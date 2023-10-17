基隆仁愛市場有一攤【兩全天婦羅】是基隆在地多年老店，新鮮魚漿現做的甜不辣是招牌必買，有原味天婦羅和牛蒡天婦羅兩種，攤位還有多種火鍋料、烤肉好物、燒賣可以順便買。

基隆仁愛市場美食 兩全天婦羅｜店家資訊

【兩全天婦羅】地址位在愛二路12號，旁邊樓梯走上二樓就是仁愛市場，還有博愛停車場可停車，附近就是基隆夜市，想逛街或著吃美食都很可以，生活機能相當便利的市場。

基隆仁愛市場-兩全天婦羅

地址：基隆市仁愛區愛二路12號

停車場：博愛停車場

營業時間： 09:00–19:00

電話： 02 2424 4931

食記：基隆買甜不辣推薦兩全天婦羅～仁愛市場美食

基隆仁愛市場美食 兩全天婦羅｜攤位琳瑯滿目

常看到基隆仁愛市場美食推薦，終於來逛市場了！

在地下停車場停好車，走上一樓就看到攤位明顯的兩全天婦羅，因為是中午來買，現場還沒有炸天婦羅，聽說下午現炸天婦羅常常是排隊盛況。

兩全天婦羅的攤位有許多火鍋料，手工製作的新奇物，如果不知道賣什麼或怎麼買都可以問男老闆，非常客氣。

基隆仁愛市場美食 兩全天婦羅｜價錢

靠近攤位就聞到濃郁的魚漿香氣，真的很香。

看著眼前壯觀的天婦羅小山坡，可以想像現炸天婦羅一定很好吃。

手指的牛蒡天婦羅問老闆怎麼賣？

老闆說一斤150元，天婦羅是秤斤賣的，我就直接買一斤，帶回家滿足挑嘴的阿爸，他只要聽到我來基隆都說要幫他買天婦羅和吉古拉。

基隆吉古拉就是竹輪，也是阿爸超想吃的基隆伴手禮

兩全天婦羅的吉古拉價錢：一條15元

我買了四條

小條的甜不辣感覺丟進氣炸鍋料理就很好吃，旁邊還有好多很少見的火鍋料。

雖然中午來兩全天婦羅沒有遇到排隊，但是客人幾乎沒停過，許多在地人走來買都直接說一斤甜不辣，感覺就是要買回家料理，我突然想到這裡中秋節烤肉買甜不辣的人潮應該很可怕！

攤位除了壯觀的天婦羅畫面吸睛，還有這大燒賣。

買了四個大燒賣現場吃，也是秤重賣的，一個大約10幾元，內餡相當紮實飽滿，味道好香，不過皮偏軟。

買了一斤牛蒡天婦羅和吉古拉給阿爸當基隆伴手禮。

天婦羅買回家用炸的、煮湯或炭火烤都很不錯，期待下次來基隆能買到現炸現吃的天婦羅。

基隆仁愛市場-兩全天婦羅

地址：基隆市仁愛區愛二路12號

停車場：博愛停車場

營業時間： 09:00–19:00

電話： 02 2424 4931

食記：基隆買甜不辣推薦兩全天婦羅～仁愛市場美食

順帶一提，上次在三重新鱻獲水產店吃的炸牛蒡天婦羅也很讚，懶得跑到基隆的可以參考



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文章作者：陳小可

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