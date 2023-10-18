一中商圈隱藏版韓式料理專賣店-摸摸韓食堂，現點現做手工韓式飯捲、熱騰騰韓式鍋物、香噴噴酥脆炸雞，一到用餐時間總是擠滿人潮，愛吃韓式料理的朋友千萬別錯過！

摸摸韓食堂充滿韓流氛圍，燈光點綴下超有fu～辣味蜂蜜炸雞真的好涮嘴，甜中帶辣，吃起來不會油膩，搭配解膩醃蘿蔔，真的太完美的組合，外帶回家配韓劇超滿足～

熱騰騰韓式豆腐鍋料超級多，蛋腸、貢丸、竹輪、魚板、肉片、韓式魚板通通有，軟嫩豆腐吸附韓式辣醬精華好好吃，淋點湯汁在飯上，辣度更能刺激味蕾，吃上一大鍋好幸福！

摸摸招牌海苔飯捲，直徑超過5公分，比一般飯捲大上許多，飯捲用料完全不手軟，蛋絲、餐肉、紅蘿蔔、小黃瓜，超多層次，口中充滿韓國海苔跟麻油的香氣，吃上一捲真的好滿足~

摸摸韓食堂不論內用、外帶、外送都美味😋！餐點份量十足、口味道地、吃過一次就會愛上😍如需內用建議提早訂位，節省現場等候的時間，摸摸韓食堂還有多款韓國飲品，搭配韓式料理更對味唷！

摸摸韓食堂真的相當隱藏版，位於一中對面知名豐仁冰的巷弄內，走進去右手邊就會看到摸摸韓食堂～

摸摸韓食堂裝潢簡單卻充滿韓國風味，招牌可愛又充滿韓國元素，店內燈光相當有氣氛，搭配琅琅上口的韓流歌曲，讓人有一秒到韓國的偽出國感～

店內擠滿人潮，外頭還有候位座椅，提供給客人及外送員休息片刻，許多學生補習前，都會先來摸摸韓食堂飽餐一頓～

學生吃飽後，又來一批剛下班的上班族，生意真的超級好，期間外送訂單一個接一個，明明是平常日生意居然這麼好！

摸摸韓食堂二樓還有隱藏版包廂，想要包場辦活動也沒問題，空間設計相當用心，鬧中取靜，地點超級好，來台中怎麼能錯過呢？

摸摸韓食堂餐點現點現做請耐心等候，目前只收現金、LINEPAY即將上線，想吃美味的韓國料理超方便~

摸摸韓食堂菜單

摸摸韓食堂套餐

加購優惠+95元

不用一百元就可以，任選韓國罐裝飲品+韓國炸物小點各一，一口炸物一口飲品吃起來超速配（與其他優惠不得同時使用）

辣味蜂蜜炸雞180元

吃韓國料理我最喜歡韓式炸雞，辣味蜂蜜醬汁吃起來甜中帶辣，跟台灣的台式甜辣醬味道不同，辣度特別明顯，甜而不膩，吃起來相當涮嘴~

雞塊表面酥脆卡滋卡滋，均勻沾果醬料，每一口都很夠味，搭配爽口的醃蘿蔔，相當解膩，越吃越開胃的可口韓式炸物，推薦來摸摸韓食堂一定要點

摸摸招牌海苔飯捲175元

來摸摸韓食堂一定要吃飯捲，招牌飯捲用料完全不手軟，餐肉、蛋絲、蟹肉棒、小黃瓜、紅蘿蔔等，排列相當整齊~

跟日式的壽司相比相當精緻，捲得相當緊實，飯捲的份量比一般大上許多，吃起來更有飽足感！

飯捲口感很有層次，爽脆的口感不會膩口，搭配特製小菜，清爽多汁，口中充滿韓國麻油及海苔的香氣，下次還想再來吃看看其他口味！

韓式豆腐鍋（附白飯）220元

摸摸韓食堂現煮的韓式豆腐鍋熱騰騰上桌，香氣陣陣撲鼻而來，非常道地的韓國風味湯頭，喝起來香辣過癮～

裡頭的軟嫩豆腐，吸附湯汁精華，帶點辣度吃起來很開胃，不僅豆腐很好吃，裡頭的用料更是多樣化！

韓式豆腐鍋有蛋腸、貢丸、竹輪、魚板、肉片、韓式魚板、肉片等，滿滿一鍋料好實在，可以吃得很滿足～

在加入海苔的飯上淋上豆腐鍋湯汁，濕潤帶有辣度的好滋味，變成湯泡飯超可口～

摸摸韓食堂能在很競爭的一中商圈坐擁一席之地，靠著就是好滋味，推薦愛吃韓國料理的朋友，快來巷弄隱藏版的摸摸韓食堂朝聖

摸摸韓食堂 모모식당 台中一中店 5大特色

1.一中商圈隱藏版韓式料理專賣店，現點現做手工飯捲、熱騰騰韓式鍋物、香噴噴酥脆韓式炸雞，一到用餐時間總是擠滿人潮，愛吃韓式料理的朋友千萬別錯過

2.裝潢充滿韓流，歌曲也相當好聽，燈光點綴下超有fu！辣味蜂蜜炸雞真的好涮嘴，甜中帶辣吃起來不會油膩，搭配爽脆解膩醃蘿蔔，真的太完美的組合，外帶回家配韓劇超滿足

3. 韓式豆腐鍋裡頭的料超級多，蛋腸、貢丸、竹輪、魚板、肉片、韓式魚板，軟嫩豆腐吸附加入韓式辣醬的湯頭精華，淋點湯在飯上，辣度更能刺激味蕾，吃上一大鍋好幸福！

4. 摸摸招牌海苔飯捲，直徑超過5公分，比一般飯捲大上許多，用料完全不手軟，蛋絲、餐肉、紅蘿蔔、小黃瓜，超有層次，口中充滿韓國海苔跟麻油的香氣~

5.內用、外帶、外送都美味😋份量十足、相當道地、吃過一次就會愛上😍如需內用建議提早訂位，節省現場等候的時間，店內還有多款韓國飲品，搭配韓式料理更對味唷！

💭店家資訊 摸摸韓食堂 모모식당 台中一中店

🏠地址: 台中市北區育才街3巷2號1樓

☎️電話: (04)2229-6689

⏰時間: 11:00-14:00 16:00-20:00

💲消費: 現金、外送平台、linepay

💬ig: https://www.instagram.com/momo_korean_tc/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406702181



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