從「釜山 X the SKY」100高樓回到平地

心情是愉快的~但越是愉快的心情消化卡路里就越快

我們要來去找好吃的下午茶

這一棟看起來很厲害，只覺得它漂亮吸晴

卻不知道它是韓國人氣名店還曾經來過台灣快閃？!

對~~~我承認我們俗!

「 Knotted」韓國人氣甜甜圈

首間店好像是在首爾~之後就陸陸續續展店

1樓的右手邊是整排的超可愛人氣飲品和蛋糕

真的有夠可愛，連我都有想要買的衝動

還有販賣店家專屬可愛週邊商品

顏色都是亮麗的粉嫩色系，少女們能不掏錢嗎？

左手邊則是飲料、甜甜圈的販賣區

甜甜圈的種類好多啊!

1樓還有讓人拍照打卡的好地方

聰明!

現在的甜點不但東西要好吃、好拍也是重點之一!

在點餐之前

先上粉色小樓梯

看看2、3樓有沒有位子坐再下樓點餐

外頭天氣熱，Knotted真的是坐無虛席

我們也是恰好有一桌人離開才有位子坐

找好位子就可以1樓挑選想吃的甜甜圈啦!

唉...只能說英文不好出國就是吃虧

要點個餐手機的翻譯就要查個不停

不辱使命~總算是把想吃甜甜圈「點」來了!

藍莓甜甜圈

把甜甜圈做成圓型餐包的樣子

中間切開擠入滿滿的藍莓鮮奶油再淋上藍莓果醬

雙重藍莓口感~不膩喔!

檸檬甜甜圈

是把檸檬鮮奶油直接擠在甜甜圈裡面

外層的甜甜圈是油炸或許會擔心油膩

中間夾滿了檸檬鮮奶油

吃來就這麼剛好的融合了那份油膩還帶來一份檸檬的清爽

鬆餅？

它是鬆餅~也不是鬆餅

它應該是鬆餅和甜甜圈的綜合體吧？!

請看!

大姐看到我挑這款的時候心都涼一大截...

她個人超怕鮮奶油爆多的甜點

但她很清楚~~~我選這款的機率超高!

把甜甜圈的本體換成了鬆餅

又把內餡的部份比照甜甜圈份量給放入

一點都沒有少~

滿到一咬就爆出來的香草鮮奶油

這就是專門為我量身打造的嘛~~~

本來是想點杯檸檬紅茶

結果只有熱的？!

外面是33度的高溫呀...那就換杯檸檬雪碧吧~

雖然對我們來說還是甜了點，但有冰就是王道!

現在「消暑」對我們來說才是最重要的~

離開之前別忘了要當個標準的觀光客

拍拍照、打打卡喔!

店址：釜山廣域市海雲台區龜南路17/부산 해운대구 구남로 17

電話：070-4129-9377

營業時間：10:00~21:00

交通方式:地鐵2號線海雲台站3號出口步行約2分鐘

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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