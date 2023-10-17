洛碁大飯店在台北有13間分館
皆位於捷運站附近交通方便
過年期間全家人出遊
安排入住忠孝館
鄰近台北捷運敦化站3號出口,步行約1分鐘
飯店的入口位於後巷(走仁愛路四段151巷)
開車的朋友要注意,
飯店住宿停車場為地下室,不是下圖的停車場喔!
飯店停車場入口
車道很小,要注意行駛❗❗
停車位共9個,數量很少
若停滿狀態,只能找外面收費的停車場
飯店大門
飯店櫃檯
下午三點才能入住,先寄放行李
訂了4間房,房卡及早餐券
早餐時間: 07:00~10:30 (4樓餐廳)
飯店內部
我們一家安排入住需的房間需轉搭電梯
(忘了到第幾樓才需轉搭)
走道
我們2大2小入住 〖標準大床房(無窗)〗
空間為9坪大
大床可容納2大2小很ok
座椅舒適
也提供桌子,在這辦公或用筆電都ok
注意事項及房客指南
衣櫃內有提供保險箱
需要浴袍的朋友可以跟櫃台索取
電視跟床蠻接近
茶几比較簡單,底下有冰箱
浴室乾溼分離,有提供浴缸
淋浴設備
台北大多飯店都是提供免治馬桶
吹風機
盥洗用品
未來7月因應環保,旅宿業者不提供
住宿旅客對房間舒適度的重視外,
也對附贈的飯店早餐列入評估
早餐開放時間07:00~10:00,地點4樓餐廳
憑早餐券入內用餐
用餐空間很大,人潮也相當多
餐具區~當時疫情而使用免洗餐具
菜色相當豐富,選擇性也多樣
連咖哩雞都有,可以當早午餐
炸物~小孩的最愛
傳統早餐~豆漿、包子
生菜、蛋糕、水果
現烤麵包區
難得早餐的麵包每種都好吃
鬆餅也意外好吃,但要烤久一點酥脆更美味
長輩的最愛~清粥小菜區
穀物麥片及飲品區
咖啡與熱茶
以下我們的早餐,其實也吃不多
麵包超推
房間空間超大,早餐豐富美味
鄰近捷運站非常方便,重點價錢非常平價
這家住宿及早餐CP值超高
唯一小小缺點就是停車位有點少
體驗因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
<<飯店資訊>
- 洛碁大飯店~忠孝館
- (02) 2711 6869
- 台北市大安區忠孝東路四段180號