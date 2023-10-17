嘉義藕粉冰粉推薦-媚子藕粉冰粉─嘉義西區甜點推薦，連續20天買一送一！每天手工製作的繽紛手搓冰粉好有料，有超過20種配料可客製化添加，下午茶時間點一份會冒煙的高顏值冰粉超吸睛！有吃的、有喝的，好~滿足，嘉義西區美食小吃推薦、嘉義火車站附近美食小吃推薦、嘉義宵夜美食推薦│附菜單

目錄索引

1. 優惠資訊

2. 關於媚子藕粉冰粉

3. 媚子藕粉冰粉環境開箱

4. 媚子藕粉冰粉餐點分享

4.1 媚子藕粉冰粉餐點評價

4.2 媚子藕粉冰粉菜單

5. 消費資訊

6. 嘉義藕粉冰粉推薦相關資訊

優惠資訊

~10/31 十月壽星享有冰粉買一送一，熊貓系列除外 (出示證件，確認本人購買即享優惠)

買2碗冰粉，加贈鐵觀音奶茶一杯

關於媚子藕粉冰粉

「嘉義藕粉冰粉推薦」

「嘉義西區甜點推薦 x 嘉義西區美食小吃推薦」

「嘉義火車站附近美食小吃推薦 x 嘉義宵夜美食推薦」

媚子藕粉冰粉在哪裡？

媚子藕粉冰粉位於嘉義市西區新民路802號，近嘉義文化創意產業園區、嘉義火車站，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

媚子藕粉冰粉環境/餐點特色

「粉色泡泡 x 美拍夢幻打卡牆」

「手搓冰粉 x 手工製作藕粉 x 超過20種配料」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：火車-嘉義火車站 (走路10分鐘)、公車-金城銀行 (新民路，走路2分鐘)

機車：附近機車停車格

汽車：附近汽車收費停車格、城市車旅-新民路上 (走路4分鐘)

媚子藕粉冰粉環境開箱

周邊環境

雙十連假其中一天規劃嘉義美食一日遊，下午茶時間15點左右走到距離嘉義火車站不遠的高評價嘉義藕粉冰粉推薦─媚子藕粉冰粉，點幾碗店內的人氣沁涼手搓冰粉，消消暑。

點餐區

走到點餐區排隊、點餐、結帳。

人氣冰粉 / 蓮藕羹

第一次走到媚子藕粉冰粉，不知道要點什麼的朋友們，可以參考點餐區旁放大版的人氣品項。

手搓冰粉圖示

手工熬煮蓮藕羹

嚴選高品質蓮藕粉，每天手工熬煮蓮藕羹，逐次熬煮以保新鮮，讓每個喜歡手工甜品的朋友們都可以吃得美味、吃得安心。

手搓冰粉

共有9種口味的手搓冰粉，有：

水蜜桃、玫瑰、草莓、藍莓、香檳葡萄、百香果、青木瓜、桂花酒釀、星空風味。

多種配料

共有超過20種配料，可客製化選擇、添加到手搓冰粉、蓮藕羹中增添口感、風味，有：

波霸、椰果、黑糖寒天、原味寒天、百香爆爆珠、草莓爆爆珠、水蜜桃爆爆珠、芒果爆爆珠、荔枝爆爆珠、藍莓爆爆珠、綜合水果爆爆珠、青蘋果爆爆珠、水果風味蒟蒻、山楂片、棉花糖、奇亞籽、彩色珍珠、芋圓、地瓜圓、抹茶圓、綜合堅果、造型棉花糖、包心彩虹圓。

山楂片、紅棗、奇亞籽、枸杞、綜合堅果、綠葡萄乾。

椰果、黑糖寒天、原味寒天、水果風味蒟蒻。

百香爆爆珠、草莓爆爆珠、水蜜桃爆爆珠、芒果爆爆珠、荔枝爆爆珠、藍莓爆爆珠、綜合水果爆爆珠、青蘋果爆爆珠。

芋圓、地瓜圓、抹茶圓。

彩色粉角。

彩色珍珠。

波霸珍珠。

媚子藕粉冰粉餐點分享

這天點了：

熊貓抹茶椰奶凍

繽紛水果冰粉

冒煙的熊貓哈密瓜冰粉送鹹檸七氣泡飲

熊貓抹茶椰奶凍 120元

抹茶巧克力棒 / 熊貓造型棉花糖 / 特製椰奶 / 抹茶奶凍 / 波霸 / 椰果 / 荔枝爆爆珠 / 抹茶圓

抹茶控的最愛！

一份甜品就可以吃到三款抹茶，有口感滑嫩帶有奶香的抹茶奶凍、軟Q有嚼勁可以吃到隨著咀嚼抹茶茶香化在嘴裡的抹茶圓、酥脆的抹茶巧克力棒，搭配增添口感風味層次&顏值得熊貓造型棉花糖、富口感的椰果、Q彈不會太軟的波霸、有水果香氣的啵啵荔枝爆爆珠，跟帶有濃郁椰香的特製椰奶一起吃，下午茶時間吃這碗，好~滿足！

加入自製抹茶風味奶凍、手工抹茶圓、抹茶巧克力棒的超~抹手工甜品就是這碗，每一口都很~有料。

繽紛水果冰粉 90元

星空冰粉 / 草莓冰粉 / 山楂片 / 波霸 / 綠葡萄乾 / 彩色珍珠 / 地瓜圓 / 芋圓 / 造型棉花糖 +20元

沒有看錯！

繽紛水果冰粉就是這麼有料，在碗底加點碎冰 → 勺入兩種手搓冰粉 → 堆好堆滿的手工芋圓、地瓜圓，還有彩色珍珠、綠葡萄乾、波霸、山楂片等。

外型透明的冰粉，口感軟滑有點像在吃愛玉，每種冰粉口味可以吃到不同的水果風味，搭著多種配料看起來特~澎派，很適合在天熱的午餐時間、下午茶時間吃一份，消暑、解解饞。

在等候製作的過程中跟負責點餐的人員聊到，波霸、彩色珍珠、粉角、手工地瓜圓、手工芋圓、手工抹茶圓都是每天分批現煮的，配料品質有顧好，可以吃得美味、吃得安心。

冒煙的熊貓哈密瓜冰粉 100元送鹹檸七氣泡飲

秘製鹹檸檬 / 雪碧 / 熊貓造型棉花糖 / 奇異果 / 哈密瓜風味奶凍 / 波霸 / 椰果 / 荔枝爆爆珠

想不到氣泡飲可以跟冰粉做結合，有點像在夜市會看到炸物盤底下有氣泡飲品的感覺。

剛好10/09當天有冒煙的冰粉送氣泡飲的活動，點一份試試，喝一口沁涼帶氣泡感的酸、甜、鹹檸七氣泡飲，接著吃一口滑嫩冰粉、各種配料，口感層次蠻豐富的，不會不搭。

媚子藕粉冰粉餐點評價

嘉義藕粉冰粉推薦，走進之前出差點外送冰粉一試愛上的高評價嘉義火車站附近美食推薦、嘉義西區美食小吃推薦─媚子藕粉冰粉。

這次點的：熊貓抹茶椰奶凍、繽紛水果冰粉、冒煙的熊貓哈密瓜冰粉送鹹檸七氣泡飲，三款在奶凍、冰粉&配料之間組合的美味分數蠻高的，個人特別愛：手工地瓜圓、手工抹茶圓、手工芋圓、彩色珍珠的口感&香氣，之後有到嘉義走跳會想再吃。

媚子藕粉冰粉菜單

嘉義藕粉冰粉推薦-媚子藕粉冰粉菜單 (攝於2023.10)

嘉義藕粉冰粉推薦-媚子藕粉冰粉菜單 (來源：媚子藕粉冰粉FB粉絲頁，2023.10)

消費資訊

用餐日期：2023.10

付款方式：現金

嘉義藕粉冰粉推薦相關資訊

媚子藕粉冰粉

類型： 嘉義藕粉冰粉推薦 / 嘉義西區甜點推薦 / 嘉義西區美食小吃推薦 / 嘉義火車站附近美食小吃推薦 / 嘉義宵夜美食推薦

設施：洗手間

⏰ 營業時間

每天10：00~深夜00：00

📍 地址：嘉義市西區新民路802號

📞 電話：05-283-2222

媚子藕粉冰粉FB粉絲頁



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