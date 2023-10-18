空氣圖書館 Air Library | 簡介

位於嘉義梅山鄉太平雲梯旁的「空氣圖書館」，是一間超夯的高海拔森林系景觀餐廳，

這裏原本是間廢棄的蘭花園，空氣圖書館花了2年半的時間規劃讓它重生，

結合美食、文創、植栽的森林系圖書館，採半開放式書架隔間設計，營造視覺穿透感，

陽光、空氣恣意流通於380坪的空間裏，置身空氣圖書館，就像在森林中野餐一般輕鬆自在，

☞清水模牆面加上碩大「空氣圖書館」字樣，襯著一旁的綠植栽，

坐在木椅上，還是站立著怎麼拍就是怎麼文青感…

「空氣圖書館」唯美感的清水模白色建築，到處都能看見充滿綠葉和蕨類盆栽搭配其建築環境

空氣圖書館 Air Library | 伴手禮區

☞「空氣圖書館」伴手禮區結合文創商品與植栽販售，是開放參觀的唷！

而用餐區與洗手間則是入內用餐才能進入，沒有開放參觀喔!

空氣圖書館 Air Library|營業項目與時間 資訊

☞「空氣圖書館」營業時間：9-11早餐/11-17火鍋、定食、點心/14-17下午茶/18-21預約制晚餐

周三為公休日/無服務費。用餐不限時間。最低消費$110元。可訂位。

☞「空氣圖書館」採半開放式的用餐空間環境，

採光及明亮木製質感的大型餐桌，也可讓客人自行挑選喜歡座位區

☞「空氣圖書館」走進空氣圖書館每一個角落都好美會讓人感覺好有設計感，

精緻柔美的佈景設計，會讓人無比放鬆自在

☞「空氣圖書館」書架上陳列的不是書，而是梅山五六零年代的古物與植物圖像，

古董裁縫機、碗盤、玻璃杯及實驗室的瓶子等…

空氣圖書館 Air Library | 菜單MENU

☞「空氣圖書館」是家複合式餐廳，強調提供與大自然貼進的在地野菜，

菜單上有早餐、火鍋、家常定食、下午茶、點心與飲料，

晚餐只接受團體的預約，價位在110-480元間，食材講究高貴不貴，葷素均有，

早餐朝食料理套餐的供餐時間很短，點餐只到早上10點，11點之後的品項較多元且豐富

☞「空氣圖書館」MENU各式鍋物套餐與鍋物加點類

☞「空氣圖書館」MENU定食套餐與紙包物品類

☞「空氣圖書館」餐點蔬食料理搭配森林氣息氛圍，連擺盤也有著濃烈禪意之意象

☞「空氣圖書館」簡單日式紙包輕食蔬食料理，紙包薯塊和野菜天婦羅酥酥脆脆爽脆可口無負擔

☞「空氣圖書館」山間的家常料理搭配森林氣息，是空氣圖書館獨特的愜意用餐模式

☞「空氣圖書館」餐點結合在地食材，搭配綠意植栽點綴的空間，令人愛不釋手

而在芬多精的繚繞下，五感全獲滿足，是名符其實的森林系餐廳，

☞「空氣圖書館」蕨類與蘭花可能高海拔氣候的關係長的生氣漾然....

☞「空氣圖書館」連廁所也都很文青明亮空間點綴了各式蕨類多種植物，

為整體增添了大自然的清新韻味感，

☞「空氣圖書館」用餐空間有著通透的視覺設計，

保有原來蘭園陽光灑落與空氣的流暢感，

也地處高海拔，午後有時後還會有雲霧飄進，非常夢幻

☞「空氣圖書館」空氣除了用來呼吸，也可以是件藝術品，這是間充滿濃濃文青風的餐廳，

空氣圖書館離太平雲梯停車場步行不到1分鐘，是一間沒有藏書的圖書館，提供清新空氣、

美味餐點與舒適的用餐環境喔!，「空氣圖書館」即使不用餐，也有伴手禮區仍開放參觀，

有機會別忘了來逛逛嘉義梅山目前最火紅最夯的打卡地標「空氣圖書館」囉...

用餐資訊分享給大家參考.....

空氣圖書館在哪怎麼去？資訊報你知：

經過嘉義三十六彎的渺渺雲之道與海拔1000公尺的太平雲梯後，

來到太平老街入口，往左手邊，即可見到一整排純白色開放式建築的空氣圖書館

空氣圖書館 Air Library | 商家資訊

嘉義梅山 空氣圖書館 Air Library

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

電話：05-2572366 (周三公休)

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