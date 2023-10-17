吃一頓五星級飯店廚師的料理，肯定要花不少的費用，

這個想法總是深植胖達的心，畢竟在平價區塊通常是一餐難求。

而過去胖達在的婚紗產業~

因工作上的合作也結識了不少五星飯店的好朋友；

而就在前幾天得知，

曾經在台北圓山飯店擔任副主廚的「阿德師」也自己出來創業囉!!

想當然爾，胖達馬上就約了一天過去品嘗品嘗~!

阿德師選擇在新北蘆洲落腳，

靠近三民高中捷運站附近，走到門市約10分鐘左右。

小食聊聊

〝阿德師:「身為廚師，夢想還是會想要擁有自己的店。」

所以你現在看到了這一家「小食聊聊」。讓我們吃點東西~也能聊聊天的好地方。〞

除了敘舊之外，也聊起了為什麼想自己出來創業的原因，

讓他在疫情後依舊毅然決然地離開圓山並開店，

真的是要有莫大的勇氣，而這一份夢想凌駕在了勇氣之上。

小食聊聊 環境介紹

簡單俐落的外觀，木頭裝潢與玻璃窗搭配著，

透著一家溫馨小店的外觀。

裡邊有由軌道燈打下來的溫暖黃光，

座位區整體舒適~走廊上與座位的空間也很充裕。

在門口處也有一處類似吧檯區的用餐區，

在這邊用餐可以享有著外面的陽光灑入，整體氛圍很不錯。

而門口前則是點餐與製作飲料的地方。

*餐具自助區

小食聊聊 菜單

主廚從高中就學時期便一腳踏入餐飲相關科系，

前前後後近20年的經驗，讓這份菜單上納入了義大利麵、

漢堡、炸物、沙拉、帕里尼、

特色中西飯食與主廚限定特色餐等，不走料理包的速食路線。

胖達這次則點了主廚超推的「沖繩銷魂塔可飯」、

「黑松露滑蛋炒菇」、「主廚例湯」。

其中主廚例湯會因當天食材不同而有所變化喔!

*餐點上的附茶&美式是可以續一杯的喔!這真的很棒!

另外特別的還有紅茶是採用混合茶葉~讓整體的茶類風味更佳、不苦澀。

*龍蝦三明治需要提前預約訂製

小食聊聊 沖繩銷魂塔可飯

經主廚的介紹，胖達才知道塔可飯在沖繩可以說是超級在地美食!

一開始在不認識的情況下只知道在這道餐點上面會放多力多滋的餅乾~

真的差點讓主廚笑翻。而塔可飯還有其他更重要的靈魂就是搭配了

「莎莎醬」、「絞肉」，而這一道塔可飯最後還佐以生菜在外圈配著吃，

實在是起了一個很好的畫龍點睛的效果。

其中在肉醬上面還有撒上一些乳酪絲~

吃之前稍微攪拌一下可以讓整體的味道更加濃郁，

如果再加上覆蓋在上面的太陽蛋的蛋黃~那味道更棒了!

而絞肉本身也非常的有咬勁。

莎莎醬

在小食聊聊中幾乎所有的佐醬都是由主廚親手製作的喔!

也包含了這一道莎莎醬~!裡面可以看見加入了洋蔥、九層塔、

小番茄與調料等拌製而成，吃起來帶一點微酸與辛香特別的開胃。

生菜

缺一不可的生菜，如果少了這周圍的生菜~或許在吃了幾口塔可飯之後，

就會因為莎莎醬、絞肉醬與多力多滋餅乾的重口味下就頓時覺得膩口，

而生菜就在吃的時候補充了口腔的水份，

讓吃下去的每一口多了清爽感~與增添一點脆口的口感層次。

小食聊聊 黑松露滑蛋炒菇

有點類似外面的Brunch的早餐大拼盤，

這裡邊有著主角「黑松露滑蛋」、「炒菇」與讓拼盤更豐富的

「生菜」、「法國麵包」、「綠黃櫛瓜」、「薯餅」。

黑松露滑蛋

一份滑蛋中加入了滿滿的黑松露，

讓整體原本應該只有蛋腥味的滑蛋在風味上帶有菇香與蒜香的刺激辛感，

而鮮奶油的添加更增加了滑蛋的順口。

炒菇

這一份炒菇中嚴選了「杏鮑菇」、「秀珍菇」。

其中杏鮑菇入口Q彈脆口與秀珍菇的軟嫩~

口感搭配還滿不錯的，是一般在外面早餐拼盤也很少見的組合。

小食聊聊 主廚例湯

主廚例湯會因為當日食材不同~所以都會有一些變化喔~

有點像是每日的驚喜包! 而胖達今天遇見的主廚例湯是「蘑菇湯」~!

湯體上方有擠上一層鮮奶油做點綴與增添風味，

看起來黏稠，但菇類的風味相當濃郁且喝起來其實相當順口不黏稠。

小食聊聊 相關資訊

胖達很開心朋友也有了自己夢想的店面，

啟動了當初放在心裡面的夢想。

讓胖達突然覺得，夢想不會不見，勇氣與執行力讓它成長茁壯。

這邊也分享~小食聊聊的懶人包給各位朋友囉!

店名:小食聊聊

地址:新北市蘆洲區中山二路147號

電話:02-8285-1231

*營業時間

周一到週五1000-2000（週二公休）

週六到周日0900-2000

最後點餐時間19：15

*交通資訊

捷運:三民高中站或是徐匯中學站，步行8-10分鐘

停車場:蘆洲功學社音樂廳

*粉絲團

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