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萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台南新市區的低卡路里健身餐專賣店

2023-10-17 18:45:48 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：107
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發表篇數：227篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：萃茶風健康餐 台南新市店
place台南市新市區南港街120號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

北部知名的健康便當萃茶風健康餐
來到台南新市為大家服務啦!
主打多色彩低卡路里的健康餐盒
也有適合健美人士的健身餐
最特別的是還有大搭配各式茶飲一同販售
讓你買午餐買飲料不用到處趴趴走

萃茶風健康餐-台南新市店

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

萃茶風健康餐地點位於台南科學園區附近
於園區上下班都能方便來此購買

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

健康餐盒

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

萃茶風健康餐的健康餐盒
主要配菜為小黃瓜、玉米、甜椒
水煮蛋還有季節蔬菜

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

米飯的部分則是使用紫米飯
在還未加入主菜的情況下
就已經達到多色多蔬的彩虹飲食
如果有少澱粉的需求也能將飯換成菜(+10元)
選完主菜之後還可以挑選自己喜歡的醬料唷!

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

算來算去涮涮牛(歐巴韓式泡菜)

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

涮涮牛吃起來像是燒肉店的炙烤牛五花
醬料的部份我們選了歐巴韓式泡菜
吃起來像是韓式烤肉
整體來說不會過油剛剛好

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

台灣豬就是讚啦(墨西哥紅椒鹽)

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

台灣豬的熱量稍微高一點點
紅椒鹽的味道有吃起來是微辣的花椒或辣椒
小嗆口~有點類似七味粉

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

舒肥大肌雞胸肉(Rose玫瑰海鹽)

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

熱量較低的富含蛋白質健身餐首選
玫瑰海鹽讓整體味道吃起來有精緻的排餐感

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

如魚得水煮魚(酸辣泰泰醬)

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

水煮魚的口感軟嫩入口即化
酸辣泰泰醬口味酸甜微辣相當具有異國風味

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

飲料

🔸招牌萃風茶
是大家熟悉的8冰綠
主要有檸檬和脆梅結合的酸甜口味綠茶
🔸著涎蜜香高山紅
喝起來是無糖~散發淡淡的清香

萃茶風健康餐-台南新市健康餐盒鄰近台南科學園區的健康便當~台

營業資訊

📍 台南市新市區南港街120號
⏰ 11:00–14:00, 17:00–19:30(平日)
🚷 週六日公休
☎️ 06-5899792

#台南美食
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萃茶風健康餐 新市區 新市美食 新市區美食 more
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