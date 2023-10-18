這間位在台中太平的觀哞牛排館是九月份新開幕的牛排館，主打原塊肉，排餐最低250元起即享咖哩飯、烤吐司、濃湯、冰淇淋自助吧吃到飽，當月壽星來觀哞牛排館用餐還享五折優惠，同行者也享有九折優惠

觀哞牛排館位置

觀哞牛排館位在台中太平樹德路上，距離東山高中、馬卡龍公園不遠，外觀以神祕黑色系為主，門口處還有提供少許的車位可以停車

觀哞牛排館環境

觀哞牛排館的用餐空間寬敞舒適，座位區採半開放式的包廂設計，有2-4人的座位區，不管是朋友相約吃飯、情侶約會或是多人聚餐都非常適合

觀哞牛排館自助吧區

觀哞牛排館的自助吧區在最後方，左邊是飲料區（氣泡飲、咖啡機）及冰淇淋

另一區有烤麵包（麵包種類依現場為主）、白飯、濃湯及咖哩醬，想要來點飽足感，可以先吃點烤麵包、濃湯或是咖哩飯墊墊胃

糖糖超推觀哞牛排館的咖哩飯，雖然是吃到飽用料依舊很實在，裡頭配料滿滿，有馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥等，咖哩醬汁也非常濃郁，糖糖光是這碗咖哩飯就吃上好幾碗，另外只要點排餐還會附上一份沙拉，不過沙拉部份就不是吃到飽囉

烤麵包用烤箱加熱享用更讚（麵包種類依現場為主），濃湯的部分是玉米濃湯，口味偏台式風味，裡頭有滿滿的紅蘿蔔、玉米及蛋花，喝起來帶有迷人奶香

觀哞牛排館菜單

12oz 頂級肋眼牛排 640元

瞧瞧這塊12oz 頂級肋眼牛排看起來是不是超銷魂，直接佔據2/3的鐵盤，採用美國沙朗，位在牛胸脊肉部位，肉質細嫩度次於菲力牛排，油花適中，其特色是外圍有一圈白色肉筋，一般排餐均會附上一顆荷包蛋及鐵板麵，如果不吃麵的朋友可以加15元換成荷包蛋，等於雙蛋組合

熟度原本點了五分熟，因為拍照關係吃的時候大概變成七分熟，裡頭還帶點粉嫩色澤，中間油花偏少，肉質吃起來較紮實，可以搭配外圍的油花享用，增添油脂的香氣

里肌豬排 250元 + 9oz 沙朗牛排 260元

如果想要份量多一些，觀哞牛排館也可以自由搭配加價變成雙主餐，主餐任選均可折抵100元，糖糖選了里肌豬排搭配9oz沙朗牛排，看到這畫面，肉肉控應該受不了了吧（笑）

觀哞牛排館的里肌豬排是採用台灣豬里肌肉，將兩面煎至金黃焦香的模樣，裡頭肉質帶有厚度，口感紮實不乾柴，吃起來也不會有豬腥味

沙朗牛排的部分跟剛剛的肋眼牛排不太一樣，厚度比剛剛的肋眼牛排再厚一些，不過裡頭筋偏多，吃起來比較有咬勁，富有濃郁的牛肉香氣

香煎墨魚排 380元 + 8oz 帶骨牛小排 280元

另外一個雙拼糖糖點了香煎墨魚排搭配8oz帶骨牛小排，一個海陸雙拼的概念，一樣看起來超澎派，糖糖一樣將鐵板麵換成了荷包蛋變成雙蛋組合

一整隻的魷魚看起來超霸氣，醬烤入味，口感鮮甜彈牙，讓人一口接一口

喜歡豐富油脂的朋友可以試試帶骨牛小排，有著豐富的油花，肉質軟嫩帶有咬勁，每一口都帶有濃郁的油脂香氣，接近骨頭的地方啃起來更讓人吮指回味

脆皮雞腿排 270元

觀哞牛排館的脆皮雞腿排也是人氣必點，採用台灣雞腿排，將外皮煎至金黃色澤，趁熱吃雞皮還會發出卡滋的清脆聲響

不只雞皮香脆不油膩，裡頭的雞腿肉更是鮮嫩又多汁，不必再佐上醬料，單吃就非常夠味啦

觀哞牛排館的鐵板麵是偏細的黃麵，醬汁搭配的是磨菇醬，麵條不過爛，加麵不加價

觀哞牛排館份量超實在，還可以加價主餐變成超澎派的雙主餐饗宴，排餐最低250元起，均採原塊肉，內用還享咖哩飯、吐司餐包、飲料及冰淇淋吃到飽，另外加麵也不加價，就是要讓你吃飽飽，另外當月壽星只要來觀哞牛排館用餐，即享五折優惠，同行者也享有九折優惠唷