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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP值高宜蘭美食/寬敞舒適用餐環境/大宴小酌聚餐皆宜『百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命中的美好

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP值高宜蘭美食/寬敞舒適用餐環境/大宴小酌聚餐皆宜『百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命中的美好

2023-10-17 22:20:15 Ivenの窩 人氣：3,246
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Ivenの窩

發表篇數：479篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳
phone03-950-138
place宜蘭縣五結鄉五結路三段171號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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推薦宜蘭五結美食：『百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳』，有宜蘭十大美食獎的窯烤雞，CP值高宜蘭美食，海鮮快炒，餐廳寬敞舒適 ，大宴小酌皆宜。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲秋風氣爽的日子，與好友們驅車出遊宜蘭趴趴走，中午再訪《百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳》，是我們此行的最主要目標。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳》除了是宜蘭十大美食餐廳之外，其中窯烤雞及五更腸旺，更是連續二年榮獲宜蘭十大好食獎《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲餐廳門口壯觀的窯烤爐🛖，以相思木🪵烘烤窯爐中的雞隻，熱騰騰、香噴噴迎賓。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲挑高氣派，寬敞的餐廳，小酌小宴皆適宜。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲店家有個寬敞明亮，舒適的用餐環境，最適合全家大小，親朋好友們一起溫馨聚餐了。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

「Menu」菜單分類簡單明瞭豐富，超過80道，$120元起跳的平價單點台菜熱炒料理，以現在貴森森物價的世代，店家料理單價都是很親民呢。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲志同道合的朋友一起聚餐，人多吃飯就是特別的香，每道經典快炒料理，更是美味，讓人吃得盡興。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲主廚手藝一流，經典的台菜海陸時蔬熱炒，加上店家招牌窯烤雞，圓滿的海陸盛宴，畫面超美滿的。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

雙蛋地瓜葉

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲皮蛋Q彈、鹹蛋鹹郁，蝦米增添蔬菜鮮味，鐵板上熱熱的鮮香賞味最溫馨，絕對是不愛吃青菜的人也會青睞，當然這道地瓜葉也是一掃而空。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

五更腸旺

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲主廚好手藝，店家這道五更腸旺，榮獲今年宜蘭十大好食獎；小爐火上滿溢鴨血大腸，吸滿麻辣醬汁的鴨血滑順，大腸柔嫩帶Q彈，濃厚花椒五香的麻酸辣多層次口感，特別下飯。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

窯烤雞

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲久違想念的「窯烤雞」，熱騰騰香噴噴的出爐了，很大隻的烤雞，撕開烤雞，外皮酥香，肉質鮮嫩多汁，

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲淋上純烤雞油，油滋香噴噴美味，讓人覺得世間美好，這雞油用來拌飯吃，也讓人一碗接一碗吃不停呢。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

川燙白蝦

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▲鮮蝦新鮮易撥好食，彈牙肉質鮮甜，蔥薑增添蔬纖鮮甜。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

脆皮肥腸

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP
▲炸得皮酥肉質肥膩，用宜蘭在地最夯的三星蔥，多一分香蔥滋味又解膩​，鮮香氣息迷人。

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高麗菜
▲大魚大肉，也要增添時蔬纖維，清炒的高麗菜，有蝦米提鮮，清脆爽口美味。👍🏻

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

蒜泥松阪豬

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▲肉控者的最愛松阪肉，肉質柔中帶脆香郁，被蒜泥醬包覆的辛香，特別下飯，大推。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

月亮蝦餅

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP
▲金黃酥脆的外皮，包覆飽滿Q彈的鮮蝦內餡，沾點醬汁，酥脆爽口美味。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

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蚵酥

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP
▲九層塔陪伴添香氣，炸得酥香的牡蠣，沾點胡椒鹽，蚵仔外酥內嫩，海風鮮香滿味蕾，下酒下飯皆宜。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

水蓮
▲蒜片快炒、紅蘿蔔、豆芽菜增添營養色彩，清脆爽口。

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

味增鮮魚湯(海魚)

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲店家超大氣，不怕人吃似的，面盆大的鑄鐵鍋，鍋裡滿滿熱熱騰的食材，清爽帶濃郁的味增湯裡，滿滿新鮮海魚，嫩豆腐、海苔、油條為伴，蔥花添香，整個鮮魚味增湯，湯鮮味美帶溫潤，清爽好喝。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP
飲品，店家所提供的飲料，都是有名廠商高檔的飲品，Sherry友人最愛的金色三麥的黑啤酒

金色三麥黑麥啤酒，這款黑啤的口感醇厚，微苦味之中帶有些許回甘，是友人Sherry每次來此必點的酒品，她說：除了開車的人以外，其他的人可以喝得酩酊大醉，出門前上個廁所，一路睡到台北(joke)大推👍🏻（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

▲店面氣派非凡的『百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳』店家位在宜蘭五結鄉，附設免費大型停車場；附近很多景點，是往宜蘭傳藝園區必經的五結路上，​占地寬廣，有個挑高寬敞氣派的用餐環境​，服務人員親切溫馨，不收服務費，經典台菜的CP質特高，有來宜蘭遊遊，值得特地來此用餐，親朋好友聚餐，尾牙吃春酒皆宜，有經過的饕客們，也不要錯過哦。《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP《宜蘭美食推薦》再訪宜蘭十大美食獎的窯烤海鮮快炒餐廳/ CP

 
  『百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳』
地       址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號
電       話：03-950-1386
營業時間：週一至週五
11:00~15:00/17:00~21:00 、週六至週日11:00–15:00，16:30–21:00
《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命
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Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

文章標籤

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