草莓果醬，小朋友應該愛翻了。

花生貝果

所有貝果都是手工製作，口感綿密，花生貝果上是滿滿花生碎，花生控應該會很喜歡，裡面是滿滿花生醬，花生香氣好濃郁，非常好吃。

松露鹽可頌 $45/個 $120/3個

大推小鳥吃吐司的鹽可頌系列，安妮最喜歡的是松露鹽可頌，裡頭有滿滿松露，可頌質地細緻酥香，有千層的口感堆疊，是百吃不膩款啊。

貓掌牛奶燒 $100/3個

現做的貓掌牛奶燒熱熱吃最好吃，有原味牛奶、抹茶以及巧克力三種口味，三個只要100元，千層口感很涮口喔。

貓掌形狀也太可愛了，絕對擄獲小朋友的心啊，厚實的牛奶燒非常酥脆，外酥內軟真的非常好吃。

天然酵母發酵軟歐包 $99/個

天然酵母發酵軟歐包是一款放常溫三天依然香氣十足、非常鬆軟的麵包品項，銷魂叉燒軟歐包以及紫南田園乳酪軟歐包裡頭都有滿滿餡料，口感非常Q軟好吃。

花朵般造型的紫南田園乳酪軟歐包花瓣色澤有特別設計過，裡頭是滿滿的乳酪餡料，特別喜歡這樣鬆軟的麵包，而且由於是天然酵母製作，放置常溫三天依舊好吃喔。

天然酵母發酵軟歐包還有蔓越莓核桃軟歐包、柑橘軟歐包、雜糧軟歐包，口味選擇很豐富，每天吃不同款也不會膩呢。

小資族餐包 $99/袋

小資餐包一共有四種口味：楓糖可頌、小可愛羅宋、黑眼豆豆、洋蔥乳酪等品項，安妮最激推洋蔥乳酪，爆餡的餐包一吃就愛上。

柔軟餐包裡有滿滿洋蔥乳酪，乳酪口感好綿密細緻，搭配鬆軟餐包也太好吃了吧！這絕對會是我會回購的商品，真得爆炸好吃啦。

小鳥吃吐司品項真的超級多，有不少經典口味，感覺天天來吃都不會膩啊。

一開店人就爆炸多，想吃要有點耐心排隊喔。

安妮也列出心目中推薦品項：

1.小資餐包洋蔥乳酪

2.松露鹽可頌

3.魔方生吐司（每個口味都愛）

4.手工貝果系列

5.爆漿奶油千層吐司

（謝謝小鳥吃吐司邀請）

小鳥吃吐司圓山店店家資訊 小鳥吃吐司圓山店 粉專

地址：台北市大同區承德路三段233號(捷運圓山站，步行約４分鐘）

電話：02-25950068

營業時間：11:00-20:00