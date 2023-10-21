來碗粉就在小米最近每個月必去一次的美麗特健髮管理中心對面。
上個月小米去美麗特做頭皮保養，看到不少美食店家就納入了小米的口袋名單。
最近為什麼小米那麼常去做保養呢？雖然小米的頭髮蠻茂盛的，但提早預防對男人真的很重要喔
「來碗粉」主打酸辣粉、酸菜白肉麵、麻油雞湯麵等特色麵食，還有哪些好料呢？
快跟著小米一起去看看吧
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉來碗粉-川味麵食館位置及停車方式
*******************
來碗粉-川味麵食館位於縣政九路上，靠近文信路。
距離店家約100公尺，春水堂旁的停車場重新啟用囉，對開車的朋友相當方便
👉來碗粉-川味麵食館環境介紹
*******************
店內走的是簡約風格，明亮乾淨的用餐環境挺舒適的，重點是有冷氣喔
店家提醒請勿帶外食入店，如果執意要帶的話，垃圾請自行帶走喔
餐具和辣椒就自行取用啦~
辣椒看起來挺辣的
👉來碗粉-川味麵食館菜單目錄搶先看
*******************
來看看菜單吧！
餐點有乾拌麵和湯麵，招牌川味酸辣粉是必點的，還有小米覺得很特別的酸菜白肉湯麵
👉來碗粉-川味麵食館用餐心得分享
*******************
來開動吧！
今天帶著小彤和阿群做完頭皮保養後，吃個麵食飽餐一頓再回家吧。
小米首推酸菜白肉湯麵(130元)，一上桌就能聞到陣陣酸香
麵條可以選細麵、白麵、拉麵或刀削麵，刀削麵約要等待15分鐘，需要耐心等候喔。
湯頭有酸V帶甜的滋味，酸菜的酸香與甘甜湯頭結合，挺開胃的
白肉加上酸V的香氣更加甜美了~
刀削麵口感挺有嚼勁的，吸附酸V甘甜的湯頭，讓人一口接一口吃不停
如果很愛吃辣的朋友，可以加上辣椒來增加辣度喔
辣椒辣勁挺強的，酸菜白肉沾上辣椒一起吃挺不錯的。
川味酸辣湯粉/牛肉(140元)，牛肉還挺大塊的，約有6塊左右。
湯頭屬於酸甜帶微辣的風味，不敢吃太辣的朋友也可以嚐看看。
麵條是紅薯粉絲，Q彈滑溜的口感吸附湯頭很涮嘴，屬於很適合夏天吃的開胃麵食
牛肉燉煮挺入味的，不過嚼勁的口感過多，如果燉煮更軟嫩一點就更完美了~
最後是很適合冬天溫補的麻油雞湯麵(130元)附荷包蛋，麵條選的是細麵。
吃麻油雞麵就是要加入荷包蛋才是王道 XD
雞肉是無骨雞腿肉，給的份量不少。
湯頭帶有濃郁的麻油香，挺甜美的，是很適合冬天溫補的麵食喔
配細麵嘟嘟好~
百香果青木瓜(40元)不容錯過，爽脆的青木瓜絲加上酸V甘甜的香氣，是很開胃的小菜喔。
川味口水雞(110元)，使用的是無骨雞腿肉，不過今天吃到的口感較差一些，有點乾柴，下次再來品嚐一次看看囉
以上是我們的心得分享，來碗粉的酸菜白肉湯麵及麻酒雞麵深得小米的心，是很適合夏天及秋冬吃的麵食
喜歡吃這一味的朋友小米很推薦喔！
👉來碗粉-川味麵食館營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：來碗粉-川味麵食館
🏠地址：新竹縣竹北市縣政九路172號1樓
☎電話：03 657 1523
⏰營業時間：11:30–14:30, 16:30–20:00 (週日、一公休)
粉絲團：來碗粉麵食館
➡️現金交易/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: