自從上次寫過月島文字燒忠孝店頗受好評以來,聽聞他們在國父紀念館附近有新店開幕

於是上週趁著北上參與亞洲創作者大會之便,又跟好友Coco到月島文字燒光復店嘗鮮

新開幕的月島文字燒光復店,果然空間舒適,還充滿濃濃的日式風情,好吃更好拍呢!

月島文字燒光復店在哪裡?

從地圖上看得出來,月島文字燒光復店距離捷運板南線的國父紀念館站不遠

從2號出口走過來,步行大約只需3分鐘距離🚶

很快就能抵達月島文字燒光復店了

月島文字燒光復店停車

如果開車來,捷運2號出口對面就有這個喬安地下停車場

平日$30/小時,假日$40/小時,開車來也很方便🚗

走出捷運2號出口後,繼續往前走到這個光復南路280巷

轉進去不到50公尺就能看到月島文字燒光復店了

抬頭一看它們的招牌竟然是可愛的Q版文字燒模型

旁邊還附了一支鏟子,有夠卡哇伊的啦~😍

月島文字燒光復店的招牌在夜晚點燈後看起來更醒目🤩

尤其黃色的文字燒娃娃,遠遠就能看見,果然很具備招客的效果

月島文字燒光復店環境

入口處特別設置了一個類似日本神社常見的祈福繪馬吊掛區

來用餐的客人可以跟店家免費索取一個繪馬,寫好後再掛在店門口的「月島祈願所」

我們才剛抵達就忍不住在門口拍了起來📸

畢竟用掛滿了繪馬的紅色木架當背景,拍網美照很合適

乍看很像在神社前拍照,彷彿一秒就到了日本⛩

一入門的候位區竟然是一張舒適的白沙發,很少看到店家這麼貼心,值得記上一筆✔️

結帳櫃檯區前面還有『賀開幕』的盆栽,替新開幕的光復店增加不少喜氣

靠窗處懸吊著紅色日式燈籠🏮,後面還有富士山當背景,果然又是一個打卡點

拿起店家準備的文字燒牌子來拍照,感覺光復店比忠孝店好玩多了

不僅如此,新開幕的光復店空間比原先的忠孝SOGO店還大一倍

左右各5張長桌,每桌可容納8人,估計大約可容納80人

看起來明亮乾淨的光復店,果然新店新氣象,在此用餐的感覺更舒適了

茶水自助區設在店中間的吧台,如果需要喝水,歡迎客人自行取用

茶水區旁邊還有這個Sapporo啤酒機,需要的人可以告訴店員

吃大阪燒或文字燒配咪露也是很多日本人常見的吃法🍺

月島文字燒光復店菜單

第一頁主要是各種大阪燒,依配料的不同而有不同價位,從$320~360

人氣第一名是Mix大阪燒,配料包括花枝,蝦仁,干貝和牛肉

第二名則是和風大阪燒,配料則有豬肉,花枝,蝦仁,山藥和蒟蒻

第二頁是文字燒,價格從$320~400,菜單上還有列出最受歡迎的人氣前三名

分別是1️⃣明太子海鮮總匯年糕起司文字燒2️⃣月島文字燒3️⃣南瓜海鮮總匯起司文字燒

而且最上面還有文字說明,解釋文字燒的作法

第三頁的上半部是御飯文字燒,下面則是摩登燒,價位$320~400

其實這二種都是用文字燒或大阪燒為基礎,再加上飯和麵的主食

吃起來當然會比單純的文字燒或大阪燒更有飽足感

菜單的第四頁是以單點為主,另外還有日式燒麵$240~300

如果預算不多,點個日式燒麵來吃也不錯,吃起來脆脆的口感也很多人喜歡

最後這頁則提供各種不同飲料和甜點

飲料分成有酒精和無酒精二種,搭配文字燒或大阪燒吃更有fu

月島文字燒光復店美食介紹

磯邊燒

磯邊燒$80,泛指用海苔將食材包裹起來的料理或餅乾,也是常見的日式小點心

月島文字燒把烤年糕用海苔包裹住,烤過的年糕外硬內軟也不會黏牙

加上他們的特調醬油,顯得格外好吃

明太子起司薯泥燒

明太子起司薯泥燒$150,薯泥加上起司和明太子的小菜竟然相當出乎意料地美味

應該是明太子特有的鹹味讓這道薯泥燒吃起來有畫龍點睛的效果

這道小菜很得Coco媽的歡心,老人家吃沒幾口就頻頻點頭,果然相當開胃

月島文字燒

我們那天吃的是人氣第二高的月島文字燒$360

配料有花枝,蝦仁,培根和年糕,再加上大量的高麗菜絲和乳酪絲當基底

會命名為月島文字燒,想必應是他們的招牌美食之一

文字燒和大阪燒最大不同特色,就是把所有配料拌勻後,再攤平舖在鐵板上

文字燒的麵糊比較稀,所以煎出的成品表面帶有黏稠的口感,底部則會煎出薄薄一層的鍋巴

月島文字燒的年糕也都是自製的,搭配文字燒一起吃較有飽足感

直接鏟起麵糊與配料食用,帶著焦脆和濕潤的雙重口感實在很加分

煎到焦焦脆脆的鍋巴,就是文字燒的精華,用小小的鏟子在鐵板上挖呀挖

每個人都挖得愉快得很,增添不少用餐樂趣

廣島風摩登燒

向來是我心頭好的廣島燒當然非點不可,所以這次品嘗的是廣島風摩登燒$380

加了花枝,培根,豆芽和雞蛋的廣島風摩登燒,可是摩登燒類人氣第一的暢銷商品

大阪燒的特色是口感十分鬆軟,我第一次在東京吃時的感想只有詭異二個字

沒想到事隔多年再到月島文字燒來吃,印象卻大大地改觀

可能他們比較聰明,有稍微調整成台灣人能接受的口味,不再那麼軟爛

而且工作人員很可愛,還特地幫我們弄了一個愛心造型

他說只有大阪燒和廣島燒可以這樣玩,要攤平的文字燒就不方便做造形了

而且❤️的大阪燒還會翻面煎,據說客人蠻愛看他們的翻面秀

二邊都煎成金黃色後,再來準備麵條,這是廣島燒和大阪燒最大的不同

廣島燒的做法是大阪燒先做好後,再加上日式炒麵,這樣吃可以兼具二種口感

還能依客人要求加上柴魚片或美乃滋,最後灑上海苔粉增添風味

豬肉燒麵

由於Coco的兒子愛吃月島的日式燒麵,所以我們又額外加點了豬肉燒麵$240

看著鍋鏟在鐵板上快速翻攪,沒多久就傳來陣陣香味

炒著炒著除了把麵條煎出酥脆效果,也能充分融入高麗菜的鮮甜

淋上它們特調醬汁的日式燒麵看起來格外誘人,煎得洽洽的豬肉燒麵非常合小孩胃口

好吃好玩又能自己動手的文字燒這麼老少咸宜,難怪很多人都攜家帶眷來享用美食

新開的月島文字燒光復店寬敞又新穎,交通也很方便,不像忠孝店常常大排長龍

如果你也喜愛大阪燒或文字燒,推薦來光復店用餐環境更宿悉唷!🥰

月島文字燒光復店地址電話

🏠: 台北市大安區光復南路280巷31號

📞: (02)2711-2288

平日11:30~14:30 17:00~22:00

假日11:30~15:30 17:00~22:00









月島文字燒光復店開車方便嗎? 很方便,國父紀念館捷運2號出口對面就有停車場 月島文字燒光復店適合聚餐嗎? 店內可容納80人,非常適合團體聚餐