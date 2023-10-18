竹北美食︱溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店推薦溫州王香辣麵.紅油炒手跟伴手禮特製辣椒醬

新竹竹北又添一美食溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店，新竹銅板小吃溫州大餛鈍香辣麵以溫州大餛飩、香辣麵最為知名，手工新鮮製作的大餛飩剛下鍋煮，新鮮直接送到餐桌上，想吃綜合餛飩紅油炒手(溫州大餛飩、菜肉大餛飩、鮮蝦大餛飩)、特製香辣麵、皮蛋肉醬麵、綜合炒手麵、綜合餛飩麵，還有各樣小菜都很具有自家特色，自家手炒的獨家辣椒醬超強大，跟市售的辣椒醬是完全不同的香氣與味道，會讓嗜辣者成癮呢！若喜歡還可以帶一瓶回家享用，這裡距離新竹高鐵很近，到新竹竹北最新景點新瓦屋客家文化保存區一遊，再到對面的溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店用餐後，離開後在溫州王旁邊有星巴克可以坐下來休憩片刻，新竹竹北輕旅行來半日遊嘟嘟好！

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溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店在哪？

溫州王大餛飩位在新竹縣竹北市文興路一段120號，導航即可抵達目的地，對面就是竹北最新景點新瓦屋客家文化保存區可以安排順遊。

溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店停車資訊

溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店鄰近都有付費停車位可以停車。

新竹美食推薦溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店

我們這日先到竹南啤酒廠逛景點後就到溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店，距離竹南只有大概15-20分鐘車程，在溫州王附近也好找停車位，竹北這裡路也寬敞好找停車位。

新竹美食溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店以紅色、黑色招牌為主，路過時也很醒目，新開幕時尖峰時刻已經有點人潮，我們是在離峰時刻來訪用餐，準備入內啦！

溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店內用環境

竹北溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店內用環境座椅很寬敞不覺得擁擠，簡易的陳設在這用餐也很不錯。

溫州王店裡的調味料都在前方，筷子、湯匙、菜單自行取用。

辣醬部分也可以自取用，還有胡椒粉、醋、蠔油都可以酌量盛裝到小碟子拿回去自己桌上用。

店裡有個比較特別的地方，像是這裡有掃描點餐，便利性十足，如果你不想掃描點餐也可以直接拿菜單來畫單再給工作人員即可。

溫州王大餛飩現包手工大餛飩

工作人員會利用離峰時刻，開始進行手工捏製新鮮大餛飩，店裡大餛飩有三種，溫州大餛飩、菜肉大餛飩、鮮蝦大餛飩，工作人員都會依序補齊。

手工大餛飩新鮮也能看得見，店裡也有販售新鮮手工餛飩，喜愛都可以買回家享用。

大餛飩形狀就好像我們古早味餛飩，輕柔的捏製大餛飩，看見工作人員不一會兒就能包一盤盤新鮮的餛飩～太厲害了！

溫州王大餛飩小菜在冷藏櫃

店裡有飲料、多款小菜可以供客食用，另外還有店家特製辣椒醬有純粹辣椒醬跟小魚辣椒醬兩種可以做挑選。

特製的辣椒醬是店家獨家的好手藝，手炒的味道下跟外面市售的截然不同，嗜辣者喜愛的快入手回家呀！

溫州王小菜分享

溫州王以平價美食出名，目前在新竹有好幾家店，每樣小菜都有不同特色都可以嘗試看看。

等待餛飩麵的同時都可以先吃點小菜過過癮，我還挺喜歡小菜樣樣都好入味呀！

去骨的鴨掌爽口又入味也很夠味，辣度夠，冰冰涼涼脆度有也好好吃～

豆乾搭配小魚乾下去炒，略乾的豆乾收汁在其中，乾爽乾爽的好適合配下酒菜。

溫州王大餛飩香辣麵餐點分享

香噴噴又可口的菜餚一直慢慢上桌，我們也聞到撲鼻香的佳餚，道道都很扣人心弦又讓人愛不釋手！

溫州王香辣麵

香辣麵是溫州王最夯的必點美食，攪拌均勻後食用，會辣到深處無怨尤的感覺～但當起開啟吃辣的頻道，會不斷地想一口接著一口吃起來～辣的太過癮了！

麵條偏拉麵感，軟硬適中又很帶勁，你會發現辣味太足，裡面多了芝麻醬，瞬間層次感的香氣席捲而來，溫和的辣提升美食的美味度，喜愛辣的朋友可別錯過這道呀！

綜合紅油炒手

溫州王主打的紅油炒手，大餛飩同樣是尺寸大爆滿，皮沒有到很薄，不過飽滿紮實的餡料剛剛好，推薦這綜合紅油炒手，每一樣都能吃得到～

先來開箱這滿滿韭菜的大餛飩，巨無霸的大餛飩，一顆顆都很飽滿，注入炒手的辣度，Kiwi從盤中夾起一顆飽滿餛飩，手搖晃得好厲害啊！韭菜香氣是真的好迷人，搭配肉末做成餛飩，那穠纖合度的味道撲鼻，好吃！

鮮肉大餛飩看得出來都是肉多多，蔬菜也很鮮甜，少了以往豬肉的油膩感，不自覺自己就會吃上一大顆！

鮮蝦大餛飩是整尾的蝦子，不使用泡水蝦讓你看得見真材實料，蝦肉鮮甜，就是愛這一味，如果你想要三種都吃又不知道怎麼做選擇，那就點上一份綜合炒手來滿足自己味蕾！

綜合紅油炒手麵

喜愛吃炒手可以單點紅油炒手，但你也喜愛吃麵條，不妨就來個紅油炒手麵，醇厚香辣誘人色香味太惹人喜愛了，炒手控絕對要列入口袋美食名單裡呀！

剛開始我們都沒什麼胃口，結果一吃就好開胃，紅油炒手麵加入紅油，紅通通的色彩感覺就是要配飲料或是水，不過辣椒香氣真的很夠，麵條也是QQ的不會爛爛的喔！

炒手的Size算是很大一顆，溫州大餛飩放上三顆完全佔版面，加入青蔥口感也很棒唷！

皮蛋肉醬麵

涮嘴的皮蛋肉醬麵也是店裡的特色麵之一，不少客人都會點來吃，因為皮蛋尬肉醬是一種很特殊的香味，不輸給香辣麵呢！

將皮蛋肉醬、特製辣醬炒再一起，完全霜降口感，香氣十足，肉末辣油再加上滿滿皮蛋肉醬拌麵，太夠味！

綜合餛飩麵

溫州王裡頭並非每一款都是辣咚咚的口感，不辣的綜合餛飩麵，給喜愛清爽可口的朋友品嚐的！

無論做乾麵或是湯麵，特製的麵條口感就是都能煮的恰恰好，不軟嫩也會讓你一直往嘴裡吃呀！

湯頭很順滑，加上海苔味道上又更加鮮甜，清淡不膩的高湯跟幾顆大餛飩都能將我們女孩兒餵飽飽，一個人吃一碗真的好撐呀！

紫菜蛋花湯

紫菜蛋花湯的湯頭淡淡甘甜，加上紫菜跟蛋，不自覺就多喝好幾口，也讓嘴裡的辣度調和不少。

溫州王大餛飩香辣麵 評論

溫州王大餛飩香辣麵最深得我心應該是新鮮也物美價廉，現包的大餛飩現煮新鮮口感真的就是不一樣，溫州大餛飩、菜肉大餛飩、鮮蝦大餛飩三種都好吃，特製香辣麵、皮蛋肉醬麵、綜合炒手麵、綜合餛飩麵，還有各樣小菜都很具有自家特色，自家手炒的獨家辣椒醬超強大，跟市售的辣椒醬是完全不同的香氣與味道，會讓嗜辣者成癮呢！竹北美食連結新竹高鐵站、新瓦屋客家園區、星巴克，地點算很棒的呢！想來新竹竹北輕旅行半日遊、一日遊都可以將溫州王大餛飩香辣麵列入美食口袋名單裡啦！

溫州王大餛飩.香辣麵竹北文興店

住址：新竹縣竹北市文興路一段120號

營業時間：11:00–20:30

電話：03 550 2118

內用 · 店外取貨 · 外送（滿600元限定三公里內）