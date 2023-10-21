來碗粉就在小米最近每個月必去一次的美麗特健髮管理中心對面。

上個月小米去美麗特做頭皮保養，看到不少美食店家就納入了小米的口袋名單。

最近為什麼小米那麼常去做保養呢？雖然小米的頭髮蠻茂盛的，但提早預防對男人真的很重要喔

「來碗粉」主打酸辣粉、酸菜白肉麵、麻油雞湯麵等特色麵食，還有哪些好料呢？

快跟著小米一起去看看吧

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👉來碗粉-川味麵食館位置及停車方式

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來碗粉-川味麵食館位於縣政九路上，靠近文信路。

距離店家約100公尺，春水堂旁的停車場重新啟用囉，對開車的朋友相當方便

👉來碗粉-川味麵食館環境介紹

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店內走的是簡約風格，明亮乾淨的用餐環境挺舒適的，重點是有冷氣喔

店家提醒請勿帶外食入店，如果執意要帶的話，垃圾請自行帶走喔

餐具和辣椒就自行取用啦~

辣椒看起來挺辣的

👉來碗粉-川味麵食館菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點有乾拌麵和湯麵，招牌川味酸辣粉是必點的，還有小米覺得很特別的酸菜白肉湯麵

👉來碗粉-川味麵食館用餐心得分享

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來開動吧！

今天帶著小彤和阿群做完頭皮保養後，吃個麵食飽餐一頓再回家吧。

小米首推酸菜白肉湯麵(130元)，一上桌就能聞到陣陣酸香

麵條可以選細麵、白麵、拉麵或刀削麵，刀削麵約要等待15分鐘，需要耐心等候喔。

湯頭有酸V帶甜的滋味，酸菜的酸香與甘甜湯頭結合，挺開胃的

白肉加上酸V的香氣更加甜美了~

刀削麵口感挺有嚼勁的，吸附酸V甘甜的湯頭，讓人一口接一口吃不停

如果很愛吃辣的朋友，可以加上辣椒來增加辣度喔

辣椒辣勁挺強的，酸菜白肉沾上辣椒一起吃挺不錯的。

川味酸辣湯粉/牛肉(140元)，牛肉還挺大塊的，約有6塊左右。

湯頭屬於酸甜帶微辣的風味，不敢吃太辣的朋友也可以嚐看看。

麵條是紅薯粉絲，Q彈滑溜的口感吸附湯頭很涮嘴，屬於很適合夏天吃的開胃麵食

牛肉燉煮挺入味的，不過嚼勁的口感過多，如果燉煮更軟嫩一點就更完美了~

最後是很適合冬天溫補的麻油雞湯麵(130元)附荷包蛋，麵條選的是細麵。

吃麻油雞麵就是要加入荷包蛋才是王道 XD

雞肉是無骨雞腿肉，給的份量不少。

湯頭帶有濃郁的麻油香，挺甜美的，是很適合冬天溫補的麵食喔

配細麵嘟嘟好~

百香果青木瓜(40元)不容錯過，爽脆的青木瓜絲加上酸V甘甜的香氣，是很開胃的小菜喔。

川味口水雞(110元)，使用的是無骨雞腿肉，不過今天吃到的口感較差一些，有點乾柴，下次再來品嚐一次看看囉

以上是我們的心得分享，來碗粉的酸菜白肉湯麵及麻酒雞麵深得小米的心，是很適合夏天及秋冬吃的麵食

喜歡吃這一味的朋友小米很推薦喔！

👉來碗粉-川味麵食館營業時間地址

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🌟店家資訊：來碗粉-川味麵食館

🏠地址：新竹縣竹北市縣政九路172號1樓

☎電話：03 657 1523

⏰營業時間：11:30–14:30, 16:30–20:00 (週日、一公休)

粉絲團：來碗粉麵食館

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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