🍛歐姆蛋ㄉㄨㄞ的好療癒！小空間氛圍也不錯～

店家資訊

🔸涎 咖哩.洋食 Bouche Curry & Yoshoku @leau_a_la_bouche2017

🔸#捷運板橋站｜新北市板橋區民權路202巷2弄2號

🔸11:00–14:30, 17:00–20:30、三公休

🔸Google評論分數4.4顆星(485則評論)

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門

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板橋車站附近的巷弄間藏有許多美食～

這家涎咖哩已聞名許久終於找時間來吃看看!

平日晚上生意蠻好的所以有稍微等候一下😆

🔸不收服務費

香料咖哩(牛) $195+蒲公英歐姆蛋 $55｜南蠻雞日式洋食 $190+起司 $20+裙擺歐姆蛋 $45

各式咖哩跟定食選擇都感覺好吃🎶這次吃的兩款餐都滿意！

加價升級的歐姆蛋雖然不便宜但就是更有特色🍳

店內空間雖然小但氛圍也蠻好的🥂

這次 涎 咖哩.洋食｜板橋質感咖哩飯推薦 分享就到這裡啦！

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