一早小昭開車北上

回台中與家人約在『廣式功夫雞』

主打廣式椰子雞、廣東快炒、特色沙煲

老闆正是道地廣東人

餐廳位於74快速道路交流道下(環中路四段)

位置有點點🤏難找

隱身在田邊(宵特國際公司後門路口)

市區可以從新鎮和路右轉即可抵達

餐廳外觀

曾有電視台有採訪過

用餐環境屬於簡單風格,類似快炒店

自取區~茶水及高湯

餐具及打包用品都自己來

佐料區

注意事項

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菜單有合菜及單點

單點有養生鍋物、快炒、涼菜

餐具自取

上菜速度很快

沾醬~沾雞肉能增加風味

竹笙椰子雞 ~850元

湯底有雞肉、竹笙、雪白菇、洋蔥絲、紅棗枸杞

除了有椰子水,也有椰子果肉一起熬煮

原味椰子雞 ~800元

雞肉都帶這淡粉色，

沒有很大塊但肉質軟嫩

建議先喝原味椰子雞湯底,再加高湯

高湯無含椰子水,避免影響風味,所以先品嘗湯底喔!

涼拌小黃瓜 ~60元

入味爽口,大人小孩都喜愛

涼拌木耳 ~60元

醋溜風味,夏天吃很涮嘴

涼拌豬耳 ~60元

小芯芯的最愛,光配飯就很美味

涼拌鴨賞 ~80元

廣式風味與 台式風味 各有特色

涼拌豬頭肉 ~60元

涼拌小菜道道下飯美味,

帶點酸酸辣辣就是最佳開胃小品

肉絲炒米粉 ~120元

小昭比較喜歡有肉燥香氣的台式炒米粉

蝦仁炒飯 ~130元

份量算多,粒粒分明米飯Q度及濕度ok,算是清淡口感的炒飯

招牌廣東白切雞 ~900元

這道需提前預訂

這雞肉是有挑過,採用放山大閹雞

大閹雞特點就是雞皮黃橙油亮,肉質鮮甜有嚼勁

價格相對來說比較高

雞肉搭配廣式油沙薑蔥醬風味不錯

跟台式白斬雞的九層塔蒜蓉醬不同

加了香菜更能提味,

不吃香菜的朋友記得提前告知店家

鼓汁蒸排骨 ~280元

排骨蒸到軟嫩,味道有入味

跟之前吃過的 香港鼓汁蒸排骨 有點不同

炒高麗菜

快炒中卷 ~320元

中卷Q彈,蔥爆料理絕對美味

薑蔥炒牛肉 ~290元

養生冰糖桃膠 ~120元

廣東道地的甜點,必點

桃膠煮後成水晶琥珀色,具有生津止渴、滋陰養津、

養顏美容的益處，被稱是平民燕窩

吃起來也頗像打很細的銀耳湯

少見的道地廣式椰子雞在台灣也能吃到

湯頭清甜溫和滑順,一年四季都很適合,不會燥熱

也有推出廣式榴槤雞湯,大家也可以嘗鮮

來到這記得先提前預訂招牌廣東白切雞,

順便一起品嘗喔!

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

廣 式養生功夫雞

FB

(04)2383 4872 0911125283

11:00~14:00 17:00~21:30

台中市環中路四段368號之新民巷18號 (宵特國際公司後門路口)



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