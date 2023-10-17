🍛歐姆蛋ㄉㄨㄞ的好療癒！小空間氛圍也不錯～
店家資訊
🔸涎 咖哩.洋食 Bouche Curry & Yoshoku @leau_a_la_bouche2017
🔸#捷運板橋站｜新北市板橋區民權路202巷2弄2號
🔸11:00–14:30, 17:00–20:30、三公休
🔸Google評論分數4.4顆星(485則評論)
另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門
(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)
找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！
也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁、Facebook粉絲專頁～
板橋車站附近的巷弄間藏有許多美食～
這家涎咖哩已聞名許久終於找時間來吃看看!
平日晚上生意蠻好的所以有稍微等候一下😆
🔸不收服務費
香料咖哩(牛) $195+蒲公英歐姆蛋 $55｜南蠻雞日式洋食 $190+起司 $20+裙擺歐姆蛋 $45
各式咖哩跟定食選擇都感覺好吃🎶這次吃的兩款餐都滿意！
加價升級的歐姆蛋雖然不便宜但就是更有特色🍳
店內空間雖然小但氛圍也蠻好的🥂
這次涎 咖哩.洋食｜板橋質感咖哩飯推薦分享就到這裡啦！
喜歡我分享的內容的話！也請大家不吝嗇追蹤我的部落格