2023/07/22(六)

朴子配天宮 嘉義縣朴子市開元路118號 05 379 2350 開放時間：05:00~22:30 官網 臉書

真好味鴨肉飯 嘉義縣朴子市中正路166號 05 379 3353 營業時間：10:00~18:30／星期日到下午16:30

麻糬棟 朴子第一零售市場內 05 379 3851 營業時間：08:00~20:00

永豐春捲冰果室 朴子第一零售市場內 05 379 4025 營業時間：08:30~20:30

原本朴子配天宮是我安排在第二天的行程，結果我大弟說時間還早，要先帶我們到仁義潭水庫走走，下午四、五點再到朴子配天宮。

朴子配天宮，是中華民國台灣嘉義縣現存著名且淵源古老的媽祖廟之一。亦存有與明鄭時期及清領時期有關的文化資源與文化資產。配天宮的虎爺神像是全台少數供奉於供桌上的虎爺神像。

配天宮前的左右紅花及白花供民眾求花求好孕，白花為男，紅花為女。

哇塞！還有康熙皇帝御用金杯筊↑↓

配天宮內有一棵被稱作靈樹的四季蘭，許多信眾常用樹幹摩擦疼痛部位，相傳可治病，但老靈樹2017年因病枯萎，今年初確定不治；廟方今年5月種下前省諮議員黃文峯捐贈的四季蘭做為新的靈樹，目前圈起來不讓民眾觸碰。

接著要來介紹配天宮周邊的美食，第一家先來到離配天宮步行只要三分鐘的真好味鴨肉飯，下午不到五點就有人排隊了，我們等了將近半小時，包便當的動作還挺慢的。

目前只有外帶，無法內用。

本來想買肉焿來吃看看，但早就賣完了，我買了一個鴨肉飯小的、魯肉飯小的、二個鴨魯飯大的，共四個便當。

三個人在包，不過期間有兩個人是在包外送的便當，所以現場排的只剩一人在包，所以才等這麼久。

鴨肉飯也是會淋上肉燥魯汁，鴨肉的量還蠻多的，淡淡的煙燻香氣，肉質軟嫩不柴，會讓人一口接一口不自覺就吃光光了。

鴨魯飯就是一半鴨肉，一半魯肉（肉燥），大的份量塞滿整個便當盒，很有份量，肉燥偏肥，吃起來是會黏嘴巴的那種，果然名不虛傳，很值得買來吃。

真好味鴨肉飯無法內用沒關係，可以外帶到一旁的朴子第一零售市場裡面享用，這邊有很多桌椅供遊客吃東西，還有電風扇很佛心。

永

麻糬棟和永豐春捲是來此必吃的兩間店，我們在麻糬棟吃冰喝飲料。

傳統的菜燕↑

很古早味的挫冰配料↑

既然叫麻糬棟，那當然要買麻糬來吃看看，白跟紫各買一顆，不過不太合我們的口味，太甜了。

永豐春捲冰果室賣的東西跟麻糬棟很多是重覆的，也是有賣果汁、挫冰和菜燕，唯一不同的是永豐有賣春捲。

春捲的配菜看起來都很新鮮，比較令我感到驚訝的是，居然放生菜，跟我在高雄吃到的差很大。

一捲五十元，包來很大，口味很不錯，挺好吃的。

有垃圾桶可丟垃圾，有加分，市場裡原則上就是麻糬棟和永豐冰果室的天下，其它店家大多都沒開。

來到朴子配天宮，一定要來嚐嚐附近的美食。

『嘉義。兩天一夜小旅行』～白水湖壽島／海上馬桶／東石漁人碼頭

『嘉義。兩天一夜小旅行』～蚵老大海鮮碳烤／200元蚵仔吃到飽／海景風第一排／東石漁港

『嘉義。兩天一夜小旅行』～用久柑仔店／古早味零食、童玩／電視劇拍攝地點

『嘉義。國立故宮博物院南部院區』～2023湖光水色藝術展演

『嘉義。​​新港奉天宮』～虎爺誕辰／新港鴨肉焿



檢視較大的地圖

文章標籤