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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台北-洛碁大飯店~忠孝館( Green World ZhongXiao)+飯店早餐

台北-洛碁大飯店~忠孝館( Green World ZhongXiao)+飯店早餐

2023-10-17 23:42:00 chaoerh小昭 人氣：116
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：14篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：洛碁大飯店忠孝館 (旅館567號)
place台北市大安區忠孝東路四段180號1樓、4樓至14樓
作者本次評價：
4.90
環境設備
5.00
服務
4.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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封面1.jpg

 

洛碁大飯店在台北有13間分館

皆位於捷運站附近交通方便

過年期間全家人出遊

安排入住忠孝館

鄰近台北捷運敦化站3號出口,步行約1分鐘

飯店的入口位於後巷(走仁愛路四段151巷)

 

開車的朋友要注意,

飯店住宿停車場為地下室,不是下圖的停車場喔!

20230122_091522.jpg

 

飯店停車場入口

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車道很小,要注意行駛❗❗

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停車位共9個,數量很少

若停滿狀態,只能找外面收費的停車場

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飯店大門

FC4A7155.JPG

 

飯店櫃檯

下午三點才能入住,先寄放行李

20230122_092240.jpg

 

訂了4間房,房卡及早餐券

早餐時間: 07:00~10:30 (4樓餐廳)

FC4A7161.JPG

 

飯店內部

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我們一家安排入住需的房間需轉搭電梯

(忘了到第幾樓才需轉搭)

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走道

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我們2大2小入住 標準大床房(無窗)

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空間為9坪大

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大床可容納2大2小很ok

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座椅舒適

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也提供桌子,在這辦公或用筆電都ok

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注意事項及房客指南

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衣櫃內有提供保險箱

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需要浴袍的朋友可以跟櫃台索取

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電視跟床蠻接近

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茶几比較簡單,底下有冰箱

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浴室乾溼分離,有提供浴缸

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淋浴設備

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台北大多飯店都是提供免治馬桶

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吹風機

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盥洗用品

未來7月因應環保,旅宿業者不提供

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住宿旅客對房間舒適度的重視外,

也對附贈的飯店早餐列入評估

早餐開放時間07:00~10:00,地點4樓餐廳

憑早餐券入內用餐

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用餐空間很大,人潮也相當多

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餐具區~當時疫情而使用免洗餐具

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菜色相當豐富,選擇性也多樣

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連咖哩雞都有,可以當早午餐

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炸物~小孩的最愛

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傳統早餐~豆漿、包子

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生菜、蛋糕、水果

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現烤麵包區

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難得早餐的麵包每種都好吃

鬆餅也意外好吃,但要烤久一點酥脆更美味

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長輩的最愛~清粥小菜區

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穀物麥片及飲品區

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咖啡與熱茶

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以下我們的早餐,其實也吃不多

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麵包超推

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FC4A7249.JPG

FC4A7239.JPG

 

房間空間超大,早餐豐富美味

鄰近捷運站非常方便,重點價錢非常平價

這家住宿及早餐CP值超高

唯一小小缺點就是停車位有點少

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

<<飯店資訊>

  • 洛碁大飯店~忠孝館
  • (02) 2711 6869  
  • 台北市大安區忠孝東路四段180號


檢視較大的地圖

 

文章標籤

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