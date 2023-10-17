醉地府鐵鍋燉台中店開幕啦！目前試營運中，全場免服務費，來自台南超夯的陰間主題餐廳，第一次看到時眼睛為之一亮，立馬收進口袋名單！沒想到這麼快就開來台中了，試營運第一天兩層樓就全爆滿，店內裝潢很用心，將陰間場景搬進餐廳裡，到處都好好拍，還有會動的殭屍跟黑白無常超有趣！大家不用擔心，裡面一點都不陰森，可以放心揪朋友來鬼門關走一回！不過台中店目前沒有提供變裝服務，想要COSPLAY的話就自己準備吧，當天也看到家長帶小朋友變裝來用餐，真的很促咪捏～

加入美食旅遊LINE頻道 ｜ 加入媽咪團購好康LINE頻道

醉地府鐵鍋燉｜50秒影片搶先看

醉地府鐵鍋燉在哪裡？

醉地府鐵鍋燉台中店位在公益路上，靠近勤美誠品綠園道，就是之前水貨烤魚的位置！招牌很大，讓你經過很難忽視它！又是地府又是鬼門關的，真的會引起好奇心～

很炫的入口設計，路過騎樓的民眾都很好奇這是什麼地方！剛好自動門打開時，就能一窺內部環境，不時聽到路人發出驚呼的聲音～

先在鬼門關登記，才能踏進地府入口，你敢進去嗎？

進入地府的機關也好酷，快點來試試看～

醉地府鐵鍋燉｜店內環境

從門口感應進來那一刻就覺得超興奮，店內氛圍做得很到位，隔一扇門是兩個完全不同的世界！

醉地府才剛開幕生意就非常好，進來一樓全客滿！店內很多霓虹裝飾，營造出迷幻氛圍，還有兩尊超巨的黑白無常迎接你，大家都拿出手機猛拍～

走上二樓，還要先通過奈何橋才會抵達餐廳

原本二樓試營運期間沒有開放，但實在太多人想來體驗陰間用餐的感覺，臨時加開又立馬坐滿！試營運期間不能訂位，想吃的朋友記得提早來排隊，不然就等離峰時間應該比較有機會

醉地府台中店不管店內風格或餐點和台南都有很大區別，即便你已經去過台南店，來台中還是一樣能獲得滿滿驚喜！

醉地府台中店有一面超大啤酒牆，這可是台南沒有的設計！

<警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒>

裡面有很多特色啤酒，包裝也非常有意思，逛一圈真的都想試試看！不喝酒的朋友，這裡也有無酒精飲料喔～



<警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒>

跟你們分享幾款，像是矮仔冬瓜跟楊桃古斯名字都好可愛，還有王老吉涼茶耶！冬瓜跟楊桃變成啤酒的風味應該是蠻難想像的，你們可以試試喔！



<警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒>

二樓還有一間像小包廂的感覺

醉地府鐵鍋燉菜單

醉地府台中店餐點以鐵鍋燉為主，我也是第一次吃。地府鐵鍋燉本身有微微辣度，而麻辣鐵鍋燉則是能選擇微辣、小辣、中辣、大辣，看你想挑戰哪種辣度！還有涼菜、熟菜跟鐵鍋燉配料都可以自由搭配

鐵鍋燉是來自東北的特色菜餚，把配料丟進灶台裡的大鐵鍋燉煮，有點像吃火鍋的感覺

裡面會有基本配菜，像是蔬菜、金針菇、玉米、白蘿蔔、紅薯粉…等等，和你選擇的牛肉或豬肉，由店員將底料倒進鍋中並加入高湯煨煮

等大鍋受熱冒煙後，還會幫忙在鍋邊貼上玉米餅，利用燉煮的溫度順便把餅烙熟！

一份鍋物適合1~3人分享，並附上四個玉米餅，如果覺得玉米餅個頭太大，可以請店員做小一點，數量也會比較多

玉米餅吃起來有點類似老麵饅頭的口感，微甜帶有淡淡玉米香氣，然後貼在鍋邊那面會較為酥脆，越嚼越香蠻耐吃的

除了直接享用，也可以浸泡鍋裡的湯汁，我自己是比較喜歡直接吃

醉地府鐵鍋燉｜涼菜

鐵鍋燉煮食材需要一些時間，可以先點涼菜或熟菜墊墊肚子！這些涼菜都是店家自製的，名稱也很特別，左上角的垂簾聽政是涼拌海帶絲與海帶根，吃起來會有兩種口感，左下角的老虎菜則是用彩椒和榨菜醃製的涼拌菜

泡椒豬皮也蠻特別的，店員還沒介紹之前我還以為是醃蘿蔔呢（笑～），吃起來Q脆不油膩，是道清爽的小菜

醉地府鐵鍋燉｜招牌花捲

招牌花捲蠻推薦的，現點現做不是外面現成那種，吃得到濃濃蔥香跟胡椒香，偏重口味，但會需要等一些時間～

醉地府鐵鍋燉｜溜肉段

溜肉段也是東北特色菜，吃起來就是糖醋肉的感覺，里肌肉口感滑嫩又不用吐骨頭蠻方便的

醉地府鐵鍋燉｜名古屋雞翅

名古屋雞翅就是將雞翅炸過後再塗上特調醬汁，這個要趁熱吃，才會有肉嫩多汁的感覺

醉地府鐵鍋燉｜豆乳酥香雞

豆乳雞是店員推薦的，豆乳香很入味，肉嫩而且無骨，這道我也蠻喜歡的

醉地府鐵鍋燉｜尚湯娃娃菜

整桌都是比較重口味的食物，點道娃娃菜來均衡一下

醉地府鐵鍋燉｜地府特調

地府特調就是蝶豆花檸檬愛玉，看起來有夢幻星空感，還能吃到大塊愛玉

鍋蓋一掀開，灶台冒出濃濃白煙超酷的，在地府看到每桌都陣陣白煙應該也很合理吧哈哈ＸＤＤ

鍋裡的配料看起來都入味了，好想趕快吃吃看

我們點牛肉鐵鍋燉，原本以為裡面應該是加牛肉片，結果居然夾出一塊塊的帶骨牛肋排！重點是份量還不少，一鍋裡面應該有六、七塊，朋友還說怎麼很像聚寶盆都撈不完 ＸＤＤ

醉地府鐵鍋燉｜手工紅薯粉

雖然鍋底就有紅薯粉了，但若人數較多還蠻推薦再點一份，我們都覺得很好吃

看起來有點像粄條，但口感非常地Q，吸附鐵鍋裡湯汁很好吃

醉地府鐵鍋燉｜鐵燉鍋配料

鐵鍋燉配料可以看自己喜歡什麼再加點，我們有點鴨血、老油條和魚蛋

鴨血已經有調味過，可以直接吃，還蠻嫩的

老油條也是吃麻辣鍋必備！在鍋裡泡一下就拿起來，吸附湯汁精華，吃起來好過癮

也可以根據自己的喜好再加點五花牛或梅花豬，豐盛又滿足！

醉地府鐵鍋燉開幕前就受到大家關注，試營運人潮不斷，整間店充滿地府的迷幻風格超特別！台南店以酒類為主，晚上才營業比較像餐酒館，台中店從中午就開始營業，提供東北鐵鍋燉，還融入道地的玉米餅，餐點也很有特色！想要體驗有趣的地府風格可以來試試喔～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

醉地府鐵鍋燉

▋地址 : 台中市西區公益路168號

▋電話 : (04) 2321-3569

▋營業時間 : 週一~週日 11:00~凌晨2:00

▋粉絲團 : 醉地府鐵鍋燉－台中公益店

▋注意事項 : 台中店無變裝服務／用餐時間120分鐘／一成服務費（試營運期間免服務費）

你也會喜歡的文章

一秒到日本！台中超美燒肉餐廳，好吃好拍，還有免費和服體驗

網路評價4.8星，沒預訂吃不到的燒肉店，入口也太隱密了吧

這樣烤龍蝦太狠了！台中新開深夜食堂，水果串燒好吃耶

台中燒肉推薦，串燒、居酒屋懶人包

門面超低調的串燒店，夜貓族私藏宵夜名單，越晚人越多！