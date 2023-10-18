最近天氣涼涼的是不是很想泡湯啊？宜蘭的溫泉勝地- 礁溪 是許多遊客最喜愛的鄉鎮，尤其是秋冬季節更是湧入來泡溫泉的人，大大小小的溫泉飯店和旅社林立，該怎麼選？宜蘭小村婦就跟大家介紹一家CP值高的《春水笈溫泉湯屋》，不僅水質不錯、價格平實，也是廣受在地鄉親好評的溫泉店家

走走走，天冷泡湯暖身去

《春水笈溫泉湯屋》位於礁溪的忠孝路，開車導航過來會進入一條很小的巷子，需要小心會車喔，而這條小路兩旁就有好幾間著名的湯屋，其他兩間 春風泡湯、 來去泡湯坊 也是我比較常去的平價湯屋，這間春水笈 湯池更大，放水也超快，泡起來一整個就是過癮，而且24小時全天候開放，隨時想泡都可以來喔

秋冬的太陽西沉之後氣溫更低，宜蘭的東北季風冷颼颼吹著，我們晚上開著車就直奔礁溪來到春水笈，這裡有免費停車場所以相當方便，依循著入口指標步行一下就能抵達門口

春水笈溫泉湯屋 的入口處佈置得很典雅，頗有日式的風情

春水笈溫泉湯屋｜溫泉介紹

礁溪溫泉 富含鈉、鎂、鉀、碳酸離子等成分，屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉，是台灣少見的平地溫泉。泉水清澈無色無味，浸泡之後能使肌膚光滑柔細，清爽不黏膩，水質中含有的酚元素，對腸胃、皮膚都有良好的調養作用，堪稱台灣溫泉的極品，在這裡一年四季都能享受泡湯的樂趣。(以上資料來自春水笈官網)

入口處有一個比人還要高大的招財貓，

告訴你這裡有 湯屋 和 裸湯 兩種

右邊是售票口，左邊是福利社 (販賣飲料和零食)

飲料還有分熱飲和冷飲，真周到

春水笈溫泉湯屋｜收費方式

售票窗口已經把收費方式寫得很詳細，

購票時請排隊抽取號碼牌等候，

不得不說這家真的很熱門，

不管白天晚上來泡湯的人都不少

◎ 雙人湯屋 2人 50分鐘 $380

◎ 家庭湯屋 2-5人 50分鐘 $380

◎ 大眾裸湯 不限時 $120

■ 提供 沐浴乳 洗髮精 吹風機 棉花棒

■ 雙人和家庭湯屋，每多一人加收$50

■ 為了安全起見，湯屋須2人以上，並自備毛巾

▼ 大眾池資訊 (時間6:00–23:00)

▼ 雙人湯屋資訊 (24小時)

▼ 家庭湯屋資訊 (24小時)

▼ 湯屋及大眾池 營業時間

春水笈溫泉湯屋｜環境介紹

買完票之後就等候叫號機亮燈，再進去湯屋就可以，這時候可以在外面逛一逛或使用設施

這邊的設施有兒童彈珠台、玩具車，還有大人休息用的投幣式按摩椅，如果遇到人多時也可以打發一下時間

更妙的是還有販售冷凍食品，這倒是第一次在溫泉湯屋看到，老闆設想得太周到了，擔心大家泡完湯肚子很餓，這時候就會忍不住想買回家煮食

冷凍櫃有好幾個，只隨手拍了兩個，海鮮和肉品的種類不少

雖然到的時候感覺人很多，不過並沒有等得太久，我想休息區應該有一半都是已經泡完湯出來透氣的吧，經過下圖這個門簾走到底就是往湯屋的方向囉

▼走到底看見這個立牌，後方則是吹整區

湯屋分列兩側，大眾池在左邊走到最裡面

▼這裡是左邊的湯屋

▼這裡是右邊的湯屋

春水笈溫泉湯屋｜湯屋介紹

家庭湯屋可以容納2-5人，池子真的好大喔

▼家庭湯屋 (照片來自官網)

▼雙人湯屋

這個就是我們當天泡的雙人湯屋，以這個價位來說空間上算寬敞，牆面有鋪設磁磚，湯池也用石板砌成，挑高的天花板讓空氣可以對流不至於太悶

湯屋內附設休息木椅和小椅子，置衣架

備品有洗髮精和沐浴乳、水瓢，毛巾或浴巾需要自己準備

在一旁洗淨身體的時候開始放水，哇哇哇，這嘩嘩的水量不是開玩笑的，對於這個放水的速度我們很滿意，只有50分鐘的時間可是一點也不想浪費，如果水流太小那真的會很嘔耶，而且冬天這麼冷當然就是想要趕緊泡在熱池裡呀

雖說這是雙人池，不過兩個人在裡面雙手雙腳展開還綽綽有餘，完全不會很擠，應該可以容納再2個小孩，而且小孩還有空間能夠游個小泳。

天氣涼涼來泡個湯真是太舒服了，碳酸氫鈉泉無色無臭，泡完不但通體舒暢，皮膚還會滑溜溜的，我都感覺自己變成青春玉女，這麼棒的溫泉跟大家分享囉

春水笈溫泉湯屋｜心得

★ 距離礁溪火車站不遠，附有免費停車場，雙人湯屋$380，一人不到$200，重點是浴池大泡起來很爽快，如果到礁溪旅遊想要找平價乾淨的湯屋，春水笈可以是個不錯的選擇

春水笈溫泉湯屋｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路一巷17-1號

■ 電話 : 03 9871968

■ 營業時間 24小時

■ FB臉書 春水笈溫泉湯屋

■ 官方網站 春水笈溫泉湯屋

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