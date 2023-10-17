新竹味衛佳柿餅觀光農場， 新竹免門票景點推薦 。位於新竹新埔區的味衛佳柿餅觀光農場，每年秋季正值柿子成熟採收的季節，在這邊可以看到一大片黃澄澄曬柿子的美麗景觀。也因此吸引許多人朝聖拍照打卡，除了可以免費進來參觀柿餅製作過程，還有販售柿餅、CP值高又好吃的柿子冰棒，很適合帶著全家大小來參觀旅遊。

味衛佳柿餅教育農園

地址:新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

電話:03-589-2352

時間:08:00~17:00

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官網:請點我

味衛佳柿餅教育農園位在新竹新埔區，離新埔老街也只要5分鐘車程，google直接導航味衛佳柿餅教育農園就能找到，沿路有指示牌算滿好找的

>>點我google導航

味衛佳柿餅教育農園可以免費入園參觀，這裡還提供免費停車場，真的是很不錯耶~

我們約莫接近中午時段抵達，陽光耀眼，觀光人潮也非常多

前往觀光農場的路上有小市集攤販，賣小吃跟飲料

旁邊也有公共廁所，進去參觀前可以先上一下洗手間

柿子農場在上面，需要爬一小段爬坡，四面環山的景色加上盛開的九重葛，這畫面真的美

老舊三合院前曬柿子，這裡也成了大家拍照打卡的景點

新竹九月下旬有著名的九降風，當地居民會利用來風乾食物，像是新竹米粉、仙草、柿餅都是

可愛小貓躲在柿子旁睡午覺

再往裡面走就抵達觀光農場，大家聚集在樹下乘涼，旁邊也有賣小農產品跟飲料

一盤盤柿子曬在廣場上金黃耀眼，不少攝影師都來此取景，也因為網路上照片瘋傳，才吸引許多人來朝聖參觀

沒帶相機來，手機也能加減拍

二樓有提供大家桌椅讓大家休息，這邊也是DIY課程上課的地方，可以到官網跟他們報名

從二樓往下看柿子也相當壯觀，不同角度拍有不同的感覺

柿餅也是新埔特產之一，可以順便參觀柿餅製作流程

別忘了買一下柿子冰棒，另外還有洛神花口味的~清涼消暑

冰棒吃的到柿子本身的甜味，很天然的滋味，口感香甜又清涼涮嘴

販賣部有咖啡、飲料、柿餅、奶酪，可以來嘗鮮一下

相當推薦的免費景點，景色美麗柿子又好拍，還有的吃，平日或假日都可以來這裡走走看看，也可以安排在新竹一日遊行程景點內，分享給大家參考

店家資訊

味衛佳柿餅教育農園

地址:新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

電話:03-589-2352

時間:08:00~17:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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