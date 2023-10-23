新竹稻谷餐盒事務所

園區秘書免煩惱！

會議便當.野餐盒.客製化餐盒推薦！

(菜單電話訂購方式)

園區秘書們不用煩惱要叫哪家會議便當了

「稻谷餐盒事務所」有超值雙主菜餐盒，搭配五道配菜和黑米飯，兼顧美味及健康，喜歡輕食的朋友也不能錯過

不愛吃飯食的朋友，還有三明治和季節鮮果組成的日式野餐盒可以選擇，相當適合OL或露營野餐族群

快跟著小米一起去看看吧。

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稻谷餐盒事務所是雲端廚房，大家可以透過LINE(請點我)提前預訂

餐點有單主菜和雙主菜飯盒，也有野餐盒可以選擇。

✅️建議前一個工作日訂餐，比較可以確保享用美食。

✅️如有其他需求，可提前告知他們，可幫您安排菜色。

➡️平日中午新竹市、新竹科學園區、竹北市滿10個可外送(晚餐和假日餐點，請先詢問後訂餐)

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單主菜150元起，雙主菜也才2百出頭，不管是會議或主管吃的，訂這個會很安心~

野餐盒就很適合露營或午餐輕食！

👉稻谷餐盒事務所用餐心得分享

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餐盒既精緻又豐盛，雙主菜便當很適合作為會議便當，園區秘書們訂這家絕對不會被老闆唸

單主菜150元起，雙主菜也才2百出頭，不管是會議或主管吃的，訂這個會很安心~

外盒使用的是可微波餐盒，而且卡扣式設計，緊密穩固不會滲漏湯汁

雙主菜超豐盛的，而且配菜真的很多～

小米首推照燒雞腿排+唐揚(230元)，主菜有戰斧級的照燒雞腿排和唐揚雞，搭配五樣配菜，比其他家餐盒的配菜樣式來得多

選用季節蔬菜，不僅新鮮，還兼具美味與健康！

適合作為高檔會議便當，也是平時想吃豐盛一點的健康便當好選擇

如果預算有限，單主菜150元起也可以參考一下囉。

照燒雞腿排以少油少鹽方式烹調，鹹中帶甜的風味，口味上不會太重，肉質挺嫩的沒有腥味

小米很喜歡他們的唐揚雞，外酥內軟的口感加上七味粉提味，肉質醃製入味很下飯~

黑米飯口感軟Q帶嚼勁，GI值比紫米低，而且膳食纖維及花青素含量也高

這次也是讓小米長知識，原來還有黑米飯這個食材，不說可能真的以為是紫米飯呢。

季節配菜很新鮮，小米很喜歡水蓮、山藥、馬鈴薯咖哩等等，也很有質感

所以園區秘書們，選擇稻谷餐盒作為會議便當絕對不會出錯

手打漢堡排+唐揚(200元)。

漢堡排吃起來挺厚實的，口感鮮嫩多汁，加上唐揚雞來個牛雞雙享

每個餐盒配菜都不太一樣，吃起來一點都不單調喔！

洋蔥椒麻雞+唐揚(220元)小米蠻喜歡的，椒麻醬汁屬於小辣的口味，搭配無骨卡拉雞腿排，外脆內軟嫩，是所有餐盒內較重口味的選擇

因為有椒麻醬的酸V帶辣，讓烤雞腿排減少一些油膩感，還適合夏天吃的開胃便當唷！

接下來是適合OL或露營野餐族群的日式野餐盒，餐盒內有一份三明治+3種當季鮮果

餐盒一樣有卡扣式設計，設計緊密不會滲漏湯汁。

手打漢堡排野餐盒(130元)，吐司夾著漢堡排、起司片、生菜和甜甜的美乃滋，清爽健康，口味不會太清淡~

一份大概是三片吐司的份量，飽足感也有兼顧到呢。

餐盒附有叉子可以用來吃水果，水果也是老闆挑選過的，香甜又多汁喔

午餐或野餐露營時享用這一盒，心情也會更加美麗

豪邁照燒雞野餐盒(160元)，照燒雞因為是以少鹽少油方式烹調，跟重口味的起司結合後風味比較不明顯，建議點餐時可以請店家另外加上黑胡椒調味喔~

最後是小朋友最愛的私房可樂餅野餐盒(120元)，即使冷掉，可樂餅還是有脆脆的口感

外脆內軟綿的可樂餅加上起司片、生菜等配料，是重口味朋友的首選喔。

以上是我們的心得分享，稻谷餐盒事務所是新竹在地品牌，經營至今已經三年多了，是少油少鹽健康餐盒及會議便當的首選，小米推薦給喜愛健康餐盒的朋友們喔

👉稻谷餐盒事務所營業時間地址

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🌟店家資訊：稻谷餐盒事務所

☎電話：0972 603 306

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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