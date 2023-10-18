今天來到大直典華1F的自助餐廳

【豐FOOD海陸百匯】

重磅打造的『龍蝦之夜』吃到飽！

除了龍蝦吃到飽，還有日本A5和牛握壽司、現切牛排、片皮鴨外，

現在還加碼招待「波士頓龍蝦、松葉蟹」(每人一份)！

還有超過百道多國料理、各式酒水飲品喝到嗨，

哈根達斯冰淇淋、春一枝水果冰棒吃到爽！

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#大直美食 台北吃到飽餐廳

【龍蝦之夜簡介】

【豐FOOD海陸百匯】

【豐FOOD百匯用餐環境】

擁有300位席次，座位型態多元，包含2/4/6人座位，

挑高的用餐空間讓人感覺寬敞舒適，座位下方很貼心地附有掛勾，

餐期內用餐不限時，適合家庭聚會、朋友聚餐，或是約會、慶生都很棒！

且不定時舉辦主題活動，除提供鮮美食材外，更是親子友善用餐的首選餐廳。

【豐FOOD菜單】

取名「豐FOOD海陸百匯」集結了海、陸、多國美食之經典，

豐美「海」之鮮美，產地直達海味

豐收「隆」之收成，嚴選當季物料

豐富「多國」料理手法激發食材創意美好

豐FOOD帶您用味蕾環遊世界，嚐遍多國世界級料理！

包含日式、中式、西式、泰式、燒臘、港點、

生猛海鮮、經典甜點、哈根達斯冰淇淋、春一枝冰棒、啤酒、紅白酒等，

超過百道美食精緻呈現，多樣主廚現點現做料理，

以高規格服務跳脫以往百匯的傳統印象。

【龍蝦吃到飽】

來龍蝦之夜就是要專攻龍蝦才划算呀！

只要乖乖排隊一人一次拿半尾，龍蝦大富翁不是夢~🦞

假設一人吃4隻半龍蝦，應該就回本了吧？哈哈！

實際排隊大約2分鐘可以拿到一份，完全沒在怕客人吃啊！

清蒸方式呈現出最新鮮、最好吃的龍蝦原味，也正好是我的最愛！😋

超高CP值的龍蝦之夜！限量開賣！

【泰式波龍、松葉蟹】每人一份

除了龍蝦吃到飽，還加碼招待「波士頓龍蝦、松葉蟹」(每人一份)！

波士頓龍蝦🦞：肉質肥美帶甜味，搭配泰式酸辣粉，滋味清香又酸爽！😋

松葉蟹🦀：霸氣十足，蟹腳肉挖出來沾點泰式酸辣醬汁，更是好吃呢！

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【鮑魚干貝沙拉】

【豐FOOD常態推薦菜色】

-海鮮王道：椒鹽天使紅蝦、現切生魚片、紅蟳、鮑魚

-肉食主義：現切牛排、片皮烤鴨、德國豬腳、日本A5和牛握壽司

-異國美食：

日式→炙燒壽司、烤物、天婦羅炸物

義式→窯烤披薩

泰式→泰式椒麻雞、現沖牛肉湯

港式→手工蘿蔔糕、各式港點

（菜色依時令不定期調整・以現場為主）

▼各式生魚片、握壽司、鮑魚沙拉，

生魚片新鮮，炙燒系列的握壽司也好吃，

難怪大家一入場，都先衝這一區啊~

▼不敢吃生魚片的可以吃吃日本A5和牛握壽司、

現做炙燒握壽司(牛肉、比目魚、鮭魚)，都很享受呢！

▼鮮蝦、螃蟹、炸蝦、酥炸田雞，海鮮類的表現都讓人滿足~😋

▼帝王蟹味噌湯，每一碗裡都有一塊帝王蟹，喝起來鮮美，暖心又暖胃！

▼豐FOOD百匯的片鴨秀也很精彩呢！😍

能吃到和▶️典華雅聚一樣的宜蘭櫻桃鴨，

片皮烤鴨、炒鴨架，色香味具全，

鴨肉飽滿鮮嫩不乾柴，很好吃呢！

▼現切爐烤肋眼牛排，粉紅柔嫩不帶血水，是經典必吃！👍

▼香煎羊排、椒鹽天使紅蝦、焗烤生蠔、爐烤豬棒腿、烤葡萄柚…等，

也都是必拿的排隊品項，肉食主義者這樣大口吃燒烤最是過癮！

▼特別喜歡這個焦糖葡萄柚，

酸甜爽口，烤過更是有熱度、有風味，

從沒在別的地方吃過，搭配肉品好解膩啊！

▼泰式宮庭豬肋排、德國豬腳、烤物配菜(烤鳳梨、筊白筍)，

讓人想大口吃肉、大口喝酒了起來~~！🍻

▼是不是想來喝一杯了？！

現打生啤酒、金賓Highball通通有！

▼拿好拿滿，才是吃到飽的真蹄！💕

▼義式窯烤披薩

▼熱食區，最吸引我的就是泰式特色料理，

有「涼拌海鮮沙拉、泰式椒麻雞、泰式檸檬魚、現沖牛肉湯」…等，

這些滋味勾魂的熱菜總是教人吃不膩呀~~

▼越南牛肉湯底現沖牛肉湯，牛肉鮮嫩，好喝又暖胃！

一旁也有泰式湯底，可做泰式牛肉湯喔！

▼港式蒸籠類，熱氣奔騰~~看了就好吸引人啊！😍

隨意拿了4顆嚐嚐，味道都還不錯耶！

▼港式燒臘區，油雞、鳳爪、港式蘿蔔糕，一次滿足！

▼炸物、烤物，當然也是吃buffet必攻之處！

炸蝦、炸柳葉魚、炸蝦片，

烤香菇、烤鮭魚、烤魚下巴、烤小卷，

通通都好涮嘴…！😋

▼飲品酒水區，有各式的啤酒、紅白酒，咖啡、茶品…等，

還有泰式奶茶、特色水果風味飲，吃飽也能喝足！

▼水果區，多款新鮮現切水果可享用~

▼甜點區，鯛魚燒、生巧克力、巴芮脆片、烤布蕾、多款慕絲小蛋糕，

別擔心吃不下，因為甜點永遠還有另一個胃！😋

▼冰品除了有8種口味的哈根達師冰淇淋、

更特別的是豐FOOD與春一枝聯名的水果冰棒，

用新鮮、天然、無添加的清爽滋味，

作為這一餐完美的ending！💕

超高CP值的龍蝦之夜！限量開賣！

《蛋寶543》

最愛自助餐buffet可以擄獲所有人的味蕾，

大直典華【豐FOOD海陸百匯】

沒有點菜的煩腦、沒有菜系的界限、暢吃暢飲好滋味，隨便拿都不踩雷！😋

這次參加「龍蝦之夜」活動超滿足~

蛋寶#龍蝦之夜攻略分享 ：

龍蝦吃到飽、加碼松葉蟹&波龍半尾(1份) 開胃必吃：鮑魚沙拉、日本A5和牛握壽司 爐烤牛排、片皮烤鴨、德國豬腳別錯過！ 泰式熱菜很多，酸辣口感邊吃邊開胃~ 帝王蟹湯、手沖牛肉湯、酥皮湯熱熱喝 烤物炸物來下酒，烤葡萄柚烤鳳梨來解膩 紅白酒、Highball、生啤喝起來！ 冰品：哈根達斯、春一枝冰棒來收尾！

大家快去跟龍蝦大決戰吧~~🦞❤️

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