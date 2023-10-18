介紹一下這家大里的嗑肉石鍋，火鍋自助吧吃到飽、飲料和冰品無限暢飲！附近有付費停車場非常方便，是一間很適合三五好友聚餐、家庭聚餐的火鍋店呢。

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大里嗑肉石鍋 環境

外觀有著磚紅色與白色搭配的色系，全台目前有16間店，可說是遍及由北到南，門口有個網路相傳的打卡招牌：「肉中劍」！一定要來拍一下的呀。

走進室內發現裡頭座位區挺多的，座位與座位中間都有隔板隔開，以2~6人座的方形桌為主，中午用餐時間客人不少呢。很多客人都是攜家帶眷來用餐，可見嗑肉石鍋非常受家庭客喜愛。

室內環境明亮且不會太擁擠，小孩來用餐也不用擔心，這邊有兒童座椅可以讓孩子們乖乖坐好。

每個座位區都有抗菌液，這可是孕婦和兒童都可以使用的，後疫情的時代讓店家都變得更注重環境衛生。

蔬菜高湯也是每桌都有的，如果鍋底想加湯的話可以自行加入這個高湯。

每個桌子底下的抽屜都有濕紙巾和衛生紙，不過餐具和盤子是事先就已經擺好的。

大里嗑肉石鍋 菜單

嗑肉石鍋有很多種湯頭可以選，基本湯底為柴魚昆布湯底，不過我這次點的是獨家的玄米抹茶湯底和巴西蘑菇湯底。玄米抹茶湯底真的挺特別，第一次看到這樣來搭配火鍋！而巴西蘑菇也是挺少見的鍋底，於是都來一鍋吃吃看吧！

肉品的部分，這次吃了經典不列顛超值牛+豬雙人餐，總共有四種肉品且份量非常多，可以讓你吃肉肉吃得超飽。

大里嗑肉石鍋 自助吧

自助吧的部分有火鍋食材區和飲品區，只能說食材的種類真的非常多，光是麵食類的就有好多種選擇，我看韓國泡麵是店內客人拿最多的品項。

蔬菜種類也是非常多款，這邊還會飄出陣陣乾冰白煙來保持一下蔬菜的新鮮度，想吃什麼就夾什麼，這就是自助吧棒的地方啦！

這邊的食材大部分都是原型食物，當然也有提供一些餃類，還有花枝漿可以自己做丸子呢。

沾醬類也非常多種選擇，我個人偏愛清爽類型的沾醬，所以拿了洋蔥、蔥花和日式醬油，老公則是比較愛辣醬，店家的嗑製椒麻淋醬還不錯，有椒麻香氣，也帶點鹹味，喜歡吃辣的朋友可以試試。飲品區的部分也非常多選擇，除了有泰國明果頂級冰淇淋之外，還有霜淇淋與一整排的飲料機、氣泡水、氮氣紅茶花傳、咖啡奶茶、茶包區…。

大里嗑肉石鍋 副餐

再一旁有副餐區，帶小朋友一起來吃的話可以先盛飯加點肉燥或者咖哩，基本上就不用擔心吃不飽啦！

泰式打拋豬，帶點微辣非常下飯！

肉燥的部分有肥肉和瘦肉，可以依照自己喜好來撈，這肉燥超香，我也盛了一碗給我家寶貝吃。

咖哩也很濃郁，副餐區這邊，一個不小心真的會一碗接著一碗，請小心！(笑)。

大里嗑肉石鍋 經典不列顛超值牛+豬 雙人餐

雙人的肉品部分，蠻推薦這個不列顛系列的，有四種肉品搭配，我這個組合是999元的牛豬肉都有，喜歡吃牛的也可以選擇全牛。

不列顛肉品端上桌的時候，服務人員還會幫你加上乾冰，煙霧瀰漫超仙，看起來有夠美味，重點是這些肉品切得厚薄度很剛好，不會太薄但也不至於厚到不好咬，畢竟火鍋和烤肉的肉片厚度還是有差別，要考慮煮完好入口的厚度。

四種肉品包含了安格斯頂級培根牛、安格斯頂級沙朗牛、台灣霜降豬五花、國寶級梅花豬。每一種肉品算一下都有13片，整齊排列看起來賞心悅目啊！

安格斯頂級培根牛油脂分布比較多，咬起來軟嫩。

安格斯頂級沙朗牛的部分，涮個幾下就可以馬上起鍋，這個口感略紮實但不會柴，我覺得也挺好吃的。

豬梅花和豬五花的部分，薄度切得也是挺剛好，不用涮太久就可以入口，但不小心在火鍋裡泡太久也不用擔心，肉也不至於變柴喔。

大里嗑肉石鍋 湯頭

鍋底的部分有非常多選擇，我選了兩款從來沒有吃過的湯底，加上店家的獨家湯頭是玄米抹茶，這讓我太驚艷了，沒想到玄米抹茶可以變身火鍋。

重點是湯頭還非常濃郁，真的就是玄米配上抹茶的味道，我建議可以先舀一碗起來在旁邊放涼可以先喝，因為加了食材下去煮之後又是不一樣的味道。

巴西蘑菇湯頭也讓我挺愛的，別看這一鍋清清澈澈的感覺，味道非常濃郁欸！我自己也很愛巴西蘑菇，所以覺得這湯頭特別好喝。

偷拍了我們家今天的小小陪吃員，很認真地吃玉米和飯，一口接著一口呢。

愛吃肉、愛吃鍋的朋友們，千萬不能錯過嗑肉石鍋，這個CP值爆高的吃到飽，食材新鮮度很夠、飲品冰品也不馬虎，真的是需要給個讚啊！

店名：嗑肉石鍋台中大里店

地址：台中市大里區德芳南路369號

電話：04-24830285

營業時間：11:00-02:00(最後收客時間：00:30)