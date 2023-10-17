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涎 咖哩.洋食｜板橋質感咖哩飯推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-10-17 16:30:07 neru.foodie 人氣：103
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：820篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：涎 咖哩.洋食
place新北市板橋區民權路202巷2弄2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🍛歐姆蛋ㄉㄨㄞ的好療癒！小空間氛圍也不錯～

店家資訊

🔸涎 咖哩.洋食 Bouche Curry & Yoshoku @leau_a_la_bouche2017

🔸#捷運板橋站｜新北市板橋區民權路202巷2弄2號

🔸11:00–14:30, 17:00–20:30、三公休

🔸Google評論分數4.4顆星(485則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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板橋車站附近的巷弄間藏有許多美食～

這家涎咖哩已聞名許久終於找時間來吃看看!

平日晚上生意蠻好的所以有稍微等候一下😆

🔸不收服務費

 

 

香料咖哩(牛) $195+蒲公英歐姆蛋 $55｜南蠻雞日式洋食 $190+起司 $20+裙擺歐姆蛋 $45

各式咖哩跟定食選擇都感覺好吃🎶這次吃的兩款餐都滿意！

加價升級的歐姆蛋雖然不便宜但就是更有特色🍳

店內空間雖然小但氛圍也蠻好的🥂

這次涎 咖哩.洋食｜板橋質感咖哩飯推薦分享就到這裡啦！

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    neru.foodie

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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