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宜蘭隱藏版美食【似層4F】百元內精緻餐點/中式台菜手作料理/充滿50年代懷舊復古風餐廳/一個人也能吃的台菜料理

2023-10-18 09:11:49 大海愛上藍天 人氣：94
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1501篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：似層4F
place宜蘭縣宜蘭市舊城西路9-7號4樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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走！請上四樓，來我家吃飯吧～這裡打造50年代的懷舊復古風，讓我們像回家一樣溫暖，品嚐似曾相識古早味，菜色精緻小而美，一個人也能來享用，若不是上次到訪好然餐廳，真的很難發現這間隱身在宜蘭酒廠旁的老公寓內，居然有食材新鮮創意料理，多道百元以內的精緻餐點，還有隱藏版菜單，小份量大滿足，招牌必點芋頭米糕、紹興醉蝦、鰻魚櫻花蝦米糕、蒜蒸蛤蠣絲瓜、清蒸魚、吻仔魚煎蛋、杏仁豆腐等每樣都好吃不採雷，有機會來宜蘭，可以來似層品嚐不一樣美食饗宴。

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似層打造像家一樣舒適的用餐環境，柔和的燈光給人一種溫暖的感覺～

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想到達餐廳，必須爬54個階梯，可以消耗10卡路里，這裡充滿廢墟風，別懷疑，爬上四樓就到了，開車的朋友可以停在宜蘭酒廠，相當方便。

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似層4F店名的由來，因為味道似曾相識，地點就位在4樓。讓你像回家一樣溫暖，品嚐似曾相識的家常菜，選擇自己愛吃的精緻料理。

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走進大門，有設置鞋櫃，請我們換上脫鞋，讓人有回家的感覺好舒服。

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入內需脫鞋穿襪，並換上室內拖鞋 ，拖鞋每日消毒、門口有販售短素面30元，長花色60元襪子。

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除菜單還有看板鏡子上的隱藏版菜單，為當季料理，用餐時段每人低消300元，14:00後每人低消150元。

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哇！一進門就讓人驚艷，彷彿一秒穿越50年代，充滿懷舊復古的場景。

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花色地毯、復古傢俱的佈置與擺設。充滿老屋的味道。

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我們被安排小房間內用餐，有隱密的私人空間。

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鴨胸沙拉100元，份量不多，小而精緻美味～影片分享

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陳皮普耳茶70元，知道我們三個人，很貼心還幫我們準備三個杯子。

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今日隱藏版菜單-紹興雞肉100元，雞肉軟嫰，搭配特殊辣椒，超夠味的～

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 椒麻雞絲餅65元 

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今日隱藏版菜單:麻婆豆腐80元，味道相當特別，屬麻辣鍋的那種椒麻香。

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招牌必點：鰻魚櫻花蝦米糕80元，米糕軟黏搭配櫻花蝦非常好吃，推～

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招牌必點：蒜蒸蛤蠣絲瓜100元，吃的到絲瓜的甜和蛤蜊的鮮，超美味的～

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招牌必點：吻仔魚煎蛋100元，吻仔魚煎蛋加上美乃滋，柴魚，完美的搭配組合。

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焦糖鮮奶茶100元，今日隱藏版菜單:清蒸臭豆腐80元，超特別的～

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清蒸剁椒魚100元，魚非常新鮮，吃起來肉質細嫩，只要清蒸澆點醬汁，就非常鮮美可口。

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杏仁豆腐80元，吃起來像豆花一樣超級軟嫰，搭配紅豆餡料，相當涮嘴。

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飯後老闆還招待水果，讓我們這一餐飽足感，每人平均約台300多元就可以享用10來道特色料理，真是超滿足的～

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似層4F：宜蘭縣宜蘭市舊城西路9之7號4樓；營業時間：11:30-18:00（周一二公休）

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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