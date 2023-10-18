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早上六點開賣，營業時間超長的大飯糰25元起～吃一個抵兩餐！超人氣早餐推薦

2023-10-18 11:50:05 陳小可的吃喝玩樂 人氣：115
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：飯糰霸
place台北市中正區許昌街2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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以前在台北車站補習就常常買的早餐《飯糰霸》，飯糰好大一個，比平常早餐店還大一些，早餐超級小鳥胃吃一個可以飽到下午XD

飯糰霸》菜單的價位25元起，最貴的就是總匯飯糰，飯糰裡面包滿滿的餡料。

台北車站早餐推薦 飯糰霸 在哪裡

飯糰霸
地址：台北市中正區許昌街2號
捷運：台北車站
營業時間：06:00–19:30（週日休息）
食記：台北車站早餐飯糰霸，大份量飯糰

飯糰現點現做，餡料有菜脯、酸菜、肉鬆、鮪魚、素鬆等等口味，早餐時間生意很好，晚上也不錯。

台北車站早餐推薦 飯糰霸 菜單價錢

飯糰霸》菜單價錢
飯糰價錢25元起～最貴的也只要50元，算是台北車站CP值很高的早餐推薦，但晚上也能吃到啦！

台北車站早餐推薦 飯糰霸 飯糰推薦

比手掌大的飯糰。

海苔飯糰$35原味飯糰$30
我喜歡吃海苔，用在各種料理都喜歡，所以每次買飯糰霸都必買一個海苔飯糰。

我買的兩種口味其實內餡都一樣，只差在飯糰外面有包一片大海苔。

飯糰霸》的油條非常酥香，而且不會油膩，飯糰的米也很紮實，不是悶到軟爛那種口感，內餡的酸菜、肉鬆味道也很好吃。

台北車站的早餐很多選擇，但每次到北車都會想到飯糰霸，份量足、價格也不貴。

飯糰霸
地址：台北市中正區許昌街2號
捷運：台北車站
營業時間：06:00–19:30（週日休息）
食記：台北車站早餐飯糰霸，大份量飯糰

台北車站美食：14間台北車站、京站美食餐廳推薦懶人包

飯糰霸菜單價位、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇飯糰霸食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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