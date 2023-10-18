雖然天氣已經入秋，但氣溫還是很高，必須靠一點療癒冰品才能瓦解這惱人的熱氣！位於宜蘭火車站旁超人氣的「小亀有冰店」絕對能夠滿足你的願望～～店內一些可愛的玩具以及老物件，讓整個氛圍文青風了起來，不只療癒身心同時也非常好拍。此外最重點的療癒冰品，非「抹茶刨冰」莫屬，超濃郁的滋味，絕對會讓抹茶控們，每個人都口水流滿地啊！

宜蘭美食日式刨冰名店「小亀有kakigori」，地理位置超級無敵好，就在宜蘭火車站走路2分鐘的地方。 店門口有一種家的感覺，低低調調的，但是前來拜訪的人潮卻是絡繹不絕。

小亀有無法訂位，只能現場排隊，排了好一會兒終於輪到我們入內。店內的裝潢非常溫馨可愛，明信片、古董老物件、日系玩具、公仔等等，擺放在各處，非常童趣又吸睛。

這裡最有名的就屬小山園日式抹茶刨冰！將刨冰一層一層堆疊成小山丘狀，然後淋上煉乳、抹茶醬、抹茶慕斯等，齁！看起來已經太好吃了，讓我們蠢蠢欲動，想要大口享受抹茶冰啦！

噹啷，抹茶全餐美味登場。除了日系抹茶刨冰，我們還點了濃抹茶甜湯，也是人氣熱賣的品項～

準備開吃抹茶刨冰～～濃郁的抹茶有大人感的微苦滋味，不會太甜膩，加上細緻又綿密的刨冰，一起融化在嘴裡，真的相當療癒捏！此外不只是單純的抹茶刨冰這麼簡單，冰裡面還藏有很多澎湃好料，像是湯圓、抹茶凍、紅豆等，每一口都像尋寶遊戲，讓味蕾體會嶄新滋味。

還有這碗綠綠綠～到化不開的濃抹茶甜湯，抹茶控們都會大愛這碗。基底可以選擇搭配紫米粥或薏仁湯，擠上多到快滿出來的抹茶慕斯，再加上冰冰涼涼的抹茶冰淇淋，豪華的三重奏搭配，吃好吃滿。

抹茶控吃完後，絕對都會想回訪的超強日式抹茶甜點，還等什麼，馬上規劃走起哩！

【小亀有kakigori】

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路29號

營業時間：11:30-18:00，週三公休

電話：03-932-7335

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