住在新北市這麼久！直到今年才知道新北三峽有個樂源仙境這麼棒的地方！夏天玩水烤肉是一定要的！但能有個完善的烤肉區、好停車、代訂食材、夏季假日有救生員，幾乎是走下去就能玩水！集結這麼多優點，真的是超棒的！位置就在大板根溫泉飯店對面，烤肉區旁就是大豹溪。

上面是土雞城餐廳，下方則是烤肉區。還有個樂源商店，忘記帶什麼就趕緊去補個貨，很方便！

內容目錄 Toggle

樂源仙境土雞城 停車場

第一區

土雞城開下來就是停車場，雖然空地很大，晚來還是有可能沒位子的喔！真的沒車位就必須停至對面大板根停車場(需自費)。

第二區

第二區停車場，就是在烤肉區位置，對於來烤肉的朋友來說，這區車位根本是VIP，可以直接停在自己的烤肉區旁，臨時要到車上拿什麼都超方便！想停這區建議要早點到，尤其是夏季假日更是一位難求。

從第一停車場在往下開，就能看見烤肉區。

是不是超讚的！直接把車停在烤肉區，拿東西也方便多了。

邊烤肉邊玩水，大人也能直接看到小孩的動態。

樂園仙境土雞城 位置在哪裡？營業時間？

假日用餐人潮眾多，建議先訂位。

烤肉須知一定要看喔！簡單來說訂烤肉餐可以停三台車，超過的數量一台車收$100元，烤肉人數一份餐10個人，超過的一人多收$60元清潔費。

例如：當天我們四台車，人數包含小孩12人，超過的部分就是1台車與兩位人數，要另外收$220元(小孩3歲以上就算人數)。

樂源仙境土雞城 烤肉區環境

一來就看見我們的食材與工具，一份套餐使用一個棚與兩個烤爐。

我們是訂$4000元的食材。

還有鹹豬肉與烤雞，真應該帶點蛤蠣來，小孩超愛吃蛤蠣。

有兩包木炭與火種，生火也是烤肉的樂趣之一。

大家都在這看小孩的動態。

樂源仙境土雞城 救生員駐點

樂源仙境土雞城 開烤囉！

烤肉任務交棒給章魚爸，可說是烤肉界的一流高手！生火、烤肉都難不倒他。

烤肉區真的很大，我也數不清有多少位置！總之假日一到人都是滿棚的。

烤豬肉片包吐司飽足感太多，下次要記得帶生菜來包肉！建議可以多帶一瓶烤肉醬來，一瓶不太夠阿！

多了烤雞看起來好澎湃！

可惡，忘記帶刀了！好克難的切肉！

聽到叭哺聲就開始追著阿伯跑，這麼愉快的午後，當然要來份甜點！

口味上我覺得味道有點不足，但每個人感受不同！也許其他人覺得很合口味。

很有夏日的氣息。

樂源仙境土雞城 大豹溪戲水趣

一旁就是大豹溪，走下來就直接開玩！

有救生員駐守好安心。當然大人也是在一旁輪流看顧著。

我們玩的區域，水不深！只玩眼前看到的一小區。石頭比較滑要小心每一步。

孩子們都有自備水槍！要開戰的意思嗎？

│水槍四連拍│

樂源仙境土雞城可以說是一年四季都可以來，夏天真的很值得來這烤肉戲水，現在天氣微涼，就可以來吃土雞城暖暖胃。

延伸閱讀