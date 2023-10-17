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台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

2023-10-17 23:38:00 chaoerh小昭 人氣：114
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：14篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：廣式養生功夫雞
place台中市南屯區新鎮和路新民巷18號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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封1.jpg

 

一早小昭開車北上

回台中與家人約在『廣式功夫雞』

主打廣式椰子雞、廣東快炒、特色沙煲

老闆正是道地廣東人

餐廳位於74快速道路交流道下(環中路四段)

位置有點點🤏難找

隱身在田邊(宵特國際公司後門路口)

 

市區可以從新鎮和路右轉即可抵達

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

餐廳外觀

曾有電視台有採訪過

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

用餐環境屬於簡單風格,類似快炒店

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

自取區~茶水及高湯

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

餐具及打包用品都自己來

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

佐料區

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

注意事項

​​台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

菜單有合菜及單點

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

單點有養生鍋物、快炒、涼菜

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

餐具自取

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

上菜速度很快

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

沾醬~沾雞肉能增加風味

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 竹笙椰子雞 ~850元

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

湯底有雞肉、竹笙、雪白菇、洋蔥絲、紅棗枸杞

除了有椰子水,也有椰子果肉一起熬煮

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 原味椰子雞 ~800元

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

雞肉都帶這淡粉色，

沒有很大塊但肉質軟嫩

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

建議先喝原味椰子雞湯底,再加高湯

高湯無含椰子水,避免影響風味,所以先品嘗湯底喔!

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 涼拌小黃瓜 ~60元

入味爽口,大人小孩都喜愛

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 涼拌木耳 ~60元

醋溜風味,夏天吃很涮嘴

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 涼拌豬耳 ~60元

小芯芯的最愛,光配飯就很美味

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 涼拌鴨賞 ~80元

廣式風味與台式風味各有特色

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 涼拌豬頭肉 ~60元

涼拌小菜道道下飯美味,

帶點酸酸辣辣就是最佳開胃小品

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 肉絲炒米粉 ~120元

小昭比較喜歡有肉燥香氣的台式炒米粉

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 蝦仁炒飯 ~130元

份量算多,粒粒分明米飯Q度及濕度ok,算是清淡口感的炒飯

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 招牌廣東白切雞 ~900元

這道需提前預訂

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

這雞肉是有挑過,採用放山大閹雞

大閹雞特點就是雞皮黃橙油亮,肉質鮮甜有嚼勁

價格相對來說比較高

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

雞肉搭配廣式油沙薑蔥醬風味不錯

跟台式白斬雞的九層塔蒜蓉醬不同

加了香菜更能提味,

不吃香菜的朋友記得提前告知店家

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 鼓汁蒸排骨 ~280元

排骨蒸到軟嫩,味道有入味

跟之前吃過的香港鼓汁蒸排骨有點不同

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 炒高麗菜 

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 快炒中卷 ~320元

中卷Q彈,蔥爆料理絕對美味

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 薑蔥炒牛肉 ~290元

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

 養生冰糖桃膠 ~120元

廣東道地的甜點,必點

桃膠煮後成水晶琥珀色,具有生津止渴、滋陰養津、

養顏美容的益處，被稱是平民燕窩

吃起來也頗像打很細的銀耳湯

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》

 

少見的道地廣式椰子雞在台灣也能吃到

湯頭清甜溫和滑順,一年四季都很適合,不會燥熱

也有推出廣式榴槤雞湯,大家也可以嘗鮮

來到這記得先提前預訂招牌廣東白切雞,

順便一起品嘗喔!

 

台中-廣式養生功夫雞 《 正宗廣東椰子雞湯•廣式榴槤雞湯》,以上僅供參考~

 

高雄-蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 式養生功夫雞
  • FB
  • (04)2383 4872  0911125283
  • 11:00~14:00   17:00~21:30   
  • 台中市環中路四段368號之新民巷18號 (宵特國際公司後門路口)


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

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