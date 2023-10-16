台中拉麵又有新選擇啦！之前才到南投埔里吃過人氣超高的橫濱拉麵，現在橫濱拉麵的二代店「橫杉拉麵」在勤美也能吃得到！除了必點招牌「埔里茭白筍拉麵」，以及蔥量爆棚的「鹽豚蔥花拉麵」之外，最近更是新推出了超狂的「辛味芫荽拉麵」，滿滿的新鮮香菜堆得像小山一樣，清香四溢又伴隨著爽辣辛味，香菜控絕對要來挑戰一波！

台中拉麵｜橫杉拉麵位置與環境

橫杉拉麵就位在美村路與公正路交叉口附近，距離勤美、草悟道都很近，門面流露出濃濃的日式風情，非常吸睛有特色。

高掛的燈籠顯得特別熱鬧，難怪今年開幕就變成台中熱門的打卡點之一，不少角度都超好拍，而且門口還有貼心地設有候位區呢！

用餐區以一樓為主，有適合三五好友或小家庭用餐的長桌，也有吧台型式的座位，即使一個人來用餐也不尷尬。

後方還有兩桌類包廂式的空間，每桌可坐六位，另外還有提供置物籃可以放包包哦～

自助區則有提供冰開水、各式飲料與大骨基底湯能夠自行取用，橫杉拉麵的大骨基底湯是以豬大骨與多種新鮮蔬果熬煮而成，如果覺得拉麵湯頭偏濃或偏鹹，可以自己加清湯調整稀釋。

台中拉麵｜橫杉拉麵菜單資訊

這裡提供橫杉拉麵的菜單給你們參考，目前拉麵至少有十來種口味，可以選擇粗麵或細麵，也能加價加料；另有炸物系列、單點系列與飲品系列能夠選擇。

點餐須知：

內用消費一碗拉麵可免費加麵(細麵)一次(60克)。

點餐後用餐時間為50分鐘、店內禁帶外食。

身高$120公分以上，每位基本低消$140元。不得用拉麵金額累加。

若有不加的食材或麵條軟硬度調整，請於櫃檯結帳時告知。

橫杉拉麵｜辛味芫荽拉麵$230元

這碗一送上來真的差點讓我們看傻了眼！滿滿的香菜份量給得完全不手軟，幾乎快要覆蓋整個碗面，不敢吃香菜的朋友千萬不要隨便挑戰！

原本想說清香四溢的香菜，搭配拉麵吃起來是否會有些奇怪，但在喝到辛味湯頭後卻發現意外地沒有違和感，是還蠻驚喜又特殊的口味搭配。

湯頭強烈的爽辣辛味，不僅香氣飽滿、使得食材與麵條都極其入味，結合了大量的清爽香菜，巧妙地平衡了湯頭的膩感。

炙燒過後的叉燒肉也很軟嫩入味，彈嫩的肉質完全不顯柴澀，本身的油香結合了辛味湯頭的辣勁，吃起來更加涮嘴。

麵條彈牙好咬，即使我們拍照的時間偏久，卻也不會軟爛；加上又吸飽了辛味湯頭的精華，特別夠味，平常愛吃辣、又敢吃香菜的朋友不妨可以試試！

橫杉拉麵｜埔里茭白筍拉麵$300元

既然身為來自南投埔里的人氣拉麵，當然不能錯過獨特的埔里茭白筍拉麵，一支支炙燒過的茭白筍整齊地躺在湯頭之中，就像是細嫩的美人腿在泡湯一樣；雖說是創意口味的拉麵，但味道真的不馬虎。

埔里茭白筍果然厲害，口感爽脆又不失鮮嫩細緻，清爽的甘甜滋味，即使單吃也好吃，搭配濃郁的湯頭也很解膩。

溏心蛋的熟度也掌握得恰到好處，蛋白Q彈好咬、蛋黃入口即化，也很濃郁鮮甜哦～

橫杉拉麵｜鹽豚蔥花拉麵$230元

蔥花控看到這碗，肯定會眼睛發光！蔥量爆棚的鹽豚蔥花拉麵，整碗表面覆蓋滿滿的蔥花，幾乎完全看不到底下的食材。

可別以為蔥花底下只有單純的拉麵喲！裡頭的叉燒、溏心蛋、豆芽菜、紫洋蔥等食材都沒缺席。

溫潤濃郁的湯頭伴隨著蔥花的辛甜，但鹹度相對來說也會比較高一些，魚編自己偏好再加一些清湯稀釋，這部份就看個人喜好調整囉！

橫杉拉麵｜炸物系列

雞蛋豆腐$60元，炸得金黃香酥的雞蛋豆腐，內裡更是超級軟嫩、幾近入口即化的口感，大人小孩都很愛！

炸牡蠣$100元，整份有三大顆飽滿的炸牡蠣，新鮮度很不錯，不僅外表香酥，趁熱咬下甚至還帶點爆汁的口感！

唐揚炸雞$90元，外表炸得酥脆、內裡的肉質緊實不柴，而且還能吃得到雞肉本身的肉香，同時還帶有微微的肉汁哦～

橫杉拉麵｜碗底大賞搖搖滾珠送好禮

吃完拉麵可先別急著走，趕緊看看碗底有沒有驚喜！如果碗底有出現像我們一樣的圖案，就代表中獎啦！

每碗中獎即可搖搖滾珠一次，搖出不同的顏色的滾珠，分別對應不同的獎項；像魚編搖出的是E賞，下次用餐就能持券來兌換雞蛋豆腐啦！運氣好的話，最大獎甚至還能換到豚骨拉麵呢，有機會不妨來試試手氣吧～

橫杉拉麵勤美店

營業時間：11:30-15:00，17:30-21:00

電話：04 2301 3383

地址：台中市西區公正路131號

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