台北烤鴨『晶粵軒烤鴨餐廳中和店』大台北、桃園高CP值烤鴨餐廳，『晶粵軒』是晶宴會館旗下品牌，金牌烤鴨專賣，提供好吃的烤鴨料理及宴會、婚宴級的用餐空間，不論是單點、多人套餐、桌菜都可以來這裡享用

『晶粵軒烤鴨餐廳中和店』在新北中和的『晶宴會館中和館』館內，捷運環狀線"橋和站"步行2分鐘就會到 ，交通便利

雖然地址在B1但有自己專屬的出入口，沿途綠植布置，視覺上很舒服

裡面還布置了許多浪漫的背板提供來用餐的顧客拍照，婚宴必備

平日聚餐、尾牙、春酒、婚宴、商務聚會，大宴小酌通通適合

沙拉那天平日中午前往，到了12點多用餐時間宴會廳有8成滿，我印象中這類的中式餐廳平日人都不會太多，『晶粵軒烤鴨餐廳』真的蠻厲害的

『晶粵軒烤鴨餐廳』也有提供包廂服務

有一間大包廂有顧客在裡面我就沒拍了，有包廂需求可提前預約

『晶粵軒烤鴨餐廳』→中和店菜單

看了許久有選擇障礙的我就直接點了四人套餐

四人套餐可選擇晶選片皮鴨3吃，開胃菜擇1、青菜豆腐擇2、海鮮肉食擇1、飽足主食

入座服務人員馬上送上熱茶

開胃菜：山楂番茄

沙拉自己也醃漬過類似的去皮番茄，非常厚功要一顆顆去皮，吃人家做好好方便，本來以為開胃菜是小小一碟，想不到直接給一盤，四個人絕對夠，吃起來酸甜的山楂番茄是很棒的開胃菜

開胃菜上桌還沒吃完，服務人員緊接著推出我們點的烤鴨，烤鴨建議提前至少一天預約，烤鴨是每桌必點的

片鴨前服務人員都會詢問是否有拍照需求，會讓顧客拍照完才開始片鴨

晶選片皮鴨都會有桌邊秀

『晶粵軒烤鴨餐廳』晶選片皮鴨每日現做，嚴選來自宜蘭的櫻桃鴨，每隻重量約3公斤，以主廚秘方醃漬、明爐烘烤出焦糖色鴨皮，片皮時還會發出喀滋清脆聲

晶選片皮鴨會附上荷葉餅、蔥段、黃瓜、甜麵醬，片的蠻厚的

若是四個人吃每個人都可以吃到6片左右，好過癮啊~

當然我那兩片鴨皮一定是我吃的，油脂特別豐富，我超愛

片鴨捲要趁熱吃，包覆著片鴨、蔥段、黃瓜、淋上甜麵醬，口感層次豐富，先吃兩捲再說

三杯乾了鴨(塔香三杯鴨骨煲)

還有另外兩種一個是炸的，一個是麻辣的，沙拉點的三杯鴨骨煲是有先炸過再下去爆炒，加入杏鮑菇和米血，吃起來更有飽足感

米血經過爆炒後上面沾滿了醬汁，非常夠味，真的好好吃

杏鮑菇也是吸飽了醬汁，吃起來很涮嘴

喜歡啃啃鴨骨的一定要點"塔香三杯鴨骨煲"

粉想芋見鴨(芋頭米粉鴨骨鍋)

湯品的部份都可以免費續湯，滿滿一大鍋，剛才的鴨腿也放上去了

裡面還有煮得很透的芋頭、鴨肉丸、芋頭丸..等

芋頭綿密、湯體鮮甜、平常不愛吃火鍋料的牛牛居然讚美了芋頭丸子，芋頭丸子可以吃到芋頭丁，特別香

上桌的芋頭米粉鴨骨鍋會先放在卡式爐上再煮一會，讓每一口都是熱的，入口後香氣久久不散

一口片皮鴨捲，一口芋頭米粉真的太享受了

湘辣剁椒鮮鱸魚

嚴選無土味的新鮮鱸魚，淋上主廚特製的剁椒醬撒上蔥花，看到紅通通的剁椒鱸魚唾液腺忍不住開始分泌

魚皮沾附著剁椒辣醬，魚肉細緻，入口的辣度恰到好處

宮保松花臭豆腐

點這道不用怕影響鄰桌，這臭豆腐的味道只有自己這桌才聞的到XD

臭豆腐、皮蛋都切成丁狀方便吃，對喜歡吃臭豆腐的人來說，真香

好想來碗白飯了

來個蔬菜營養均衡

櫻花蝦高麗菜

櫻花蝦讓高麗菜多了一份海味，吃起來好鮮脆

麻麻咪呀有鴨粒(麻油鴨糯米飯)

一上桌就香氣四溢，糯米粒粒分明，不會過於黏糊，米飯吸飽了麻油的香氣，非常好吃

有了這道飽足米食，根本不可能吃不飽

『晶粵軒烤鴨餐廳』目前有打卡活動，五星好評送飯後甜點

今天是蜂蜜龜苓膏吃起來苦甜苦甜的，吃中式料理甜點是龜苓膏很適合

這是我們今天點的，含服務費3168元就能吃到烤鴨餐好超值，來『晶粵軒烤鴨餐廳』可以品嚐到烤鴨、經典粵菜、港式燒臘和點心，無論親友聚餐、大宴小酌都適合

地址：新北市中和區中山路二段351號B1

電話：02-7731-8234

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