是什麼樣的早餐一開門就客滿還不能訂位，只能現場排，每次來礁溪總是看到門外滿滿的人潮，今日終於來嚐鮮，沒想到一早6:30居然就客滿，採取線上點餐，餐點多樣化，不管你要單點或套餐都有，點主餐加129元就可以升等套餐，招牌必點卡通拉花飲品，DM上面有圖案的才有，最低50元飲品就有，樣式是隨機的，餐點擺盤精緻，料多味美，難怪每到用餐時段，總是吸引滿滿的人潮。

就是這杯可愛的拉花咖啡吸引我們到來，現場看真的超卡哇依的，就算要排隊也想要品嚐。影片分享

點主餐加129元升等套餐（薯條、雞球、洋蔥圈、沙拉、奶酪、蜂蜜芥末醬另加10元）CP值較高。

美好的一天來自豐盛的早餐，來初first day享用美好的早午餐！

採線上點餐，離開前到櫃台結帳。

最新DM如上，實際DM以店家為主。

圖案是隨機的，上面有樣式參考，哇！也太可愛了吧～

最新推出產品有花培起司蛋堡、花生雞肉手捲、炸蝦手捲佐塔塔醬等，每樣看起來都精緻可口。

懷舊辣排骨蛋吐司85元，加129元升等套餐，份量超多～

吐司配料豐盛，蛋黃還會爆漿，超療癒的～整體而言相當好吃。

黑糖拿鐵85元，榛果拿鐵85元，免百元就有可愛拉花咖啡，沒想到味道還不錯，咖啡好喝順口。

老闆做的拉花超可愛的，讓你捨不得享用，每個人拿到一定立刻拍照留念，深怕下一刻它就不見了～

整體用餐下來相當滿意，就是人多了些，空間稍嫌擁擠，不過看到可愛的拉花，就把我的心融化了，是間會讓人想一訪再訪的早午餐。

初firstday food早午餐：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段22號；營業時間：06:30-14:30(周四公休）

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