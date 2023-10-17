▲《百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳》除了是宜蘭十大美食餐廳之外，其中窯烤雞及五更腸旺，更是連續二年榮獲宜蘭十大好食獎。

▲餐廳門口壯觀的窯烤爐🛖，以相思木🪵烘烤窯爐中的雞隻，熱騰騰、香噴噴迎賓。

▲挑高氣派，寬敞的餐廳，小酌小宴皆適宜。

▲店家有個寬敞明亮，舒適的用餐環境，最適合全家大小，親朋好友們一起溫馨聚餐了。

▲「Menu」菜單分類簡單明瞭豐富，超過80道，$120元起跳的平價單點台菜熱炒料理，以現在貴森森物價的世代，店家料理單價都是很親民呢。

▲志同道合的朋友一起聚餐，人多吃飯就是特別的香，每道經典快炒料理，更是美味，讓人吃得盡興。

▲主廚手藝一流，經典的台菜海陸時蔬熱炒，加上店家招牌窯烤雞，圓滿的海陸盛宴，畫面超美滿的。

▲雙蛋地瓜葉

▲皮蛋Q彈、鹹蛋鹹郁，蝦米增添蔬菜鮮味，鐵板上熱熱的鮮香賞味最溫馨，絕對是不愛吃青菜的人也會青睞，當然這道地瓜葉也是一掃而空。

▲五更腸旺

▲主廚好手藝，店家這道五更腸旺，榮獲今年宜蘭十大好食獎；小爐火上滿溢鴨血大腸，吸滿麻辣醬汁的鴨血滑順，大腸柔嫩帶Q彈，濃厚花椒五香的麻酸辣多層次口感，特別下飯。

▲窯烤雞

▲久違想念的「窯烤雞」，熱騰騰香噴噴的出爐了，很大隻的烤雞，撕開烤雞，外皮酥香，肉質鮮嫩多汁，

▲淋上純烤雞油，油滋香噴噴美味，讓人覺得世間美好，這雞油用來拌飯吃，也讓人一碗接一碗吃不停呢。

▲川燙白蝦

▲鮮蝦新鮮易撥好食，彈牙肉質鮮甜，蔥薑增添蔬纖鮮甜。

▲脆皮肥腸



▲炸得皮酥肉質肥膩，用宜蘭在地最夯的三星蔥，多一分香蔥滋味又解膩​，鮮香氣息迷人。

▲高麗菜

▲大魚大肉，也要增添時蔬纖維，清炒的高麗菜，有蝦米提鮮，清脆爽口美味。👍🏻

▲蒜泥松阪豬



▲肉控者的最愛松阪肉，肉質柔中帶脆香郁，被蒜泥醬包覆的辛香，特別下飯，大推。

▲月亮蝦餅



▲金黃酥脆的外皮，包覆飽滿Q彈的鮮蝦內餡，沾點醬汁，酥脆爽口美味。

▲蚵酥



▲九層塔陪伴添香氣，炸得酥香的牡蠣，沾點胡椒鹽，蚵仔外酥內嫩，海風鮮香滿味蕾，下酒下飯皆宜。

▲水蓮

▲蒜片快炒、紅蘿蔔、豆芽菜增添營養色彩，清脆爽口。

▲味增鮮魚湯(海魚)

▲店家超大氣，不怕人吃似的，面盆大的鑄鐵鍋，鍋裡滿滿熱熱騰的食材，清爽帶濃郁的味增湯裡，滿滿新鮮海魚，嫩豆腐、海苔、油條為伴，蔥花添香，整個鮮魚味增湯，湯鮮味美帶溫潤，清爽好喝。



▲飲品，店家所提供的飲料，都是有名廠商高檔的飲品，Sherry友人最愛的金色三麥的黑啤酒

▲金色三麥黑麥啤酒，這款黑啤的口感醇厚，微苦味之中帶有些許回甘，是友人Sherry每次來此必點的酒品，她說：除了開車的人以外，其他的人可以喝得酩酊大醉，出門前上個廁所，一路睡到台北(joke)，大推👍🏻（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲店面氣派非凡的『百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳』店家位在宜蘭五結鄉，附設免費大型停車場；附近很多景點，是往宜蘭傳藝園區必經的五結路上，​占地寬廣，有個挑高寬敞氣派的用餐環境​，服務人員親切溫馨，不收服務費，經典台菜的CP質特高，有來宜蘭遊遊，值得特地來此用餐，親朋好友聚餐，尾牙吃春酒皆宜，有經過的饕客們，也不要錯過哦。