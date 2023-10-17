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台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

2023-10-17 08:16:14 齊媽 人氣：123
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窩客好文

齊媽

發表篇數：85篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 外埔區

                                                         薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場

到彰化賞韭菜花這天，回程的時候老大主動說要帶我去薑荷花農場

我曾在IG看過分享，沒想到有機會到此一遊，實在太開心了

台中外埔．薑荷花農場

薑荷花農場」位於台中外埔，是農場主人細心栽種、照顧的成果

薑荷花喜歡溫暖的環境，每年約7～10月是盛開期

台中外埔．薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場

入場清潔費每人50元，務必遵照農場主人提醒：賞花請走田埂小徑

凹字小徑土質濕軟，切勿擅自踩踏以免傷到薑荷花

台中外埔．薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場

一排又一排粉紅色的薑荷花在陽光下綻放，滿開的畫面美不勝收

台中外埔．薑荷花農場

花田旁有個白色相框，農場主人很熱情邀請遊客與美景同框留影

台中外埔．薑荷花農場

薑荷花原產於泰國清邁，花序排列宛如一朵鬱金香

因此又稱為泰國鬱金香暹羅鬱金香

台中外埔．薑荷花農場

薑荷花是我最愛的粉紅色，粉粉嫩嫩好像可愛的少女

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

感謝農場主人親自指導我站在田埂小徑，再請老大從對面取景拍照

就能借位拍出置身花海的照片，不傷害花卉才是個有素質的遊客台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

薑荷花田共有兩區，我們下午到訪時，其中一區逆光不好拍照

因此就以入園左手邊這一區花田為主

台中外埔．薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場

一片一片向上堆疊，非常漂亮

台中外埔．薑荷花農場

這裡的花色以桃紅、粉紅為主，清新脫俗很耐看

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

這天不忘帶小網美KITTY來賞花拍照，有妳同行更快樂

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

台中外埔．薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場

當天的陽光很給力，美景當前，即使拍到滿頭大汗也甘之如飴

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

台中外埔．薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場

初見薑荷花，忍不住一直按快門捕捉各種迷人的姿態

台中外埔．薑荷花農場

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

在一片粉色花海中，有幾朵白色薑荷花格外搶眼

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

農場外圍有一大片九重葛，黃色九重葛較少見，立馬拍照記錄下來

台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

越來越喜歡平日出遊、賞花的悠閒感

感謝老大陪我圓夢，有你真好台中外埔．薑荷花農場 (泰國鬱金香 / 暹羅鬱金香)

 

＜薑荷花農場＞台中市外埔區六分路六支巷26號旁

0910 - 453532             開放時間8:00～17:30

 

文章標籤

薑荷花農場 薑荷花 台中外埔 泰國鬱金香 暹羅鬱金香
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