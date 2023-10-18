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【嘉義梅山景點】「空氣圖書館」濃濃文青風的餐廳|深山林中最美的森林圖書館|

2023-10-18 16:10:08 阿萍阿裕玩樂誌 人氣：103
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窩客好文

阿萍阿裕玩樂誌

發表篇數：95篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 梅山鄉

造訪商家：空氣圖書館
phone05-2572-366
place嘉義縣梅山鄉下坑仔2號附12
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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          空氣圖書館 Air Library |   簡介                                                

位於嘉義梅山鄉太平雲梯旁的空氣圖書館是一間超夯的高海拔森林系景觀餐廳，

這裏原本是間廢棄的蘭花園，空氣圖書館花了2年半的時間規劃讓它重生，

結合美食、文創、植栽的森林系圖書館，採半開放式書架隔間設計，營造視覺穿透感，

陽光、空氣恣意流通於380坪的空間裏，置身空氣圖書館，就像在森林中野餐一般輕鬆自在，

清水模牆面加上碩大「空氣圖書館」字樣，襯著一旁的綠植栽，

坐在木椅上，還是站立著怎麼拍就是怎麼文青感…

「空氣圖書館」唯美感的清水模白色建築，到處都能看見充滿綠葉和蕨類盆栽搭配其建築環境

         空氣圖書館 Air Library |  伴手禮區                                       

「空氣圖書館」伴手禮區結合文創商品與植栽販售，是開放參觀的唷！

而用餐區與洗手間則是入內用餐才能進入，沒有開放參觀喔!

          空氣圖書館 Air Library|營業項目與時間 資訊                              

「空氣圖書館」營業時間：9-11早餐/11-17火鍋、定食、點心/14-17下午茶/18-21預約制晚餐

周三為公休日/無服務費。用餐不限時間。最低消費$110元。可訂位。

「空氣圖書館」採半開放式的用餐空間環境，

採光及明亮木製質感的大型餐桌，也可讓客人自行挑選喜歡座位區

「空氣圖書館」走進空氣圖書館每一個角落都好美會讓人感覺好有設計感

精緻柔美的佈景設計，會讓人無比放鬆自在

「空氣圖書館」書架上陳列的不是書，而是梅山五六零年代的古物與植物圖像，

古董裁縫機、碗盤、玻璃杯及實驗室的瓶子等…

             空氣圖書館 Air Library |    菜單MENU                                          

「空氣圖書館」是家複合式餐廳，強調提供與大自然貼進的在地野菜，

菜單上有早餐、火鍋、家常定食、下午茶、點心與飲料，

晚餐只接受團體的預約，價位在110-480元間，食材講究高貴不貴，葷素均有，

早餐朝食料理套餐的供餐時間很短，點餐只到早上10點，11點之後的品項較多元且豐富

「空氣圖書館」MENU各式鍋物套餐與鍋物加點類

「空氣圖書館」MENU定食套餐與紙包物品類

「空氣圖書館」餐點蔬食料理搭配森林氣息氛圍，連擺盤也有著濃烈禪意之意象

「空氣圖書館」簡單日式紙包輕食蔬食料理，紙包薯塊和野菜天婦羅酥酥脆脆爽脆可口無負擔

「空氣圖書館」山間的家常料理搭配森林氣息，是空氣圖書館獨特的愜意用餐模式

「空氣圖書館」餐點結合在地食材，搭配綠意植栽點綴的空間，令人愛不釋手

而在芬多精的繚繞下，五感全獲滿足，是名符其實的森林系餐廳，

「空氣圖書館」蕨類與蘭花可能高海拔氣候的關係長的生氣漾然....

「空氣圖書館」連廁所也都很文青明亮空間點綴了各式蕨類多種植物，

為整體增添了大自然的清新韻味感，

「空氣圖書館」用餐空間有著通透的視覺設計，

保有原來蘭園陽光灑落與空氣的流暢感，

也地處高海拔，午後有時後還會有雲霧飄進，非常夢幻

「空氣圖書館」空氣除了用來呼吸，也可以是件藝術品，這是間充滿濃濃文青風的餐廳，

空氣圖書館離太平雲梯停車場步行不到1分鐘，是一間沒有藏書的圖書館，提供清新空氣、

美味餐點與舒適的用餐環境喔!，「空氣圖書館」即使不用餐，也有伴手禮區仍開放參觀，

有機會別忘了來逛逛嘉義梅山目前最火紅最夯的打卡地標「空氣圖書館」囉...

用餐資訊分享給大家參考.....

  空氣圖書館在哪怎麼去？資訊報你知：

經過嘉義三十六彎的渺渺雲之道與海拔1000公尺的太平雲梯後，

來到太平老街入口，往左手邊，即可見到一整排純白色開放式建築的空氣圖書館

             空氣圖書館 Air Library | 商家資訊                                     

嘉義梅山 空氣圖書館 Air Library

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

電話：05-2572366 (周三公休)

 

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