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不用500元的韓式烤肉吃到飽！有長長的韓式豬五花肉。再加海鮮。韓式料理。小菜吃到飽！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-10-24 21:00:00 踢小米 人氣：111
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1081篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：阿豬媽韓式烤肉吃到飽北車店
phone02-2383-0168
place台北市中正區北平西路3號2樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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平日只要479元起就可以享有韓式烤肉吃到飽，學生更優惠平日只要439元起，這也太超值了！

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽」是台北知名吃到飽店家，主打韓式烤肉，肉品有厚切豬五花、牛板腱、牛五花、梅花豬，加上韓式炸雞、韓式海鮮炒麵、韓式炒冬粉、韓式大醬海鮮湯、各式韓式小菜通通吃到飽

難怪平日中午一樣人潮滿滿，不論年輕人還是長輩們都很愛吃韓國烤肉，而且吃到飽真的超划算的

到底多划算呢？快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉阿豬媽아줌마韓式烤肉-北車店位置及停車方式

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阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽有多間分店，今天小米來到的是北車店，就在微風台北車站西側2樓。

可由西一門進入，樓梯上2樓位於左側。

👉阿豬媽아줌마韓式烤肉-北車店環境介紹

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店內裝潢以原木色及明亮黃色為主調，搭配柔和溫暖的燈光，用餐起來舒適~

不論聚餐或情侶約會都很適合

座位以四-六人桌為主，多人聚餐的話，記得提前訂位以利店家安排。

即使平日中午都座無虛席，可見有多受歡迎

餐廳中央的自助吧，有海鮮煎餅、韓式炒冬粉等熟食、各式炸物、韓式小菜、烤肉沾醬、季節水果、飲品等等

 

👉阿豬媽아줌마韓式烤肉-北車店菜單目錄搶先看

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價位說明：
【平日16:30以前入場】
➡️成人479元／兒童(110~140cm)199元
【平日16:31以後入場】
【假日全時段】
➡️成人539元／兒童(110~140cm)259元

⚠️身高未滿110cm之幼童免費，141cm以上即算成人費用
⚠️平日：週一至週五
⚠️假日：週六、週日、國定假日及其連假
⚠️平日價格區分，以入場時打單上顯示之時間為準
⚠️以上收費均需另加10%服務費
⚠️平日下午16:30前可單人用餐
用餐時間：100分鐘
(入場即開始計算,需全員到齊方可入場)

學生和60歲以上的長者另有優惠喔！
只要學生憑本人身分證(長者憑本人身分證)即可享有
💎平日16:30以前入場【#每人439元吃到飽】
💎平日16:31以後入場【#原價九折】
💎假日全時段【⚠️ #依原價收費無折扣⚠️】
✔️本優惠活動為長期優惠，若有異動粉絲頁將另行公告
✔️九折優惠為原價九折，並需另加原價10%服務費(折扣後等於免收服務費)
★詳情規定請見官方粉絲頁

除了自助吧自行取用以外，燒烤肉品、海鮮、石鍋拌飯、湯品等食材需要向店員加點，由店員送上桌

來看看自助吧的食材吧！

有海鮮煎餅、韓式炒冬粉、韓式海鮮炒麵等經典菜色，還有韓式炸雞、炸餃子、馬鈴薯條等炸物，食材會不定期更換唷

小彤說她最愛韓式炒冬粉和海鮮炒麵了

韓式小菜選擇性很豐富，像是韓國泡菜、海帶芽、拌炒韓國魚板等等，加上季節水果、生菜。

想要吃多少就夾多少吧！不過小米提醒以不浪費食材為主喔

烤肉沾醬也很多，像是辣味沾醬、韓式黃豆沾醬、韓式醬油、糯米椒等，大家可以發揮創意自行搭配

除此之外還有熱飲、汽水、果汁、冰沙等飲品無限暢飲。

👉阿豬媽아줌마韓式烤肉-北車店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來到北車大啖韓式料理，最近小彤在台北開蒸足店非常辛苦，當然要好好來補一下

來吃韓式烤肉，沾醬是很重要的配角，店家提供的選擇也很多~

小米推薦韓式黃豆沾醬，屬於小辣的口味，帶有甜甜的味道挺不錯的~

韓式醬油醬鹹中帶甜，加上洋蔥的甜味，不吃辣的朋友可以嚐看看。

辣味沾醬屬於小辣以上的辣度，愛吃辣的朋友絕對不能錯過

韓式小菜的話，韓國魚板、海帶芽、韓式泡菜和黃豆芽都不錯~

特別是韓式泡菜，酸V帶辣的口味，搭配烤肉還挺解膩的

小米意外喜歡韓式海鮮炒麵，鹹中帶甜的風味，加上蝦子、魷魚等配料，還挺好吃的

不過提醒大家要把肚子留給烤肉，其他副食適量就好 XD

韓式炒冬粉屬於不辣的口味，小朋友會很喜歡。

炸物點心有海鮮煎餅、韓式蜜醬雞塊、炸餃子、炸馬鈴薯條等等

小米特別推薦韓式煎餅，真的有海鮮餡料，而且蔥還挺多的，蔥香濃郁，吃起來很像韓國版的蔥油餅

炸馬鈴薯條有綿密酥脆的口感。

開始烤肉吧！

豬五花有無調味的原味、辣味、蒜味及椒鹽四種口味。

店家給料超豪氣！每一片不僅厚切、更是長長一條，愛吃韓式烤肉的朋友絕對不容錯過

因為已經調味過了，即使不沾醬也非常夠味。

半肥瘦的五花肉烤至油油亮亮，小彤和小米都超愛的

店家會附上一把剪刀，供客人分食、剪成好入口的大小。

今天有賢慧的小彤分食，小米筷子一夾就可以吃了 (謎之聲:小米你也太爽了吧 XD)

愛吃辣的朋友可以點辣味，屬於微辣帶甘甜的風味。

烤至剛剛好的熟度，吃起來有脆皮的口感，讓人一口接一口吃不停

不吃辣的朋友可以點蒜味或椒鹽，蒜味帶點蒜香，還挺不錯的~

椒鹽口味帶有鹹香，讓五花肉的油脂甘甜更明顯

來吃韓式烤肉當然少不了生菜包肉。

有如此多韓式小菜可以選擇，大家可以依喜好自行搭配啦

更換烤網的時候，小米發現底部有木炭耶！難怪烤肉吃起來帶有淡淡炭香

愛吃牛肉的朋友，有牛五花和牛板腱兩種選擇，個人偏愛油花豐富的牛五花，有BBQ和辣味兩種選擇。

BBQ口味鹹鹹甜甜的，烤好後不沾醬也很夠味，是不吃辣的朋友首選喔！

不喜歡油花太多的朋友，可以點牛板腱~

愛吃辣的朋友可以選辣味，屬於微辣的辣度。

肉肉控絕對不能錯過比臉大的梅花豬，以BBQ口味為主。

烤完後一樣比小彤的臉還大耶

梅花豬屬於油花較少的部位，吃起來有嫩嫩的口感，不吃五花肉的朋友可以點梅花豬吃爽爽

石鍋拌飯也讓小米意外驚艷~

喜歡吃鍋巴多一點的話，上桌後稍等一下再攪拌，喜歡鍋巴少一點的話，上桌的時候可以立即攪拌喔！

韓式辣醬很夠味，香辣甘甜的風味跟豐富食材融合在一起，加上烤五花肉，真的非常享受

韓式大醬海鮮湯的湯頭很甜美，加上蝦子、蛤蠣等食材還挺不錯的~

還有蛤蠣、蝦子這兩種海鮮可以點，真的很超值

每桌限量兩份免費的起司也是必點的

如果不夠吃的話，可以再加點起司，每份也只要30元+10%。

濃郁的起司沾上烤肉、炸雞或海鮮煎餅，有1+1大於2的效果喔

我們將大醬海鮮湯跟蛤蠣一起煮，不僅可以吸附濃郁甜美的湯頭，還煮得比較快喔

還用蒜片跟蝦子一起拌炒成蒜香蝦 (謎之聲:你們也太會玩了吧)

最後來點水果解解膩吧

以上是我們的心得分享，阿豬媽아줌마韓式烤肉非常超值，平日中午不到500元的價格，就可以吃到牛五花、牛板腱、豬五花、梅花豬等肉品，加上傳統韓式料理、炸物、韓式小菜吃到飽，喜歡韓式烤肉的朋友絕對不容錯過喔

👉阿豬媽아줌마韓式烤肉營業時間地址

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🌟店家資訊：阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-北車店
🏠地址：台北市中正區北平西路3號西側2樓 (微風台北車站-西側2樓)
☎電話：02-23830168
⏰營業時間：10:00-22:00 (收客至20:20)
粉絲團：https://www.facebook.com/AjummaTaipeiStation
➡️現金交易/需另加10%服務費

🌟店家資訊：阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-新店捷運站店
🏠地址：新北市新店區北宜路一段16號2樓(位於新店DCC碧潭廣場2樓)
☎電話：02-89146338
⏰營業時間：週日至週五11:00-21:30(收客至20:00)
週六11:00-22:00(收客至20:30)
粉絲團：https://www.facebook.com/AjummaXinDian

🌟店家資訊：阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-西門店
🏠地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓(西門町唐吉訶德樓上)
☎電話：02-23310511
⏰營業時間：週日至週四11:00-22:00(收客至20:20)
週五、週六 11:00-22:30(收客至20:50)
粉絲團：https://www.facebook.com/AjummaXiMen

🌟店家資訊：阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-信義ATT店
🏠地址：台北市信義區松壽路12號5樓 (位於信義ATT 4 Fun的5樓)
☎電話：02-77342255
⏰營業時間：週日至週四11:00-22:00
週五、週六 11:00-23:00
粉絲團：https://www.facebook.com/AjummaXinYi

🌟店家資訊：阿豬媽아줌마韓式烤肉ｘ火鍋吃到飽桃園ATT店
🏠地址：桃園市桃園區中正路47號號 3 樓(桃園ATT筷食尚3樓)
☎電話：03 271 2397
⏰營業時間：11:00-22:00(收客至20:20)
粉絲團：https://www.facebook.com/AjummaTaoYuan

🌟店家資訊：阿豬媽아줌마韓式烤肉ｘ火鍋吃到飽台中總店
🏠地址：台中市北區育才北路59號2樓(中友百貨旁)
☎電話：04-22250500
⏰營業時間：週日至週四11:00-22:00(收客至20:20)
週五、週六 11:00-22:30(收客至20:50)
粉絲團：https://www.facebook.com/AjummaKBBQ

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

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