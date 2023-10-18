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桃園咖啡｜嚴咖啡A yen cafe｜台七線14.6K，好美的輕工業風咖啡廳

2023-10-18 13:20:03 Ann‧榜哥‧生活事務所 人氣：298
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窩客好文

Ann‧榜哥‧生活事務所

發表篇數：386篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 復興區

造訪商家：嚴咖啡 a yen cafe
place桃園市復興區丸山3之16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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2023.10.13

桃園咖啡｜嚴咖啡A yen cafe｜台七線14.6K，好美的輕工業風咖啡廳

 
 
 
 

不少人休假都會選擇來桃園復興區走走，逛逛角板山形象商圈、走走角板山公園等，當然也會在周邊的景觀餐廳用餐，好一陣子沒來復興區遊玩的Ann和榜哥，這次也利用連假來走訪復興區，這趟來也才知道在台七線14.6K開了一家很美很有風格的咖啡廳-嚴咖啡A yen cafe！在這一整區販售著復興區季節水果、原住民特色美食的枕頭山商圈來說真的是獨樹一幟，不去注意都很難！

 

嚴咖啡A yen cafe就位在台七線14.6公里處，算在復興區的半山腰處，鄰近景點可還有大溪老茶廠、丸山咖啡、角板山形象商圈、角板山公園、角板山行館等，當個台七線一日遊的中繼休憩站其實挺不錯！而開車或是騎車前來的朋友，門口大約可停2.3台車，附近路邊白線內也是可以停車，但請記得不要影響周邊店家住戶的進出喔！


整個嚴咖啡A yen cafe建築就是清水模工業風格且大門的設計還是斜切式，外帶的朋友可以在入口處旁的窗口點餐，而內用的朋友當然就是直接走進嚴咖啡A yen cafe。

 

嚴咖啡A yen cafe室內也是帶點了輕工業風，用餐座位區分為室內以及半戶外區，在店內用餐最熱門最夯的用餐位置就是緊靠岩壁這區的座位，假日前來用餐可還有90分鐘的時間限制。而Ann和榜哥則也蠻喜歡吧台正對面的大面玻璃窗的高腳座位區，坐在這可以看見窗外的半戶外區，同時也能欣賞不少綠色植栽。

戶外區的座位則是佈置有點像戶外小露營的氛圍，三五好友坐在這用餐其實還挺愜意，而在園區後方也貼心設有洗手間。

 

 


嚴咖啡A yen cafe的菜單挺簡約，有咖啡、其他無咖啡因飲品、當日甜點則是標示在他們手寫的小黑板上！內用每人有一杯飲品的低消限制，不包含甜點，假日岩壁座位區以及尖峰時間用餐時間為90分鐘，餐點都是現點現做所以需要花點時間等候！


 

而這天我們夫妻倆是臨時停靠在路邊來買咖啡，於是就僅點了一杯外帶的西西里咖啡，也謝謝店家讓我們夫妻倆能在這邊拍照！想不到外帶西西里咖啡，店家也絲毫不馬虎，一喝真的有讓我們夫妻驚豔，真的順口好喝！


嚴咖啡A yen cafe在復興區枕頭山商圈內真的是獨樹一幟，不去注意都很難的咖啡廳，走進店內也絕對會被絕美的岩壁給吸引住，寫實的一幅畫就在你眼前呈現，真的讚賞老闆的設計理念！

嚴咖啡A yen café餐點內用外帶都可以，內用有低消限制，每人須點選一杯飲品，假日以及尖峰時刻會有用餐時間的限制，建議想要坐在岩壁區的座位區可要事先訂位喔！

 

Ann和榜哥推薦給有來桃園復興區遊玩的朋友，不妨可以安排短暫的時間來嚴咖啡A yen cafe喝杯咖啡、飲品，休憩一下再繼續上路！嚴咖啡A yen café的每值得你停留。

嚴咖啡A yen cafe
營業時間：10:00-17:00假日延長一小時(周二公休)
營業地址：桃園市復興區丸山3之16號
粉絲專頁：FB連結
訂位方式：IG/FB私訊，Google即時通訊

 


 
 
 

 

 

 

 

 

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