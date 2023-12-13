頭份特色鹽滷豆花小店，位於小巷弄裡⋯ 蠻容易錯過的🤣 可以再附

近先停車好再走路抵達🙏🏻

往義民街走步道1分鐘，目的地就在右手邊😆

注意注意>< 店內空間有限，假日來吃豆花要有心理準備等待😰

運用海棠窗花當作背板介紹一些資訊😍

偷吃豆花菜單基本上蠻好懂🥰

1.想吃什麼(豆花/嫩仙草/黑糖刨冰)

2.選配料(有🍋圖案的是推薦搭配檸檬湯底的品項🤩)

3.選湯底(除了黑糖口味免費，其他要再加5~10元)

內用空間有限，只有六個位子(靠牆一張桌跟四人座) 如果碰上外帶

人潮跟想內用的客人現場就會擁擠😅😅😅

內用區最大的四人桌，蠻喜歡店家簡單的裝飾💯 選品風格

很有自己的味道😀😀😀

靠牆邊的兩人桌，用滿滿的便利貼裝飾了牆面(好壯觀😆😆😆

內用當天等待位置大概排了2~30分鐘左右，看到不少客人自備環保

容器買豆花(會再優惠免費加一種配料喔😍😍😍

三料豆花（55元）+ 檸檬湯底（+5元）

配料選了珍珠、芋圓跟桂花晶凍🤤

豆花可以額外加碎冰（也可不加） 我蠻推薦加碎冰的！更清涼外，

還多了喀滋喀滋的口感😎

檸檬湯底有點黑糖檸檬汁的概念？淡雅的檸檬清香（沒有想像中的

酸🤣），但蠻順口好喝!

豆花本身入口即化～ 淡淡的黃豆香氣（綿滑入口的滋味很舒服🤤）

桂花晶凍吃起來有點像愛玉的口感（偏Q），但吃不太出來桂花香

珍珠是白玉路線，帶點咬勁（本身微甜❤️

芋圓是不規則狀（應該是自製的）還帶點芋頭顆粒！口感很好✌🏻

p.s 點豆花還有附贈一小杯茶飲，當天是紅玉紅茶（吃完豆花剛好清

一下口腔😁😁😁

感想: 偷吃豆花算是蠻推薦的特色小店，軟嫩口感的手工鹽滷豆花

與多重選擇配料、湯底🥰 真的真的很推薦檸檬湯底，而且店內也蠻

好拍照的(但是假日真的人很多...要有心理準備，或是外帶)