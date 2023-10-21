小米前陣子去花蓮挖掘了許多美食和景點，將一一跟大家分享喔

這家055龍蝦海鮮不僅有平價活龍蝦、海鮮，還欣賞得到太平洋海景，深受旅客歡迎~

來到花蓮沒去過這家餐廳，別說你來過花蓮 XD

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👉055龍蝦海鮮位置及停車方式

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055龍蝦海鮮位於花蓮壽豐鄉台十一線上，使用Google地圖搜尋「055龍蝦海鮮」就可以找得到了

餐廳旁有兩個停車場，對開車的朋友來說非常方便。

👉055龍蝦海鮮環境介紹

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即使平日來也是人潮滿滿，可見有多受歡迎

大家記得要先登記，再拿桌卡桌號，在等待的時候可以先點餐，點完餐後就可以等候帶位囉。

👉055龍蝦海鮮菜單目錄搶先看

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除了活海鮮以外，還有熱炒料理、酥炸料理、湯品等多種選擇

另有3-10人的套餐可以選擇~

重頭戲來了，大家手腳要快，拿完桌卡後要趕快來選活海鮮

活龍蝦一隻只要450元耶！這滿滿一籃活龍蝦真的很壯觀。

雖然只要450元，但Size不小耶，而且還活蹦亂跳的

龍蝦建議的吃法有清蒸、蒸蒜泥和沙拉，小米推薦清蒸或蒸蒜泥。

紅蟳的話，清蒸或炒薑蔥都很推薦，炒洋蔥蛋的話，紅蟳的鮮味比較沒那麼明顯喔

這裡有許多新鮮食材給大家選購，像是龍蝦、紅蟳、曼波魚、白甜蝦等等琳瑯滿目

今天只要兩個人來，不然小米一定會手滑點一堆 XD

櫃台旁有各式海鮮，上頭都有清楚標價，而且10隻龍蝦有特價只要2200元耶

超大包的酒蒸蛤蠣一份只要250元耶，相當物超所值

來到這邊絕對不會讓你荷包失血 XD

選購好後等候帶位，用餐完後結帳就可以了。

店內有冷氣，在店內涼爽地吃著海鮮最爽了

人多座位不夠的時候可能需要跟別人併桌。

今天我們很幸運地被安排靠窗的座位，可以眺望美麗的太平洋海景，還沒開吃心情就很愉快了

店家沒有收服務費，餐具、哇沙米就自行取用了。

👉055龍蝦海鮮用餐心得分享

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來開動吧！

來到這邊就是要點滿滿一桌海鮮吃個過癮

看著藍色太平洋吃著海鮮，讓我們特別的享受

小米拿著龍蝦跟太平洋致敬，這個畫面真的非常療癒

吃完的蝦殼可以放在木盤上，桌面就不會太髒亂。

龍蝦蒸蒜泥(450元/隻)，一隻的Size不小耶

輕輕一撕龍蝦肉就可以跟殼分離，肉質鮮嫩彈牙加上濃郁的蒜香，蝦肉甜味展露無遺

光吃龍蝦就非常過癮喔 XD

蝦膏非常甜美，千萬不能浪費~

焗烤龍蝦(600元)也是必點的，使用的是活凍龍蝦，以焗烤方式呈現。

鹹中帶甜的起司搭配鮮美的肉質，雖然是活凍龍蝦，不過吃起來不會粉，喜歡吃龍蝦的朋友可不容錯過

小結巴特別指定說要吃焗烤龍蝦

清蒸紅蟳(400元)也讓小米很驚豔~

紅蟳有滿滿的蟹膏，搭配酸V的醬汁很解膩。

濃郁的蟹膏淋在白飯上，光吃蟹膏就可以吃下半碗飯了

活紅蟳就是不一樣，除了滿滿的蟹膏以外，肉質軟嫩又多汁，讓愛吃螃蟹的小米很滿足

清燙活蝦(450元)也是招牌菜色。

活蝦超大隻的，清燙的話可以吃到蝦肉原始的甜味，肉質鮮嫩彈牙，搭配哇沙米醬油有不一樣的風味喔

用餐這天剛好是七夕情人節，於是小米用蝦子排出一個愛心跟太平洋致敬

(謎之聲:小米你到底要跟太平洋致敬幾次)

鮮活鮑魚(450元)建議清燙比較吃得到原始的甜味，肉質鮮美彈牙，加上五味醬，愛吃活鮑魚的朋友可不容錯過

內臟就看個人喜好啦，雖然膽固醇較高，不過小米就是愛這一味

吃完這些海鮮超補的，晚上肯定兵乓叫 XD

生蠔一個才50元耶！肥美又多汁，這邊真的是海鮮控的天堂

海瓜子(300元/份)以清炒的方式烹調，帶有薑絲香氣挺清甜的，是很下飯的角色。

蒜泥扇貝(60元/個)，小米覺得這邊點餐很彈性，像我們人數不多，點了2個扇貝嚐嚐鮮甜滋味~

最後來個高麗菜(100元)解解膩吧！

飯後不要忘記來戶外走走拍拍照，這邊很適合家庭、情侶和好友合照

幫小結巴拍張與太平洋的合照。

小米當然也要來一張~

以上是我們的心得分享，來到花蓮遊玩的海鮮控絕對要來055龍蝦海鮮，一邊眺望太平洋美景，一邊品嘗鮮美的活海鮮，真的是人生一大享受呢

👉055龍蝦海鮮營業時間地址

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🌟店家資訊：055龍蝦海鮮

🏠地址：花蓮縣壽豐鄉132號

☎電話：038671055

⏰營業時間：11:00–14:00,16:00–19:00

粉絲團：鹽寮055龍蝦海鮮

➡️現金、刷卡交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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