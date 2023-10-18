為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [大直美食] 豐FOOD百匯 大直典華龍蝦之夜吃到飽 波士頓龍蝦+松葉蟹+A5和牛壽司 #劍南路站美食 @蛋寶趴趴go

[大直美食] 豐FOOD百匯 大直典華龍蝦之夜吃到飽 波士頓龍蝦+松葉蟹+A5和牛壽司 #劍南路站美食 @蛋寶趴趴go

2023-10-18 15:45:09 蛋寶趴趴go 人氣：115
share
窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：767篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：豐FOOD海陸百匯
phone02-8502-0555
place台北市中山區植福路8號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

今天來到大直典華1F的自助餐廳

豐FOOD海陸百匯

重磅打造的『龍蝦之夜吃到飽

除了龍蝦吃到飽，還有日本A5和牛握壽司、現切牛排、片皮鴨外，

現在還加碼招待「波士頓龍蝦松葉蟹」(每人一份)！

還有超過百道多國料理、各式酒水飲品喝到嗨，

哈根達斯冰淇淋、春一枝水果冰棒吃到爽！

這裡搶票：▶️ 龍蝦之夜 訂位

#大直美食 台北吃到飽餐廳 

 

龍蝦之夜簡介

  • 特殊菜色：生凍龍蝦吃到飽、香煎羊排、焗烤生蠔、日本A5和牛握壽司、以及泰式波士頓龍蝦&松葉蟹腳(每人限領1份)、帝王蟹海鮮湯。
  • buffet唯一：豐FOOD龍蝦之夜，為目前唯一龍蝦吃到飽的buffet品牌
  • 場次資訊：每個月舉辦，日期依官網公告為主，限網路購票！
  • 購票連結：https://pse.is/57vblq
  • 用餐時間：18:00-20:30

 

豐FOOD海陸百匯

 

豐FOOD百匯用餐環境】

擁有300位席次，座位型態多元，包含2/4/6人座位，

挑高的用餐空間讓人感覺寬敞舒適，座位下方很貼心地附有掛勾，

餐期內用餐不限時，適合家庭聚會朋友聚餐，或是約會慶生都很棒！

且不定時舉辦主題活動，除提供鮮美食材外，更是親子友善用餐的首選餐廳。

 

豐FOOD菜單

取名「豐FOOD海陸百匯」集結了海、陸、多國美食之經典，

  • 豐美「海」之鮮美，產地直達海味
  • 豐收「隆」之收成，嚴選當季物料
  • 豐富「多國」料理手法激發食材創意美好

豐FOOD帶您用味蕾環遊世界，嚐遍多國世界級料理！

包含日式、中式、西式、泰式、燒臘、港點、

生猛海鮮、經典甜點、哈根達斯冰淇淋、春一枝冰棒、啤酒、紅白酒等，

超過百道美食精緻呈現，多樣主廚現點現做料理，

以高規格服務跳脫以往百匯的傳統印象。

 

龍蝦吃到飽

來龍蝦之夜就是要專攻龍蝦才划算呀！

只要乖乖排隊一人一次拿半尾，龍蝦大富翁不是夢~🦞

假設一人吃4隻半龍蝦，應該就回本了吧？哈哈！

實際排隊大約2分鐘可以拿到一份，完全沒在怕客人吃啊！

清蒸方式呈現出最新鮮、最好吃的龍蝦原味，也正好是我的最愛！😋

超高CP值的龍蝦之夜！限量開賣！

  • 下訂網址：https://pse.is/57vblq
  • 用餐日期：2023/10/5(四)、10/12(四)、10/19(四)、10/26(四)、10/31(二)
  • 用餐時間：18:00-20:30

 

泰式波龍松葉蟹】每人一份

除了龍蝦吃到飽，還加碼招待「波士頓龍蝦、松葉蟹」(每人一份)！

波士頓龍蝦🦞：肉質肥美帶甜味，搭配泰式酸辣粉，滋味清香又酸爽！😋

松葉蟹🦀：霸氣十足，蟹腳肉挖出來沾點泰式酸辣醬汁，更是好吃呢！

這裡搶票：▶️ 龍蝦之夜 訂位

 

【鮑魚干貝沙拉】

 

【豐FOOD常態推薦菜色】

-海鮮王道：椒鹽天使紅蝦、現切生魚片、紅蟳、鮑魚

-肉食主義：現切牛排、片皮烤鴨、德國豬腳、日本A5和牛握壽司

-異國美食：

  • 日式→炙燒壽司、烤物、天婦羅炸物
  • 義式→窯烤披薩
  • 泰式→泰式椒麻雞、現沖牛肉湯
  • 港式→手工蘿蔔糕、各式港點

（菜色依時令不定期調整・以現場為主）

▼各式生魚片、握壽司、鮑魚沙拉，

生魚片新鮮，炙燒系列的握壽司也好吃，

難怪大家一入場，都先衝這一區啊~

▼不敢吃生魚片的可以吃吃日本A5和牛握壽司、

現做炙燒握壽司(牛肉、比目魚、鮭魚)，都很享受呢！

▼鮮蝦、螃蟹、炸蝦、酥炸田雞，海鮮類的表現都讓人滿足~😋

▼帝王蟹味噌湯，每一碗裡都有一塊帝王蟹，喝起來鮮美，暖心又暖胃！

 

▼豐FOOD百匯的片鴨秀也很精彩呢！😍

能吃到和▶️典華雅聚一樣的宜蘭櫻桃鴨，

片皮烤鴨、炒鴨架，色香味具全，

鴨肉飽滿鮮嫩不乾柴，很好吃呢！

▼現切爐烤肋眼牛排，粉紅柔嫩不帶血水，是經典必吃！👍

香煎羊排、椒鹽天使紅蝦、焗烤生蠔、爐烤豬棒腿、烤葡萄柚…等，

也都是必拿的排隊品項，肉食主義者這樣大口吃燒烤最是過癮！

▼特別喜歡這個焦糖葡萄柚，

酸甜爽口，烤過更是有熱度、有風味，

從沒在別的地方吃過，搭配肉品好解膩啊！

▼泰式宮庭豬肋排、德國豬腳、烤物配菜(烤鳳梨、筊白筍)，

讓人想大口吃肉、大口喝酒了起來~~！🍻

▼是不是想來喝一杯了？！

現打生啤酒、金賓Highball通通有！

▼拿好拿滿，才是吃到飽的真蹄！💕

▼義式窯烤披薩

▼熱食區，最吸引我的就是泰式特色料理，

有「涼拌海鮮沙拉、泰式椒麻雞、泰式檸檬魚、現沖牛肉湯」…等，

這些滋味勾魂的熱菜總是教人吃不膩呀~~

▼越南牛肉湯底現沖牛肉湯，牛肉鮮嫩，好喝又暖胃！

一旁也有泰式湯底，可做泰式牛肉湯喔！

▼港式蒸籠類，熱氣奔騰~~看了就好吸引人啊！😍

隨意拿了4顆嚐嚐，味道都還不錯耶！

▼港式燒臘區，油雞、鳳爪、港式蘿蔔糕，一次滿足！

▼炸物、烤物，當然也是吃buffet必攻之處！

炸蝦、炸柳葉魚、炸蝦片，

烤香菇、烤鮭魚、烤魚下巴、烤小卷，

通通都好涮嘴…！😋

▼飲品酒水區，有各式的啤酒、紅白酒，咖啡、茶品…等，

還有泰式奶茶、特色水果風味飲，吃飽也能喝足！

▼水果區，多款新鮮現切水果可享用~

▼甜點區，鯛魚燒、生巧克力、巴芮脆片、烤布蕾、多款慕絲小蛋糕，

別擔心吃不下，因為甜點永遠還有另一個胃！😋

▼冰品除了有8種口味的哈根達師冰淇淋、

更特別的是豐FOOD與春一枝聯名的水果冰棒，

用新鮮、天然、無添加的清爽滋味，

作為這一餐完美的ending！💕

 

超高CP值的龍蝦之夜！限量開賣！

  • 下訂網址：https://pse.is/57vblq
  • 用餐日期：2023/10/5(四)、10/12(四)、10/19(四)、10/26(四)、10/31(二)
  • 用餐時間：18:00-20:30

 

蛋寶543》

最愛自助餐buffet可以擄獲所有人的味蕾，

大直典華豐FOOD海陸百匯

沒有點菜的煩腦、沒有菜系的界限、暢吃暢飲好滋味，隨便拿都不踩雷！😋

這次參加「龍蝦之夜」活動超滿足~

蛋寶#龍蝦之夜攻略分享

  1. 龍蝦吃到飽、加碼松葉蟹&波龍半尾(1份)
  2. 開胃必吃：鮑魚沙拉、日本A5和牛握壽司
  3. 爐烤牛排、片皮烤鴨、德國豬腳別錯過！
  4. 泰式熱菜很多，酸辣口感邊吃邊開胃~
  5. 帝王蟹湯、手沖牛肉湯、酥皮湯熱熱喝
  6. 烤物炸物來下酒，烤葡萄柚烤鳳梨來解膩
  7. 紅白酒、Highball、生啤喝起來！
  8. 冰品：哈根達斯、春一枝冰棒來收尾！

大家快去跟龍蝦大決戰吧~~🦞❤️

 

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚分享

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰 

 FB：蛋寶趴趴go

 IG：egg_papago

 

更多台北美食

【大直美食懶人包+內湖美食餐廳推薦】牛排/火鍋/燒肉/義式料理/中餐廳 情人節約會/生日/聚餐包廂 劍南路站美食 @蛋寶趴趴go

【台北吃到飽懶人包】吃到飽餐廳推薦 燒肉吃到飽 火鍋吃到飽 麻辣鍋吃到飽 @蛋寶趴趴go

【台北泰式料理懶人包】泰式餐廳推薦 ABV南洋餐酒館 Zaap Thai&Thai 帕泰家 Thai J 泰集 Lady Nara 聚餐餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北松山區美食懶人包】小巨蛋/南京復興/中山國中/南京三民美食/慶城街美食 火鍋燒肉餐酒館 約會聚餐推薦 @蛋寶

【台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！ (海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go

【台北餐酒館懶人包】Taipei Bistro餐廳推薦 中山區/信義區/大安區美食/東區餐酒館 大口吃肉大口喝酒！@蛋寶趴趴go

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    [台中美食]茶六燒肉堂中清店#台中超火燒肉推薦

    [大直美食]INGE'SBar&Grill台北萬豪酒店20F最美

    chevron_right
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    蛋寶趴趴go

    發表篇數：767篇

    吃吃喝喝到處玩！活！在！當！下！
    作者的其它文章
    同類據點
    HASH柑橘咖喱創始店 照片

    HASH柑橘咖喱創始店

    4.00 (1人評鑑)

    區域：台北市松山區
    好食曆食堂 照片

    好食曆食堂

    4.40 (1人評鑑)

    區域：台北市大安區
    鳥居町日料居酒屋饒河店 照片

    鳥居町日料居酒屋饒河店

    4.70 (1人評鑑)

    區域：台北市松山區
    城市盒子 照片

    城市盒子

    5.00 (1人評鑑)

    區域：台北市中正區
    Bold Taipei 照片

    Bold Taipei

    4.20 (1人評鑑)

    區域：台北市大安區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up