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【天母美食】10間天母美食推薦，台北天母餐廳吃什麼？

2023-10-17 16:10:07 陳小可的吃喝玩樂 人氣：107
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：588篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：越富越南法國麵包
phone09-8209-0788
place台北市士林區德行東路45號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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天母美食有什麼推薦？天母棒球場周邊有許多美食餐廳推薦，大葉高島屋也有好幾間熱門餐廳，一個人燒肉店、火鍋店、天母旭集、牛肉麵、飯糰、蛋糕伴手禮，地點靠近士林區。

天母商圈 取自維基百科

天母是位於臺灣臺北市士林區境內的一個地區。北、東緊鄰陽明山國家公園，西以磺溪與北投區的石牌為界，南接蘭雅、芝山岩地區以外雙溪與士林福德洋、林子口相隔。今於士林區下設有天母次分區。

天母主要的商業活動在天母東西路一帶，沿路以餐飲、速食、服飾精品及舶來品店為主，各式連鎖商店皆已進駐；而忠誠路上大葉高島屋百貨亦吸引當地商機，此地區性之百貨公司於本區域迅速便利了當地居民。

依照台北市政府現行的臺北市次分區規劃，下列8個里別合稱天母地區。

原天母里：天母里、天山里、天和里、天玉里
原三玉里：天福里、天祿里、天壽里、三玉里

廣義的天母還包括鄰近的蘭雅、芝山岩兩個次分區。
蘭雅地區：蘭雅里、蘭興里、忠誠里、德行里、德華里
芝山岩地區：芝山里、東山里、名山里、岩山里、聖山里

天母美食 越富越南法國麵包

士林排隊美食【越富越南法國麵包】有好幾位讀者說是台北最強最好吃法國麵包推薦，連住在士林和天母的朋友都說好吃，聽說連平日都要排隊，實際來到現場真的見證越富的超人氣！店名很好記，越富諧音像岳父XD 

抹醬以鮪魚醬為主打，咬下第一口，酥酥香香的麵包體加上餡料多層次的飽滿口感，真好吃！豪邁的蘿蔔絲多汁香甜又脆，還有火腿、叉燒、紅蘿蔔絲，加上我個人非常喜歡的香菜提味，完美啊！我好愛這口味。

只是要注意！辣椒真的有夠辣辣辣，買回家配了好多水～哈

越富越南法國麵包
地址：台北市士林區德行東路45號
捷運：芝山站2號出口
營業時間：10:00–18:00（週一休息）
電話： 0982 090 788
提供：外帶、配合ubereats平台外送
粉絲團：越富越南法國麵包
食記：士林美食越富越南法國麵包 台北排隊法國麵包！天母美食推薦

天母美食 呷雞啦

青菜園是由兄弟姐妹分年度經營，其中一個經營時，其他人就互相幫忙。新開幕的【呷雞啦】是青菜園第二代的兒子下山開店自己經營，地址位在士林巷弄，附近公寓住戶不少，以後多了一間士林買雞肉推薦囉！要拜拜、聚餐、自己吃或者懶得煮飯都可以提前預訂。

呷雞啦
地址：台北市士林區士東路91巷17號
營業時間：早上9:30至下午15:00（公休看粉絲團）
電話： 0983 698 559
粉絲團：呷雞啦
食記：【士林美食】呷雞啦！青菜園二哥兒子開的放山白斬雞，近天母棒球場美食

天母美食 一品山西刀削麵之家

從士林到北投泡湯都會經過天母「一品山西刀削麵之家」，每次都客滿，連天母在地人也推薦的美食，吃過一次覺得好吃，來天母不知道吃什麼，就來吃番茄牛肉麵和蔥油餅，這間刀削麵很特別的是機器人刀削麵。

天母 一品山西刀削麵之家
地址：台北市士林區天玉街3號1樓
電話：0978 551 377
營業時間：10:30–14:00, 17:00–20:30
食記：天母美食一品山西刀削麵之家牛肉麵推薦
粉絲團：天母 一品山西刀削麵之家

天母美食 芝玫蛋糕店

台北有好吃的起司蛋糕推薦嗎？這天位在士林天母的「芝玫蛋糕店」真的好吃：）偷偷說，比起吃吃看，我更這喜歡這間「芝玫蛋糕店」，只是可惜沒有內用可以直接吃下午茶啦！

芝玫蛋糕店
地址：台北市士林區德行東路89號
營業時間：08:00–21:30
電話： 02 2835 6956
官網：芝玫蛋糕店
粉絲團：芝玫蛋糕店
食記：【士林美食】芝玫蛋糕店，天母好吃輕乳酪蛋糕推薦！

天母美食 天母德州美墨炸雞

德州美墨炸雞是我目前在台北覺得最好吃的連鎖炸雞，分店有天母、京站和微風南山店，能吃到的分店不算多，每間分店生意都很棒，網路也有人推薦這間是台北好吃炸雞！之前在京站吃過就念念不忘，這次來到《天母德州美墨炸雞》回味，點了朋友推薦的＂酥炸雞胗＂還有兩人雙享餐套餐。

德州美墨炸雞（天母）
地址：台北市士林區中山北路六段752號
捷運：芝山站
電話：02 2876 7532
營業時間：11:00 – 22:00（周一上午11:00 – 下午9:00）
食記：天母德州美墨炸雞（菜單），台北好吃炸雞推薦
粉絲團：德州美墨炸雞

天母美食 吃吃看

吃吃看》有兩間店面，這間是餐廳和下午茶內用，旁邊那間就是蛋糕甜點外帶為主，好奇蛋糕長什麼樣也可以先走到外帶店看看。

吃吃看
地址：台北市士林區中山北路六段770號
電話：02 2871 4678
外送：無
營業時間：09:00–21:00
食記：【天母美食】吃吃看，天母下午茶推薦 (菜單)
官網：吃吃看

天母美食 清河鵝肉

天母的人氣早餐《清河鵝肉》，營業時間早上六點就開賣，鵝肉當早午餐真是奇妙，開在低調巷弄又藏在自家車庫的鵝肉店，生意超好，睡到中午可能賣光，招牌煙燻鵝肉聽說開門不久就賣光，想吃可先預訂。

清河鵝肉
地址：台北市士林區德行東路129巷10號
營業時間：上午6:00-下午1:00，下午 5:00-晚上8:00(週一、週四休息)
電話： 02 2835 1769
食記：【天母美食】清河鵝肉，車庫鵝肉早午餐生意超好

天母美食 穗之蔵日式飯糰

初訪穗之蔵買了三種口味日式飯糰，下次有機會經過士林天母一定會再去外帶鮭魚飯糰和鹽飯團，這兩個口味也很有興趣，其他口味也會回購，太愛吃日式飯糰啦！

穂の蔵 (日式飯糰專門店 穗之蔵)
地址：台北市士林區忠誠路二段148巷1號
營業時間：07:00–18:00
電話： 02 2874 9929
外送： 
粉絲團：日式飯糰專門店 穗之蔵
食記：士林天母早餐推薦穂の蔵(日式飯糰專門店 穗之蔵) 日本人經營

天母美食 IKIGAI 燒肉專門店

IKIGAI燒肉專門店》是全家便利商店的關係企業「全家國際餐飲」的自創品牌，全台首間店位於天母商圈大葉高島屋B1推出「個食型」燒肉，菜單價格從280元起，一個人也可以享受到平價美味的燒肉

IKIGAI燒肉專門店
訂位電話：02-28311698
地址：台北市士林區忠誠路二段55號(大葉高島屋B1)
營業時間：11:00~24:00 (最後點餐時間23:00)
粉絲團：IKIGAI燒肉專門店
食記：【天母美食】IKIGAI 燒肉專門店 菜單280元起～一個人也能吃的燒肉店

天母美食 藏王極上鍋物天母店

林口有名的【藏王極上鍋物】來台北天母囉！藏王其實是大魔大滿足鍋物升級版，菜單提供多種頂級肉品和海鮮推薦，有『全台肉品最強火鍋』之稱，菜單有60款套餐，最便宜380元起就能吃到，極上日本A5和牛大滿足25oz雙人套餐超推薦，自助吧多種飲料無限暢飲，當月壽星生日禮適合慶祝聚餐。

藏王 極上鍋物 – 天母店
地址：台北市士林區忠誠路二段55號3F（大葉高島屋百貨公司）
電話：02 2834 5578
營業時間：
週一至週四11:00–16:30, 17:30–23:00
週五11:00–16:30, 17:30–23:30
週六11:00–23:30 週日11:00–23:00
粉絲團：藏王 極上鍋物 – 天母店
線上訂位：https://reurl.cc/6DrkAM
食記：台北火鍋推薦藏王極上鍋物天母店，全台肉品最強火鍋

天母美食 我想做愛玉天母店

喜歡吃愛玉的朋友傳來天母冰店我想做愛玉】，菜單賣手工豆花和手做愛玉，店名超有梗，真的是手工做愛玉，但其實最吸引我衝來天母的動力是芋圓和芋頭，看起來好好吃啊！後來三重也有三重店囉！這樣不用特地跑到天母啦XD

我想做愛玉
地址：台北市士林區士東路89巷2號
電話：02 2877 2055
營業時間：11:00–21:00（周一休息）
食記：【天母美食】我想做愛玉，推薦好吃手工做的愛玉和豆花
粉絲團：我想做愛玉

士林美食有什麼推薦？除了士林夜市美食營業到宵夜時段，周邊士林區也有許多美食餐廳推薦，像是串燒店、居酒屋、火鍋店、熱炒小吃等營業到凌晨的深夜美食，有些地點靠近捷運士林站、劍潭站也很方便，搭捷運就可以到士林吃美食。

【士林美食】20間士林美食推薦，台北士林區餐廳吃什麼？

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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台北最好吃炸雞是這間，現炸酥香多隻雞腿超迷人

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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