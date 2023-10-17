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【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板 百老匯主題飲料店超好拍照 必點超厚奶蓋ㄟ極奢奶茶 附菜單

2023-10-17 23:29:24 foodtinne 人氣：96
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：114篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：紅濃紅 boba dancer
place台中市北區一中街96號1樓之28樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板

什麼⁉️台中這家飲料超狂 有看過這麼厚的奶蓋鮮奶茶嗎🤩

「紅濃紅bobadancer」新開在中友百貨B3 以百老匯劇場為主題真的超好拍🎬

裝潢帶點復古奢侈感 還原放映表、劇院售票亭趣味十🥤

主打超濃郁奶蓋、濃郁茶香 必點極奢品項 加上焦糖脆餅更有口感😋

【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板

「紅濃紅bobadancer」位於台中市北區三民路三段161號中友百貨CB3。

在中友百貨的C棟美食街 店外觀還原百老匯劇院格外吸睛～

【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板

這邊附上菜單～必點招牌極奢奶茶！還有販售各種純茶、鮮奶茶等等～

私心也很愛他們家的台中紅 喝起來是熟悉的古早味紅茶🥤

那來看看我們今天喝了什麼！！！

【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板

📍極奢奶茶💲70 👍🏻📍極奢脆餅💲85

🔎不誇張！奶蓋真的超厚 還會附湯匙讓你鏟來吃 果然是奶蓋屆天花板🤤

🔎奶蓋綿密不甜膩 推薦升級添加可可脆片＆焦糖脆餅 多層次❤️

🔎甜度冰塊是黃金比例不能調整 不過個人覺得甜度很剛好😍

🔎奶茶部分茶香濃郁 搭配如甜點鮮奶油般的奶蓋更滑順罪惡😈

🔎極奢奶茶的茶底也可以選擇烏焙烏龍茶 下次想買來試試！

【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板

📍濃厚嫩仙草奶茶💲75

🔎超推他們家仙草奶茶 仙草直接裝滿半杯 份量超有誠意～

🔎搭配黃金比例的招牌奶茶 有仙草中和甜度 這杯我也超愛💗

🔎仙草口感軟Ｑ滑嫩 除了仙草也有波霸、可可脆片、蜜桃凍可選

【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板

如果喜歡喝奶蓋跟吃甜點的這家很推薦來喝喝看唷！

目前在台中一中商圈愛廣場、中友百貨美食街都有分店唷❤️

附上店家資訊：

【紅濃紅bobadancer｜一中美食】根本奶蓋屆的天花板

⭕️紅濃紅bobadancer

🏷台中市北區三民路三段161號中友百貨C棟B3

⌛️11:00～21:30（週五週六營業至晚上22:00）

☎️04 2229 3724

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foodtinne

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跟著呋亭台北美食吃起來😤 帶女朋友吃美食追蹤我就對了 Foodtinne 象徵著 foodtime 兩個nn連在一起就變m 啦 話說小編不叫呋亭就零蛋很會喇咧喔🤪 🔺邀約注意我圖片為主·文字為輔^_^ 🔻追蹤我就不會困擾要帶另一半吃什麼了啦‼️
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