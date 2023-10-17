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＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、美式餅乾、清爽好茶、香濃咖啡！低消只要$100元超划算～OLD BOY菜單每週都不同喔！

2023-10-17 11:29:51 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：123
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1390篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Old Boy 咖啡甜點
place新北市三重區中正北路85號(捷運菜寮站7分鐘)85號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

2023三重新開幕特色咖啡館-OLD BOY 咖啡甜點，主打台灣少見的軟餅乾、司康，口味超豐富，鹹的甜的這裡通通吃得到！

司康餅乾超大塊，鹹香不油膩奶油香蒜起司、酸甜開胃綜合花野莓、芋頭控最愛金沙芋見泥、吃得到棉花糖的巧克力脆餅及蓮花餅乾，鹹甜草莓脆粒，多種口味我都愛

雙果香緹水果塔，兩種當季水果酸甜開胃，水果相當juicy！娜娜香緹可可脆粒，濃郁巴斯克乳酪蛋糕，搭配香蕉芭那那，雙重風味一次滿足！

OLD BOY多款飲品選擇，夏綠蒂花果精靈紅茶，喝起來很順口，花香在口中綻放～靜岡抹茶歐蕾現刷的美味不可錯過、無名特調氣泡飲酸酸甜甜很清爽，相當繽紛奪目

一口咖啡、一口司康/餅，絕佳黃金搭配～焦糖瑪奇朵超漂亮的拉花滑順好入喉！拿鐵奶泡綿密細緻，倒入美式咖啡香味四溢，甜度可以自己到自助區調整唷～

OLD BOY還有冰櫃甜點、進口果醬、多款特調飲品，低消只要一百元，即可享受舒服空間！離捷運菜寮站幾分鐘就到，三重又多一家好店，趕快收藏起來～

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 咖啡甜點裝潢充滿設計感，不輸給台北市一流的咖啡館，整體規劃相當用心，老闆原本想去台北開店，

考量房租等多重因素後，決定在住家附近的三重開店，提供三重人又多了一個吃甜點、喝咖啡的好去處～

地點就在三重最大的綜合運動場對面，從捷運菜寮站、公車綜合運動場站都不遠，OLD BOY 咖啡甜點一旁還有明志國中UBIKE站

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 咖啡甜點特製的多款糕點，飲品現點現做，老闆從餐具挑選、擺盤、用料、調味都相當用心~是一家吃過會想再訪的咖啡小館~

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 咖啡甜點開業短短時間，之前我經過就一直想來嚐嚐看，店內空間雖然不大，但座位擺設相當好~

不論是窗邊的吧台座位、沙發空間、多人桌坐起來都好舒服~自然採光空間感很遼闊，坐在裏面用餐好愜意喔！

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 咖啡甜點自助區提供超漂亮餐具、飲用水、飲品還可以自己調整甜度，需要甚麼都可以自由取用～

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

old boy用餐須知

OLD BOY 咖啡甜點低消只要一百元，不強迫一定要點飲料，店家不定期推出各種小黑板優惠活動，三不五時就想來嚐鮮打卡～

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

old boy限量打卡禮

只要消費＋打卡分享＋５星評論，就有限量的小禮物可以帶回家，超可愛的毛巾小熊５個顏色都好可愛，數量有限，想要的朋友早點來消費打卡喔～

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

old boy菜單

OLD BOY 咖啡甜點的價格都不算太貴，咖啡、茶飲６０元起就喝得到，甜點也大概都一百元左右，跟台北動輒數百元的咖啡店比，OLD BOY 咖啡甜點CP值頗高

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 咖啡甜點擺得滿滿一桌，看起來有夠澎派，一口甜點一口飲品，度過絕佳的下午茶時光，吃完晚餐來這吃甜點也沒問題~

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 司康／餅乾

OLD BOY 一大招牌就是司康跟餅乾，多款口味每天限量販售，通通都是老闆特製的獨特滋味，用料相當實在~

之前去美國超喜歡吃美式餅乾，但台灣相當少人在賣，不然就是太甜不合我口味~OLD BOY 司康跟餅乾有甜有鹹，甜度剛剛好，完全就是我的菜！

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

金沙芋見泥 $85

身為芋頭控～怎麼能錯過這個金沙芋見泥，鹹香的金沙遇到濃郁的芋泥，鹹中帶甜的好滋味～搭配鬆軟的司康餅，吃起來不會膩口相當有飽足感！推薦芋頭控必吃

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

綜合花野莓 $70

吃得到野莓顆粒口感，酸酸甜甜相當開胃，司康的鬆軟口感，相當有飽足感，沒有食慾的時候，吃上一塊就能刺激味蕾，讓人食指大動

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

巧克力脆餅 (棉花糖) $80

酥脆的巧克力脆餅，搭配軟Ｑ的棉花糖，一大口咬下巧克力香氣充滿口中，口感相當有層次感，推薦愛吃巧克力的朋友必點

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

蓮花餅乾 (棉花糖) $80

上頭加上一整片蓮花餅感，香甜的好滋味，吃起來不會過於甜膩，酥脆的蓮花餅乾，大配柔軟的棉花糖，軟中帶脆的口感令我眼睛一亮～

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

草莓脆粒(乳酪) $95

這一款說實話乍看外表沒有很漂亮，沒想到吃起來滋味超好吃，鹹香的乳酪搭配酸酸的草莓，搭配起來超完美，吃起來鹹中帶點甜酸我好喜歡～推薦必點

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

奶油香蒜起司 $85

吃了這麼多偏甜的口味，居然還有鹹的口味選擇，奶油香氣強烈，香蒜跟起司搭配得很好，讓滋味相當豐富，吃起來不會油膩很涮嘴，推薦不愛吃甜食的朋友可以試試看

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

多款美味的司康及餅乾選擇，種類好豐富又多樣，真期待之後還會推出甚麼口味，這次吃到六款都好美味，通通都要推薦給大家

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 蛋糕

司康跟餅乾必吃外，冰櫃內還有多款冷藏甜點，真材實料的巴斯克、超大盒的提拉米蘇、限量販售的布丁燒，數量有限賣完為止～

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

娜娜香緹可可脆粒(巴斯克) $160/片

這款巴斯克蛋糕好讚喔，加入了香蕉泥增添風味，巴斯克乳酪根香蕉泥都超濃稠，讓鹹鹹甜甜的蛋糕吃起來更加有口感～

上頭加上鮮奶油、杏仁片點綴，超好吃的巴斯克蛋糕，推薦愛吃巴斯克蛋糕的朋友們，一定要來朝聖喔！

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

雙果香緹(水果塔)  $190/片

OLD BOY的水果塔，一次就放了兩種經典的水果，酸甜的好滋味次吃得到～中間的鮮奶油軟綿細緻，跟底下酥脆的塔皮一起吃

超級有漸層感，而且不會過甜，可以感受到水果的JUICY，下次過節慶生真想一次買一整顆，把OLD BOY的好滋味分享給更多親朋好友享用

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY還吃得到進口果醬，搭配司康/餅乾一起享用超速配，宛如到了歐洲一樣，可以享受完全不同的下午茶體驗~

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

OLD BOY 飲品

OLD BOY多款飲品選擇，冰的熱的通通有，多款特調飲品我都好喜歡，搭配甜點一起享用，真的是絕佳的組合~

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

拿鐵 (熱) $90

香醇的拿鐵一大杯才九十元，現打奶泡喝起來好細緻，倒入濃郁的美式咖啡，攪拌均勻喝起來香濃不苦澀~

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

焦糖瑪奇朵 (冰) $110

焦糖瑪奇朵上頭超漂亮的拉花，宛如煙火般綻放光芒~喝起來滑順的口感，甜中帶點微苦，喝上一杯令人精神一振，一整天的元氣立刻補足

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

靜岡抹茶歐蕾 (冰) $110

愛喝抹茶的朋友，這杯現刷的靜岡抹茶歐蕾，抹茶完全不手軟加超多，抹茶味爆炸濃郁~還貼心附上攪拌器，抹茶與鮮奶混合均勻，滑順度十足，抹茶味充滿口中各角落

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

夏綠蒂花果精靈紅茶(冰) (L)$65

超特別的花果紅茶，還沒喝就聞到獨特的花果香氣，紅茶口感不會苦澀，相當順口，建議無糖就很好喝，若愛喝甜的朋友，自助區有糖漿可以自由調整甜度

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

無名特調 氣泡飲 (冰) $150

天氣熱的時候就想喝個氣泡飲，可以讓人神清氣爽，同時又能幫助消化，酸酸甜甜的好滋味，上頭滿滿的玫瑰花瓣，酸酸甜甜相當爽口~

不論搭配甜點或直接喝都很搭，OLD BOY不僅甜點好吃，飲品也一百分，搭捷運來品嚐都值得，真的太推薦了

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

Old Boy 咖啡甜點５大特色

1.2023三重新開幕特色咖啡館，台灣少見的軟餅乾、司康這裡通通吃得到，口味超豐富，鹹的甜的通通都有，還有冰櫃甜點、進口果醬，低消只要一百元，即可享受舒服空間！離捷運菜寮站幾分鐘就到，一旁還有youbike 站，交通相當方便🚇🚴🚌

2.特製司康餅乾比一般英式更大塊，鹹香不油膩的奶油香蒜起司、酸甜開胃綜合花野莓、芋頭控最愛金沙芋見泥、吃得到棉花糖的巧克力脆餅及蓮花餅乾，乳酪香濃、草莓酸甜的草莓脆粒🍓，多種口味樣樣都美味

3.冷藏甜點也相當美味，過節生日還可以提早預訂慶祝，雙果香緹水果塔兩種當季水果酸甜開胃，水果相當多汁很juicy！底下酥脆塔皮滋味超豐富！娜娜香緹可可脆粒，濃郁巴斯克乳酪蛋糕，搭配香蕉芭那那，雙重風味一次滿足！

4. 多款飲品選擇冰的熱的通通都有，夏綠蒂花果精靈紅茶，紅茶喝起來很順口，花香在口中綻放～靜岡抹茶歐蕾現刷的美味，身為抹茶控千萬不可錯過！無名特調氣泡飲酸酸甜甜很清爽，上頭還有玫瑰花點綴，相當繽紛奪目！

5.一口咖啡一口司康/餅，是絕佳黃金搭配～焦糖瑪奇朵超漂亮的拉花，水準甚高，比例抓到的剛剛好，喝起來滑順好入喉！拿鐵奶泡綿密細緻，倒入美式咖啡香味四溢，甜度可以自己到自助區調整，喝無糖我覺得就超好喝～三重又多了一家好店，推薦大家來old boy嚐鮮

＋（三重甜點）OLD BOY 咖啡甜點～手作蛋糕、香濃司康、

💭店家資訊 Old Boy 咖啡甜點
🏠地址: 新北市三重區中正北路85號(捷運菜寮站7分鐘)
☎️電話: (02)2989-9898
⏰時間: 11:00-22:00
💲消費: 只收現金💰line pay / 街口 / 悠遊付申請中
💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064232733902
💬ig: https://www.instagram.com/oldboy_coffee_dessert/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406701473


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