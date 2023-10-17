北部知名的健康便當萃茶風健康餐

來到台南新市為大家服務啦!

主打多色彩低卡路里的健康餐盒

也有適合健美人士的健身餐

最特別的是還有大搭配各式茶飲一同販售

讓你買午餐買飲料不用到處趴趴走

萃茶風健康餐-台南新市店

萃茶風健康餐地點位於台南科學園區附近

於園區上下班都能方便來此購買

健康餐盒

萃茶風健康餐的健康餐盒

主要配菜為小黃瓜、玉米、甜椒

水煮蛋還有季節蔬菜

米飯的部分則是使用紫米飯

在還未加入主菜的情況下

就已經達到多色多蔬的彩虹飲食

如果有少澱粉的需求也能將飯換成菜(+10元)

選完主菜之後還可以挑選自己喜歡的醬料唷!

算來算去涮涮牛(歐巴韓式泡菜)

涮涮牛吃起來像是燒肉店的炙烤牛五花

醬料的部份我們選了歐巴韓式泡菜

吃起來像是韓式烤肉

整體來說不會過油剛剛好

台灣豬就是讚啦(墨西哥紅椒鹽)

台灣豬的熱量稍微高一點點

紅椒鹽的味道有吃起來是微辣的花椒或辣椒

小嗆口~有點類似七味粉

舒肥大肌雞胸肉(Rose玫瑰海鹽)

熱量較低的富含蛋白質健身餐首選

玫瑰海鹽讓整體味道吃起來有精緻的排餐感

如魚得水煮魚(酸辣泰泰醬)

水煮魚的口感軟嫩入口即化

酸辣泰泰醬口味酸甜微辣相當具有異國風味

飲料

🔸招牌萃風茶

是大家熟悉的8冰綠

主要有檸檬和脆梅結合的酸甜口味綠茶

🔸著涎蜜香高山紅

喝起來是無糖~散發淡淡的清香

營業資訊

📍 台南市新市區南港街120號

⏰ 11:00–14:00, 17:00–19:30(平日)

🚷 週六日公休

☎️ 06-5899792