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台中北區｜人氣酸辣粉隱身巷內老宅，酸辣湯頭、口感Q彈涮嘴｜老棠酸辣粉

2023-10-17 15:15:34 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：96
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發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老棠酸辣粉
place台中市北區梅亭街464號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中北區｜人氣酸辣粉隱身巷內老宅，酸辣湯頭、口感Q彈涮嘴｜老

 

說到台中酸辣粉，不得不提「老棠酸辣粉」，從去年開幕後至今人潮仍絡繹不絕，復古老宅裝潢，賣著改良成適合台灣人的口味，酸酸辣辣、Q彈涮嘴！品項多到有選擇障礙！

台中北區｜人氣酸辣粉隱身巷內老宅，酸辣湯頭、口感Q彈涮嘴｜老

店內採中式典雅風格裝潢，座位不多，室外兩大桌、室內只有4人吧台桌，若是夏天來有極大機率需耐得住熱坐室外~

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老棠酸辣粉菜單

台中北區｜人氣酸辣粉隱身巷內老宅，酸辣湯頭、口感Q彈涮嘴｜老

一人一張點餐單，可調整辣度、酸度以及配料可選擇加不加，對我這個挑食人蠻友善的！除了酸辣湯頭以外也有高湯湯頭，友善不吃辣不吃酸的人

台中北區｜人氣酸辣粉隱身巷內老宅，酸辣湯頭、口感Q彈涮嘴｜老

(圖片由店家粉專提供)

台中北區｜人氣酸辣粉隱身巷內老宅，酸辣湯頭、口感Q彈涮嘴｜老

牛肚酸辣粉$140

台中北區｜人氣酸辣粉隱身巷內老宅，酸辣湯頭、口感Q彈涮嘴｜老

酸辣粉有點像台灣的米苔目，但又比米苔目更Q彈，Q的口感近似在咬珍珠波霸那種Q度，吸飽滿滿湯汁有夠涮嘴！搭配酸酸辣辣的湯頭，以及各種配料層次更加豐富！

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牛肚吃起來Q彈有嚼勁

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牛三寶酸辣粉$170

這碗是我這個挑食人點的，所以只有出現花生和豆芽~正常會有蔥、榨菜、香菜、豆芽、花生、麻，可以選擇加或不加

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牛腱肉燉至軟嫩，真的很不錯！

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牛筋軟嫩中帶點Q度，膠質感蠻不錯的！

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我個人覺得小辣和正常酸，口味對我來說還是偏重一些，下次再訪可能會點微辣微酸，但整體口味還是很不錯的

 

麻辣鴨血$50

鴨血蠻大塊，而且有入味無空洞！給過~

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整體來說，是個喜愛酸辣粉會喜歡的~尤其價格蠻親民的，口味都可以調整蠻貼心的，唯一小可惜應該只有內用位太少，假日來都需候位一陣子~而且有機率提早售完

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【 老棠酸辣粉 】

▸ 店家FB 老棠酸辣粉粉專
▸ 店家IG https://www.instagram.com/laotanglala/
▸ 地址｜台中市北區梅亭街464
▸ 電話｜0909239464
▸ 營業時間｜11:00-13:3017:00-19:30。一四公休
▸ 無訂位，現場候位


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