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台北中正-[咖啡休日 Day off.] 近公館站台大水源市場巷弄，純白韓系清新空間舒適自在，手作甜點與厚片吐司，一週七天不同豆子的手沖咖啡專門

2023-10-18 21:50:29 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：293篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：咖啡休日 Day Off
phone02-2368-9841
place台北市中正區羅斯福路四段135巷6弄23號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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豔陽中不堪曝曬迅速找到公館站附近的咖啡廳

一眼相中新開沒有很久的咖啡休日

雖然一度因為路線盡頭看起來死路沒有店家

但還好柳暗花明過了樹叢之後就是一道白淨的大門迎接

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入口的櫃子瞬間給我一種來到別人家作客的感覺

差點就要脫鞋準備換拖鞋入內

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一眼就可以清楚看到主理人的櫃檯空間

最內側的座位真的直接給了一面鏡子讓大家可以欣賞自己邊喝咖啡

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店內空間以白色系為主調

搭配溫暖的木製家具跟地板非常柔和舒適

大量的白色非常整潔讓人對主理人願意為維持潔淨付出的努力敬佩

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門邊的雙人座搭配朦朧的窗簾及現代感設計的燈具

完全就是大家拍照打卡的熱點

桌上的小時鐘還是復古有小腳腳的款式超可愛

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牆上的時鐘走復古造型很像玩具一般

室內的光源在店內深處會比較暗一點

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開水跟置物籃都可以隨自己需求取用

插花跟各種小畫框的畫作擺設都非常好拍

精緻漂亮是個會讓人快門按不停的地方

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每日的甜點以小黑板品項為準

基本上偏向基本款常溫糕點為主

也有軟嫩的布丁跟奶酪

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手沖專門的咖啡休日足足提供了七款單品豆單

剛好可以一週七天每天一杯不重複

連命名都超可愛以表達風味特色的xx日取名

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義式咖啡的選項也蠻多種

燕麥奶拿鐵選用的是比較少見的澳洲So Good品牌

茶飲有鍋煮奶茶跟奶油茶的品味必須要給好評

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除了甜點之外也有供應厚片吐司可以做為輕食

如果一早造訪的話當作早午餐也很不錯

特別是鄰近台大跟師大分部校區

只要有學生證就可以折價10元的學生優惠不無小補

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有布丁當吃布丁是去咖啡廳的我的法則之一

純白色系的桌面搭配非常有氛圍的小畫作超好拍照

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焦糖烤布丁 TWD90

布丁甜度偏甜口感滑嫩

鮮奶油比例較高讓我吃完稍微有點膩

焦糖液有酒香這點蠻特別

 

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美式黑咖啡 (I) TWD110

雖然是深焙可是不會苦澀

反而帶著清新的酸味跟水果甘甜

濃郁好喝一點都不會太水很棒

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奶酥厚吐司 TWD90

自製奶酥醬甜蜜不膩奶味濃郁

吐司本身口感有嚼勁很濕潤

個人喜好上如果可以再烤酥一點更完美

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蘋果美式 (I) TWD130

蘋果汁的微酸跟咖啡很搭

我的第一口印象是清爽消暑少女感飲品

外觀乍看跟美式黑咖啡有九成九相似度

如果同一桌同時有這兩個飲品可能有喝錯的風險

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多給水杯一個特寫純粹太喜歡這個花紋配色

跟一般較常看到比較艷麗的色系不同

柔柔淡淡超級清新就連水好像都變好喝

很想帶走回家自己拿來用

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離開的時候才發現咖啡廳的頂層有個超可愛很像趴在牆邊的招牌

平日不限時對於有需求在咖啡廳念書或工作的人來說真的非常友善

主理人非常親切細心待客

唯獨當日不知道是什麼原因讓空間聞起來有點水管臭味

除卻這點之外我還是很願意回訪喝更多推薦的手沖試試

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/09

花費: NTD420(冰美式+蘋果美式+奶酥厚片+布丁各1)

咖啡休日 Day off.

FB粉絲團/IG

週一至週五: 09:00-18:00 (週六日自11:00起)

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (假日客滿2小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可(LINE PAY)

可否訂位: 可

地址:  100 台北市中正區羅斯福路四段136巷6弄23號

電話: 02-2368-9841


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

 

台北中正-[Mimi's Cafe 米米咖啡] 公館商圈近台大與台電大樓，現做酥脆草莓千層派，自家製多口味千層蛋糕，二樓窗邊眺望街景，營業至晚上的美式風格咖啡甜點

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