從「釜山 X the SKY」100高樓回到平地
心情是愉快的~但越是愉快的心情消化卡路里就越快
我們要來去找好吃的下午茶
這一棟看起來很厲害，只覺得它漂亮吸晴
卻不知道它是韓國人氣名店還曾經來過台灣快閃？!
對~~~我承認我們俗!
「 Knotted」韓國人氣甜甜圈
首間店好像是在首爾~之後就陸陸續續展店
1樓的右手邊是整排的超可愛人氣飲品和蛋糕
真的有夠可愛，連我都有想要買的衝動
還有販賣店家專屬可愛週邊商品
顏色都是亮麗的粉嫩色系，少女們能不掏錢嗎？
左手邊則是飲料、甜甜圈的販賣區
甜甜圈的種類好多啊!
1樓還有讓人拍照打卡的好地方
聰明!
現在的甜點不但東西要好吃、好拍也是重點之一!
在點餐之前
先上粉色小樓梯
看看2、3樓有沒有位子坐再下樓點餐
外頭天氣熱，Knotted真的是坐無虛席
我們也是恰好有一桌人離開才有位子坐
找好位子就可以1樓挑選想吃的甜甜圈啦!
唉...只能說英文不好出國就是吃虧
要點個餐手機的翻譯就要查個不停
不辱使命~總算是把想吃甜甜圈「點」來了!
藍莓甜甜圈
把甜甜圈做成圓型餐包的樣子
中間切開擠入滿滿的藍莓鮮奶油再淋上藍莓果醬
雙重藍莓口感~不膩喔!
檸檬甜甜圈
是把檸檬鮮奶油直接擠在甜甜圈裡面
外層的甜甜圈是油炸或許會擔心油膩
中間夾滿了檸檬鮮奶油
吃來就這麼剛好的融合了那份油膩還帶來一份檸檬的清爽
鬆餅？
它是鬆餅~也不是鬆餅
它應該是鬆餅和甜甜圈的綜合體吧？!
請看!
大姐看到我挑這款的時候心都涼一大截...
她個人超怕鮮奶油爆多的甜點
但她很清楚~~~我選這款的機率超高!
把甜甜圈的本體換成了鬆餅
又把內餡的部份比照甜甜圈份量給放入
一點都沒有少~
滿到一咬就爆出來的香草鮮奶油
這就是專門為我量身打造的嘛~~~
本來是想點杯檸檬紅茶
結果只有熱的？!
外面是33度的高溫呀...那就換杯檸檬雪碧吧~
雖然對我們來說還是甜了點，但有冰就是王道!
現在「消暑」對我們來說才是最重要的~
離開之前別忘了要當個標準的觀光客
拍拍照、打打卡喔!
店址：釜山廣域市海雲台區龜南路17/부산 해운대구 구남로 17
電話：070-4129-9377
營業時間：10:00~21:00
交通方式:地鐵2號線海雲台站3號出口步行約2分鐘
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