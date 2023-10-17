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台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌KTV(還有抖音)、麻將、廚房、烤肉、浴缸、洗衣機、烘碗機設備超齊全-台南安平民宿包棟推薦

2023-10-17 16:08:37 Joyce Lai 人氣：114
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窩客好文

Joyce Lai

發表篇數：76篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：衡定理-理蓄館
phone09-0833-1857
place台南市安平區州平二街2-5號
作者本次評價：
4.70
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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 台南包棟民宿【衡定理-理蓄館】讓這次的三天兩夜團體旅程，渡過了超舒適的時光，緊鄰安平老街、安平古堡、漁光島、四草、台江以及安平遊憩碼頭，不僅吃台南在地美食方便，想要看夕陽或是到四草隧道一窺台版亞馬遜河風光，都相當方便。尤其喜歡這邊的地理位置，離海濱、港口近，有種在都市中帶點度假風的氛圍，畢竟台南這充滿美食及觀光客的地方，市區交通還真需要有點耐心啊！

台南包棟民宿推薦│鄰近安平老街，可唱歌(還有抖音)、烤肉、廚房、大客廳、停車方便，豪宅等級的高級民宿，網美拍好拍滿-00.jpg

民宿包棟，想當然耳是希望大家能愉快且輕鬆的聚在一起，一種像家的放鬆感，而且住起來一定要乾淨舒適，這也是這次來到台南包棟選擇【衡定理】最大的主因之一，不只裝潢美、床超好睡，環境媲美豪宅等級，維持的超乾淨，甚至登革熱疫情嚴重的狀態，在室內半隻蚊子也沒看到，讓帶小孩的爹娘們放心許多。當然除了業者有提供捕蚊燈、蚊香、電蚊拍，有Baby的家長也有自備蚊帳跟防蚊貼、防蚊噴霧.等等，讓整團夥伴增加旅程的安全性。

再者是因為【衡定理-理蓄館】除了能容納這次約18人的床位，在民宿設備上也很齊全，有大客廳、廚房可以電磁爐炊煮、烘碗機、飲水機、洗衣機、大餐桌、提供麻將及麻將桌、烤肉檯（美式瓦斯烤爐），還有KTV唱歌（有抖音～唱的好嗨）隔音設備也很不錯，停車部分除了本身就有車庫可以停一台，對面就是免費停車場，車太多的話路邊也都可以停，進出都很方便～以包棟民宿來說真的算是應有盡有。
 

台南包棟民宿推薦│鄰近安平老街，可唱歌(還有抖音)、烤肉、廚房、大客廳、停車方便，豪宅等級的高級民宿，網美拍好拍滿-01.jpg

也因為經常到處包棟民宿規劃旅遊，發現台南的包棟跟宜蘭比起來真的還是有點類型上的不同，宜蘭的民宿以庭院式較多，畢竟是鄉田野間，台南的民宿比較多就是透天厝，都市型的包棟民宿，這方面隔音就真的頗為重要，再者要容納大團體可能就要費心些，不像宜蘭包棟能有很多的選擇及比較空間。而【衡定理】本身就是善於經營民宿的顧問公司，齊下好像就有四到五間不同類型的豪宅型民宿，每間都 漂亮到“美叮美噹”而且團隊人超好，回應問題都很有效率，連續包兩晚不僅給了折扣，還剛好可以借一台機車給我們採買周邊食物~真的是好大心。感受的出來很用心在經營民宿及人與人之間的互動。
 

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【衡定理-理蓄館】來好好的介紹這間位在台南安平的包棟民宿，業者還精心設計超有質感的門面，入住前約10分鐘跟業者說，團隊就會有人前來協助入住及退房囉！

【衡定理-理蓄館】台南包棟民宿、台南安平民宿
電話：0908-331-857
地址：台南市安平區州平二街2-5號
衡定理官方Line帳號：@6h01

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藍天下的連棟透天厝～格外耀眼閃耀，一樓大大的停車庫，同時也是烤肉空間！大門進出採用的是電子鎖，這真的方便很多，不然以之前的經驗，一群人要出遊都要有人顧鑰匙兼鎖門，晚一步回來還要被罵，因為所有人都被關在外面，哈哈哈~ 電子鎖能讓大家的出入及行程更加順暢 台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌
 

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民宿有提供一台瓦斯型的美式烤肉爐，要烤肉的話可以參考民宿的規範，瓦斯、烤肉架、手套都供應了，還省了木炭費～哈哈哈～這美式烤肉檯看起來好高級，好方便，只是這次大家沒有用到，因為台南真的要吃的都吃不完 XD  覺得有機會可以採買台南漁港旁點新鮮海鮮來烤，尤其鮮蚵，應該很過癮~
 

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一走進【衡定理-理蓄館】真的好美啊！台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌 質感的裝潢配上明亮燈光，以及客廳的配置，可以讓大家很方便的聚在一起，
 

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連邊角也放上桌椅可以更好利用，沙發很舒服，這兩晚不少人累了倒頭就睡，還睡很熟 台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌
 

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牆壁上的配飾真的是畫龍點睛~好美喔！顏色搭配的超好看，有海洋、有綠葉、有樹林 的感覺，讓整個空間充滿了舒適感，也提升了整個民宿的質感，據了解，這很多還是【衡定理】民宿團隊自己設計及搭配的，真的是超強~
 

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民宿客廳上頭的燈~太有質感~仔細一看，是透過九個直的燈光管，選轉成這樣有弧度的圓，到處都可見充滿創意的設計巧思。
 

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位在民宿偏中心的位置有個大餐桌，很適合大家分享美食及煮火鍋的地方，一旁有配置插座，很方便
 

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一樓的深處就是廚房，餐具、碗、盤子、筷子、杯子、鍋碗瓢盆，刀子都有，民宿有提供兩台電磁爐可以使用 （安全考量，民宿不走明火，所以瓦斯爐是沒作用的唷！），所以基本上的簡易炊煮都沒有問題，我們煮了火鍋、泡麵、煎肉都OK，廚房還有烘碗機跟開飲機，這不怕沒水喝啦！
 

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當天我們就外帶了“王氏魚皮”回來吃，真的是太好吃了~而且價格超公道！台南好吃的東西真的太多，沒辦法一次吃完，都外帶回民宿，有廚房跟電磁爐可以利用真的很方便。
 

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有大大的餐桌之外，旁邊的空間還可以再開一桌來打牌【衡定理-理蓄館】有提供麻將桌跟麻將，晚上可以摸兩把，而且隔音很不錯唷！台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌
 

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這個對版主很重要，民宿包棟標配-KTV唱歌系統-台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌 大家一定要歡歌一下的，而且這個點歌系統可以點到抖音跟演唱會表演版那種！這對身為唱跳歌手的大家來說，真的是唱得好開心。此外也可以觀看YT聽歌、Netflix 追劇等~現在經營民宿真的也要一直進步，跟上大家的流行
 

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【衡定理-理蓄館】共有四層樓，六間房間，一樓有一間帶浴缸的孝親房，還有一間共用衛浴，方便大家使用，而每一間房也有獨立的鑰匙可以使用。附帶一提【衡定理】的沐浴及精油芳香產品是自己開發的唷，喜歡的人也可以跟民宿團隊說！印象中好像還有酒精飲品～台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌
 

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一樓的共用衛浴，磁磚裝潢一點也不馬虎，連沖洗設備也顧慮到了～畢竟人多難免使用率高，可以隨時讓大家維持乾淨
 

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【衡定理-理蓄館】101號房（有浴缸）
一樓的雙人房，很適合長輩及有需要的人睡~乾淨明亮之外，看似簡約卻內藏奢華，
 

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床頭都有安裝燈光及插座，很方便，燈具也未免太美了，即便不開燈當夜燈也超適合~
 

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一樓的衛浴設備，好美的蛋型浴缸啊！ 這情侶來好適合~
 

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衛浴設備花灑、鏡面也當好高檔，這真的可以媲美五星級飯店的規格～台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美豪宅民宿，唱歌
 

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基本上該有的備品都很齊全，吹風機都還是panasonic的~
 

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【衡定理】自己開發的沐浴系列組，帶有精油的成分，味道非常好聞，洗起來也很放鬆！
 

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走上二樓～手扶感竟然內崁了燈，這種二合一的設計挺酷的～
 

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【衡定理-理蓄館】201號房（有浴缸、有陽台）
二樓有兩間四人房，這間 201裡頭還有小客廳，兩張床中間很巧妙地做了一點小區隔，就算兩家子一起睡也有了分開感
 

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床實在是太好睡了，連被子都很澎很舒服，讓失眠好多天能好好的睡上一覺，
 

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空間感非常好，還有輕奢感十足的化妝檯，女孩們可以好好化妝~
 

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傍晚灑落的陽光~好美呀！而且是採用木皮紋的地板，雖然整體房間是灰調系，卻不讓人覺得冰冷，反而非常舒適，
 

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201的廁所是有浴缸的唷！牆面還有小小心思做了扶手，水也很強，蓄水很快～

 

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對面就是二樓的另一間四人房202號房，午後的採光非常好，感覺燈投射在地上好美~樓梯間也用很素雅的裝飾點綴，瞬間變得好有質感
 

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【衡定理-理蓄館】202號房 
兩張雙人床，床頭還有雙邊開關及插頭，有窗戶的房間採光很棒，很通風~
 

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簡約的設計就很有質感，對於未來家裡房間的設計多了許多的參考~
 

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毛巾的提供是厚的唷！非常吸水好擦，甚至覺得有些星級飯店還無法提供這樣好的備品及服務。
 

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【衡定理-理蓄館】301號房（有陽台）
持續上到三樓，這原本是一間雙人房，但可椅沙發加床的方式變成三人房
 

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沙發加床後空間還是很大唷！而且這樣的加床方式，睡起來也很舒適
 

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一旁有帶窗的梳妝台
 

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好美的大理石檯面梳妝台～
 

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這個窗簾設計的好好看，陽光就這樣從簾縫中穿透進來，
 

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【衡定理-理蓄館】302號房
三樓的另一間是四人房，跟二樓的202 相同格局
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尤其特別喜歡這間的燈，像極了在外太空的星球~
 

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浴室也用了乾濕分離，這對帶Baby來的親子也很方便用澡盆洗澡~
 

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實在好特別的鏡子~光是站在前面就欣賞了好久
 

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【衡定理-理蓄館】401號房（有陽台）
四樓唯一的一間房，雙人房，這間的採光真的是棒呆了～空間也很大
 

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處處都可以見到【衡定理】團隊在設計上的細節及巧思，很有質感
 

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四樓還有一個很特別的地方，就是曬衣／洗衣空間，這如果去漁光島或是海邊戲水，可以好好利用的洗衣空間！
 

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連曬衣陽台的設置也能處處覺得可以拍網美照～
 

台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美民宿豪宅，唱歌

介紹完【衡定理-理蓄館】民宿的包棟環境及空間，也想跟大家分享這次的包棟感受及歡樂~
 

台南包棟民宿【衡定理】理蓄館，鄰近安平老街超美民宿豪宅，唱歌
((警語：理性飲酒，未滿18歲禁止喝酒，禁止酒駕))

基本上每一次的出遊，尤其是一群人的包棟，都是相當難得的時光，能讓人增進情感，放下平時累積的壓力，好好的充電狂歡，感受人與人之間的溫度，這一次來台南包棟了【衡定理-理蓄館】讓大家都感到非常舒適，能在這樣充滿設計感的豪宅裡住上三天兩夜，幸福加倍。

雖然很多人說，人對了～到哪裡都對了，但如果環境舒適感不對，很容易讓人的情緒受到影響，甚至可能對旅行多了一些遺憾，那就可惜了～好在【理蓄館】不論在整潔度、舒服度、設備或是地理位置上都很好，民宿業者也相當支援我們，讓我們度過了很棒的假期！
 

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此外，大家出遊務必帶著愉快及感恩的心！千萬別覺得自己花錢包棟就可以肆無忌憚的真當自己家，甚至破壞環境、髒亂．．等，畢竟這是別人費心經營的商業空間，遵守每個民宿的規範是必須的，相信不要太超過大多業主都還是能接受的，服務業加油！
 

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每間民宿都有自己的屬性及特色，找到最適合每次群體需求的民宿是需要提前尋找及耗時的，人數、房間配置、設備甚至價格衡量都是關鍵，【衡定理】或許不會是低價的選擇，畢竟這已經是媲美星級飯店的服務及設計，可以這樣大家包棟下來，真的舒適感十足。有機會到台南民宿包棟【衡定理】是個很不錯的豪宅民宿選擇唷！
 

【衡定理-理蓄館】台南包棟民宿、台南安平民宿
電話：0908-331-857
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