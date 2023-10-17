基隆無菜單料理推薦【賞鮨手作料理店】。如果不是朋友推薦預訂，真的會錯過這間基隆在地人很推薦的無菜單料理，雖然基隆最近都下雨，還是抵擋不住“海鮮”的誘惑，因為地點靠海有著豐富漁獲的優勢，價格是台北無菜單料理的一半。

基隆餐廳 賞鮨手作料理店｜店家資訊

距離基隆夜市開車約十分鐘的低調位置，搭小黃計程車費用大約是120元左右的距離，店門口有兩個停車位，但當時被停滿，附近六合停車場走過來約7分鐘。

六合停車場地址：基隆市信義區東明路

賞鮨手作料理店

地址：基隆市信義區東明路2號1樓

電話：(02)2466-6699 預約制一定要先預訂

營業時間：12:00–14:00, 18:00–20:30

粉絲團：賞鮨手作料理店

食記：基隆無菜單料理推薦賞鮨手作料理店～基隆包廂餐廳

低調內斂的大門讓人期待又怕受傷害，要不是網路有先做功課，真的會怕踩到雷，也怕沒客人而包場被關注，結果平日中午下雨還是預約很滿，好佳在我們來得早，可以拍一下環境不要影響用餐客人，畢竟無菜單料理最需要的是“享受”。

基隆餐廳 賞鮨手作料理店｜菜單價錢

【賞鮨手作料理店】是無菜單日式料理，沒有單點，價格有1280元、1880元和2500元三種，也可以按照自己預算事先和店家溝通，不過需要注意的是～同行的人必須選同價位消費喔！確認訂位完成，店家也有事先詢問我們是否有人不吃生食或牛肉，平常不能吃的品項也可以先說。

基隆餐廳 賞鮨手作料理店｜內用有包廂

【賞鮨手作料理店】的環境很特別，和以往吃的日式料理不太一樣，吧檯看不到任何海鮮和冰櫃，和廚房完全分開，因此當天享受了不錯的寧靜悠閒氛圍，缺點就是萬一有帥哥主廚看不到咧(被揍）。

聽說之前旁邊是花店，現在變成內用包廂空間，比較多人聚餐要找包廂餐廳，可以訂位可以先問店家。

當天包廂已經被訂滿了。

外面的大桌很寬敞，沒有過多浮誇裝飾，沈穩低調帶典雅的用餐氛圍。

這天下雨，從外頭寒冷的雨天走進店內，店員確認訂位大名，坐下後，桌上一壺熱茶暖心，美好的開場白，不用介紹菜單也沒有菜單，因為餐廳無菜單料理預訂制，就看店家當天出什麼菜色。

基隆餐廳 賞鮨手作料理店｜無菜單料理好吃嗎

朋友之前吃過1280元和1880元，這次就來品嚐網路很少人分享的2500元無菜單料理，雖是這間固定價格的最高價，但還是台北很多無菜單料理的一半價格，不過對我來說也要好吃才是重點，聽朋友說，吃過的熟客還會直接預訂3000元或4000元/人以上。

以下是2500元無菜單料理當天的菜色，都是當季新鮮漁獲，所以每次能吃到的不一定相同喔～

胡麻海鮮沙拉

第一道的清爽沙拉，托盤儀式感滿滿，食材新鮮，小碟子裝盛著特調胡麻醬完全沒動，彈牙的中卷鮮甜，口感帶脆，底下多種蔬食搭配，清爽開胃。

看起來像海鮮凍，在店家介紹下才知道是河豚皮凍，相當喜歡也驚豔的口感，外層透明狀是河豚皮的膠質，入口Ｑ彈滑溜，裡面還有蝦肉增添風味，很有特色。

主廚嚴選生魚片

靠海的基隆有著豐富漁獲，店內海鮮都是店主親自到市場挑選，依照當天漁獲提供給客人最新鮮的海鮮。

以多種現切生魚片和海鮮製成拼盤上桌，精緻的盤器加上食用花點綴，帶點藝術氣息，店主這時介紹食用順序，跟著步驟享用最美味，黑鮪魚中腹的油花看起來超美味，已經吞了好幾次口水。

第一次吃到鰤魚肚，經過炙燒的處理，口感細緻且非常有彈性，杯子裝著是軟絲、蝦子佐鮭魚卵，新鮮彈牙的滋味。

最令人回味無窮的就是黑鮪魚中腹～

細緻的油花紋路看起來就是過癮，厚切口感飽滿，油脂豐富，鮮味在口中化開的美味難忘，兩片一下就被吃光，還偷夾了對面的一片，哈！

北海道生食級干貝佐蘭花蚌

初嚐蘭花蚌有點好奇，口感帶Ｑ帶勁，生食級的大干貝經過炙燒增添香氣，大顆飽滿非常滿足，淋上和風醬相當開胃。

黑松露龍蝦

選用水姑娘龍蝦，淋上豪邁的黑松露醬，龍蝦肉質非常Ｑ彈，相當緊實，比以往吃的龍蝦還有Q而且細緻，不過剛入口的黑松露很搶味，還好龍蝦本身夠鮮甜，味道還算搭，還有鮭魚卵當配角，算是小驚喜。

鮑魚蒸蛋

這道我超級無敵喜歡！

看似平凡的蒸蛋使用精緻器皿裝盛，將食材與料理融合呈現高雅。

幼細的日本芽蔥帶有清甜滋味，略帶厚度的切片鮑魚，入口滿載鮮甜，咀嚼中釋出滿滿鮮味，超滿足！蒸蛋滑口充滿高湯鮮甜，吃完實在意猶未盡。

日本真鯛與竹筍

選用日本高貴的魚種，肉質又綿又細，加上竹筍昆布蒸煮，味道爽口。

A5和牛

切面粉嫩的A5和牛高級上桌，肉質鮮嫩彈牙，肉香美味，表面以乾燥洋蔥碎提味，真的好吃！吃到這邊已經有飽足感了！

海鮮杯

富山白蝦、馬糞海膽、魚卵和魚子醬依序疊在壽司飯，以新鮮食材與鮮豔色彩相互搭配，份量小巧精緻，接著豪邁地用湯匙勺起送入口中，輕盈爽口又帶鮮甜的豐富層次，美味呀～

綜合海鮮湯

來到套餐尾聲～看似平凡的海鮮湯不馬虎，蛤蜊鮮美飽滿、蝦肉彈牙，湯頭鮮美又帶清爽風味。

甜點

以當季水果作為甜點，簡單清爽的滋味劃下完美句點

查看店家評價，許多在地好評都讚美【賞鮨手作料理店】是基隆少有的精緻日式無菜單料理，價格也比台北親民許多，有機會來基隆可以嘗試看看，基隆的無菜單料理推薦～

賞鮨手作料理店

地址：基隆市信義區東明路2號1樓

電話：(02)2466-6699 預約制一定要先預訂

營業時間：12:00–14:00, 18:00–20:30

食記：基隆無菜單料理推薦賞鮨手作料理店～基隆包廂餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀