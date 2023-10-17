洛碁大飯店在台北有13間分館

皆位於捷運站附近交通方便

過年期間全家人出遊

安排入住忠孝館

鄰近台北捷運敦化站3號出口,步行約1分鐘

飯店的入口位於後巷(走仁愛路四段151巷)

開車的朋友要注意,

飯店住宿停車場為地下室,不是下圖的停車場喔!

飯店停車場入口

車道很小,要注意行駛❗❗

停車位共9個,數量很少

若停滿狀態,只能找外面收費的停車場

飯店大門

飯店櫃檯

下午三點才能入住,先寄放行李

訂了4間房,房卡及早餐券

早餐時間: 07:00~10:30 (4樓餐廳)

飯店內部

我們一家安排入住需的房間需轉搭電梯

(忘了到第幾樓才需轉搭)

走道

我們2大2小入住 〖標準大床房(無窗)〗

空間為9坪大

大床可容納2大2小很ok

座椅舒適

也提供桌子,在這辦公或用筆電都ok

注意事項及房客指南

衣櫃內有提供保險箱

需要浴袍的朋友可以跟櫃台索取

電視跟床蠻接近

茶几比較簡單,底下有冰箱

浴室乾溼分離,有提供浴缸

淋浴設備

台北大多飯店都是提供免治馬桶

吹風機

盥洗用品

未來7月因應環保,旅宿業者不提供

住宿旅客對房間舒適度的重視外,

也對附贈的飯店早餐列入評估

早餐開放時間07:00~10:00,地點4樓餐廳

憑早餐券入內用餐

用餐空間很大,人潮也相當多

餐具區~當時疫情而使用免洗餐具

菜色相當豐富,選擇性也多樣

連咖哩雞都有,可以當早午餐

炸物~小孩的最愛

傳統早餐~豆漿、包子

生菜、蛋糕、水果

現烤麵包區

難得早餐的麵包每種都好吃

鬆餅也意外好吃,但要烤久一點酥脆更美味

長輩的最愛~清粥小菜區

穀物麥片及飲品區

咖啡與熱茶

以下我們的早餐,其實也吃不多

麵包超推

房間空間超大,早餐豐富美味

鄰近捷運站非常方便,重點價錢非常平價

這家住宿及早餐CP值超高

唯一小小缺點就是停車位有點少

體驗因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

<<飯店資訊>

洛碁大飯店~忠孝館



(02) 2711 6869

台北市大安區忠孝東路四段180號



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