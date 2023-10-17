炙り庵steak牛排是一家日式牛排

不同於台式牛排，使用濕式熟成的料理方式並切成較厚的塊狀

烹調時，保持肉質的嫩度和鎖住肉汁

簡單沾點以玫瑰鹽調味，品嘗時可加些許玫瑰鹽調味，以突顯牛肉的原味

是一家價格平實、高CP值的日式牛排料理

【目錄索引】

‧炙り庵steak牛排-龜山長庚店-環境介紹

‧炙り庵steak牛排-龜山長庚店-自助吧

‧炙り庵steak牛排-龜山長庚店-菜單

‧炙り庵steak牛排-龜山長庚店-餐點介紹

‧炙り庵steak牛排-龜山長庚店-店家資訊

炙り庵steak牛排龜山長庚店鄰近林口長庚醫院（正確來說，應該是龜山長庚醫院）巷弄內

可搭乘桃園機場捷運至A8長庚醫院，步行過來約8~10分鐘

開車的朋友可至林口交流道下，下交流道一下子就到了

所以雙北、桃園的朋友，不管是開車、搭乘大眾交通工具來到炙り庵steak牛排龜山長庚店都非常方便

炙り庵steak牛排龜山長庚店位在三角窗的店面

從兩旁的馬路都可以清楚看到招牌

入口處在這裡

【炙り庵steak牛排-龜山長庚店-環境介紹】

用餐區是有著溫暖色系的橘紅色

剛到時約下午5點，只有兩張桌左右的客人

不到6點就幾乎客滿了，生意非常好

建議要來用餐的朋友，可以利用平日的時段來用餐

桌上備有玫瑰鹽及黑胡椒調味料

【炙り庵steak牛排-龜山長庚店-自助吧】

用餐享有自助吧無限享用

自助吧提供牛滷汁、牛筋湯、白飯、飲品及明治百吉冰淇淋無限供應

牛滷汁

牛筋湯

各式醬料

明治百吉冰淇淋

【炙り庵steak牛排-龜山長庚店-菜單】

【炙り庵steak牛排-龜山長庚店-餐點介紹】

▲熟成嫩肩牛排200g五分熟+爆漿熔岩蝦球2顆+炸蝦3隻 516元

熟成嫩肩牛排有著一定的厚度，有著西餐廳般的等級

採用長時間低溫烹調的方式、讓肉品呈現柔軟、保有肉汁的口感

無添加任何軟化劑，吃的到原味，天然ㄟ最健康

選擇五分熟，肉質還保有粉嫩的色澤

搭配玫瑰鹽或黑胡椒都有不同的風味及口感

炸蝦3隻 +69元

炸蝦炸到外層帶有香酥的口感

蝦肉脆彈紮實，淋上有著香甜口感的醬汁，很美味

而且一次有三隻可以吃的很過癮

爆漿熔岩蝦球2顆 +79元

爆漿熔岩蝦球頭一次吃到這樣的搭配，覺得很奇妙的好吃

趁熱吃裡面會有熔岩般的爆漿口感，要小心燙口

第一口可以品嚐到起司的奶香、鹹香

接著在咀嚼時可以吃到脆彈的蝦肉，結合海鮮的鮮甜、香濃的起司

蝦球的外層吃起來像月亮蝦餅的內餡

炙り庵steak牛排使用真材實料的食材，每一口都能嚐到蝦肉的鮮味

吃起來好滿足

▲薄切蔥鹽牛舌150g+廣島炸牡蠣2顆+香煎大干貝（純扇貝肉壓製）2顆 586元

牛舌有著脆彈帶Q的口感

蔥花感覺有先調味過

牛舌搭配著蔥花吃起來口感更豐富，風味更升級

香煎大干貝2顆 +69元

干貝簡簡單單用煎的就很鮮美，不用任何調味也有味道

上下煎到帶點焦焦的色澤，一口咬下微鹹鮮的滋味

肉質嫩中帶點嚼感的且散發著鮮甜的風味

廣島炸牡蠣2顆 +79元

炸牡蠣外酥內軟，牡蠣散發著滿滿的海味

搭配塔塔醬，風味更佳

白飯搭配牛滷汁香氣十足

牛滷飯再搭配溫泉蛋，更是令人銷魂

牛滷汁香味非常濃郁，但不會太鹹，有著豐富的油脂

這一碗打趴許多滷肉飯專賣店的水準，重點是來到炙り庵steak牛排龜山長庚店完全免費而且還可以無限吃到飽

牛筋湯

牛筋湯還吃的到牛肉，燉煮的幾乎入口即化

湯頭加入薑絲，喝起來有薑絲的風味，還有紅白蘿蔔清甜及牛肉熬煮的高湯鮮味

飯後吃個冰淇淋，甜甜的做個完美的ENDING

尤其是炎熱的天氣，吃冰好清涼消暑

喜歡牛排的朋友們，強烈推薦一定要來炙り庵steak牛排嚐嚐這日式牛排的威力

內用享自助吧無限供應，且自助吧的食材也沒在馬虎的

難怪一到用餐尖峰時段就出現滿滿的人潮

【炙り庵steak牛排-龜山長庚店-店家資訊】

店名：炙り庵steak牛排-龜山長庚店

地址：桃園市龜山區文化二路34巷6號

營業時間：11:00~22:00

電話：03-318 6717

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