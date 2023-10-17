一早小昭開車北上
回台中與家人約在『廣式功夫雞』
主打廣式椰子雞、廣東快炒、特色沙煲
老闆正是道地廣東人
餐廳位於74快速道路交流道下(環中路四段)
位置有點點🤏難找
隱身在田邊(宵特國際公司後門路口)
市區可以從新鎮和路右轉即可抵達
餐廳外觀
曾有電視台有採訪過
用餐環境屬於簡單風格,類似快炒店
自取區~茶水及高湯
餐具及打包用品都自己來
佐料區
注意事項
菜單有合菜及單點
單點有養生鍋物、快炒、涼菜
餐具自取
上菜速度很快
沾醬~沾雞肉能增加風味
竹笙椰子雞 ~850元
湯底有雞肉、竹笙、雪白菇、洋蔥絲、紅棗枸杞
除了有椰子水,也有椰子果肉一起熬煮
原味椰子雞 ~800元
雞肉都帶這淡粉色，
沒有很大塊但肉質軟嫩
建議先喝原味椰子雞湯底,再加高湯
高湯無含椰子水,避免影響風味,所以先品嘗湯底喔!
涼拌小黃瓜 ~60元
入味爽口,大人小孩都喜愛
涼拌木耳 ~60元
醋溜風味,夏天吃很涮嘴
涼拌豬耳 ~60元
小芯芯的最愛,光配飯就很美味
涼拌鴨賞 ~80元
廣式風味與台式風味各有特色
涼拌豬頭肉 ~60元
涼拌小菜道道下飯美味,
帶點酸酸辣辣就是最佳開胃小品
肉絲炒米粉 ~120元
小昭比較喜歡有肉燥香氣的台式炒米粉
蝦仁炒飯 ~130元
份量算多,粒粒分明米飯Q度及濕度ok,算是清淡口感的炒飯
招牌廣東白切雞 ~900元
這道需提前預訂
這雞肉是有挑過,採用放山大閹雞
大閹雞特點就是雞皮黃橙油亮,肉質鮮甜有嚼勁
價格相對來說比較高
雞肉搭配廣式油沙薑蔥醬風味不錯
跟台式白斬雞的九層塔蒜蓉醬不同
加了香菜更能提味,
不吃香菜的朋友記得提前告知店家
鼓汁蒸排骨 ~280元
排骨蒸到軟嫩,味道有入味
跟之前吃過的香港鼓汁蒸排骨有點不同
炒高麗菜
快炒中卷 ~320元
中卷Q彈,蔥爆料理絕對美味
薑蔥炒牛肉 ~290元
養生冰糖桃膠 ~120元
廣東道地的甜點,必點
桃膠煮後成水晶琥珀色,具有生津止渴、滋陰養津、
養顏美容的益處，被稱是平民燕窩
吃起來也頗像打很細的銀耳湯
少見的道地廣式椰子雞在台灣也能吃到
湯頭清甜溫和滑順,一年四季都很適合,不會燥熱
也有推出廣式榴槤雞湯,大家也可以嘗鮮
來到這記得先提前預訂招牌廣東白切雞,
順便一起品嘗喔!
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 廣式養生功夫雞
- FB
- (04)2383 4872 0911125283
- 11:00~14:00 17:00~21:30
- 台中市環中路四段368號之新民巷18號 (宵特國際公司後門路口)
延伸閱讀:
台中新社-菇神 觀景複合式餐飲~新社店 《米其林指南2021必比登名單》