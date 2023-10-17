【宅配美食】曼寧花草茶｜貴婦們最愛的午後療癒系茶包，冷熱皆可輕鬆享受迷人下午茶!

不用出門也能喝到質感風味，貴婦們最愛的【曼寧花草茶】茶包，以方便快速的迷人茶飽受喜愛，有黃金蕎麥茶、蘋果多酚果茶、有機兒茶素綠茶，不含咖啡因和人工添加物，每款都可以冷泡也可以熱泡，只要幾秒就能享受下午茶店的同款品質，擄獲不少喝茶愛好者的心。

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肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

品牌介紹

▼【曼寧花草茶】響應環保的精神理念，包裝以紙設計簡單又好看，並使用玉米纖維作為茶包，每袋共有15包可沖泡。

▼【曼寧花草茶】曼寧花草茶沖泡方法很簡單，每包茶包搭配150cc-600cc的水即可，所有茶品皆可冷泡也可以熱泡，由於天氣已經開始變涼，建議熱泡暖心又暖胃！

如何購買

【曼寧花草茶】以線上購買為主，有黃金蕎麥茶、蘋果多酚果茶、有機兒茶素綠茶風味，目前優惠算下來最低平均每袋不用130元。

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飲品介紹

黃金蕎麥茶

▼營養健康無咖啡因的黃金蕎麥茶，選用花蓮玉里的韃靼蕎麥，無施用農藥用友善耕作，搭配玄米與牛蒡複方調配，舒服的焙火穀物香氣，會讓人不知不覺喝光光～

蘋果多酚果茶

▼以花草水果完美比例調配的蘋果多酚果茶，呈現出天然的橙色茶湯，還沒喝就聞到蘋果的香氣，伴隨白洛神的微酸滋味，在嘴裡打造出多層次的酸甜感，特別添加了美日專利 Fibersol®-2膳食纖維，可幫助補充日常所需的纖維質。

有機兒茶素綠茶

▼與日本專業綠茶公司合作的有機兒茶素綠茶，嚴選日本靜岡縣契作有機茶園茶葉，無使用化學肥料及農藥，獲得慈心有機驗證（股）公司有機驗證，入口淡雅的茶香瞬間襲來，溫潤順口的風味很迷人！

飲用心得

平時就很喜歡喝茶的我，很推薦這款【曼寧花草茶】，不含咖啡因不怕喝了睡不著，同時有著保健身體的效果，從味道到口感都相當優秀，簡單沖泡就能喝到高品質風味，私心最愛蘋果多酚果茶，酸甜的果香讓人一口口停不下來！

品牌資訊

曼寧花草茶

粉絲團 : 曼寧花草茶 FB IG: @magnet.tw

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