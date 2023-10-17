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在地超過30年老店，聽說下午都是排隊的盛況！現做甜不辣是招牌

2023-10-17 16:15:06 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：兩全天婦羅
place基隆市仁愛區兩全天婦羅
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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基隆仁愛市場有一攤【兩全天婦羅】是基隆在地多年老店，新鮮魚漿現做的甜不辣是招牌必買，有原味天婦羅和牛蒡天婦羅兩種，攤位還有多種火鍋料、烤肉好物、燒賣可以順便買。

基隆仁愛市場美食 兩全天婦羅｜店家資訊

兩全天婦羅】地址位在愛二路12號，旁邊樓梯走上二樓就是仁愛市場，還有博愛停車場可停車，附近就是基隆夜市，想逛街或著吃美食都很可以，生活機能相當便利的市場。

基隆仁愛市場-兩全天婦羅
地址：基隆市仁愛區愛二路12號
停車場：博愛停車場
營業時間： 09:00–19:00
電話： 02 2424 4931
食記：基隆買甜不辣推薦兩全天婦羅～仁愛市場美食

基隆仁愛市場美食 兩全天婦羅｜攤位琳瑯滿目

常看到基隆仁愛市場美食推薦，終於來逛市場了！
在地下停車場停好車，走上一樓就看到攤位明顯的兩全天婦羅，因為是中午來買，現場還沒有炸天婦羅，聽說下午現炸天婦羅常常是排隊盛況。

兩全天婦羅的攤位有許多火鍋料，手工製作的新奇物，如果不知道賣什麼或怎麼買都可以問男老闆，非常客氣。

基隆仁愛市場美食 兩全天婦羅｜價錢

靠近攤位就聞到濃郁的魚漿香氣，真的很香。
看著眼前壯觀的天婦羅小山坡，可以想像現炸天婦羅一定很好吃。

手指的牛蒡天婦羅問老闆怎麼賣？
老闆說一斤150元，天婦羅是秤斤賣的，我就直接買一斤，帶回家滿足挑嘴的阿爸，他只要聽到我來基隆都說要幫他買天婦羅和吉古拉。

基隆吉古拉就是竹輪，也是阿爸超想吃的基隆伴手禮
兩全天婦羅的吉古拉價錢：一條15元
我買了四條

小條的甜不辣感覺丟進氣炸鍋料理就很好吃，旁邊還有好多很少見的火鍋料。

雖然中午來兩全天婦羅沒有遇到排隊，但是客人幾乎沒停過，許多在地人走來買都直接說一斤甜不辣，感覺就是要買回家料理，我突然想到這裡中秋節烤肉買甜不辣的人潮應該很可怕！

攤位除了壯觀的天婦羅畫面吸睛，還有這大燒賣。

買了四個大燒賣現場吃，也是秤重賣的，一個大約10幾元，內餡相當紮實飽滿，味道好香，不過皮偏軟。

買了一斤牛蒡天婦羅和吉古拉給阿爸當基隆伴手禮。
天婦羅買回家用炸的、煮湯或炭火烤都很不錯，期待下次來基隆能買到現炸現吃的天婦羅。

基隆仁愛市場-兩全天婦羅
地址：基隆市仁愛區愛二路12號
停車場：博愛停車場
營業時間： 09:00–19:00
電話： 02 2424 4931
食記：基隆買甜不辣推薦兩全天婦羅～仁愛市場美食

順帶一提，上次在三重新鱻獲水產店吃的炸牛蒡天婦羅也很讚，懶得跑到基隆的可以參考

延伸閱讀：基隆美食：基隆夜市美食小吃推薦，基隆廟口必吃推薦


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菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇基隆仁愛市場-兩全天婦羅食記自費
看更多關於我請點這

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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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