豔陽中不堪曝曬迅速找到公館站附近的咖啡廳

一眼相中新開沒有很久的咖啡休日

雖然一度因為路線盡頭看起來死路沒有店家

但還好柳暗花明過了樹叢之後就是一道白淨的大門迎接

入口的櫃子瞬間給我一種來到別人家作客的感覺

差點就要脫鞋準備換拖鞋入內

一眼就可以清楚看到主理人的櫃檯空間

最內側的座位真的直接給了一面鏡子讓大家可以欣賞自己邊喝咖啡

店內空間以白色系為主調

搭配溫暖的木製家具跟地板非常柔和舒適

大量的白色非常整潔讓人對主理人願意為維持潔淨付出的努力敬佩

門邊的雙人座搭配朦朧的窗簾及現代感設計的燈具

完全就是大家拍照打卡的熱點

桌上的小時鐘還是復古有小腳腳的款式超可愛

牆上的時鐘走復古造型很像玩具一般

室內的光源在店內深處會比較暗一點

開水跟置物籃都可以隨自己需求取用

插花跟各種小畫框的畫作擺設都非常好拍

精緻漂亮是個會讓人快門按不停的地方

每日的甜點以小黑板品項為準

基本上偏向基本款常溫糕點為主

也有軟嫩的布丁跟奶酪

手沖專門的咖啡休日足足提供了七款單品豆單

剛好可以一週七天每天一杯不重複

連命名都超可愛以表達風味特色的xx日取名

義式咖啡的選項也蠻多種

燕麥奶拿鐵選用的是比較少見的澳洲So Good品牌

茶飲有鍋煮奶茶跟奶油茶的品味必須要給好評

除了甜點之外也有供應厚片吐司可以做為輕食

如果一早造訪的話當作早午餐也很不錯

特別是鄰近台大跟師大分部校區

只要有學生證就可以折價10元的學生優惠不無小補

有布丁當吃布丁是去咖啡廳的我的法則之一

純白色系的桌面搭配非常有氛圍的小畫作超好拍照

焦糖烤布丁 TWD90

布丁甜度偏甜口感滑嫩

鮮奶油比例較高讓我吃完稍微有點膩

焦糖液有酒香這點蠻特別

美式黑咖啡 (I) TWD110

雖然是深焙可是不會苦澀

反而帶著清新的酸味跟水果甘甜

濃郁好喝一點都不會太水很棒

奶酥厚吐司 TWD90

自製奶酥醬甜蜜不膩奶味濃郁

吐司本身口感有嚼勁很濕潤

個人喜好上如果可以再烤酥一點更完美

蘋果美式 (I) TWD130

蘋果汁的微酸跟咖啡很搭

我的第一口印象是清爽消暑少女感飲品

外觀乍看跟美式黑咖啡有九成九相似度

如果同一桌同時有這兩個飲品可能有喝錯的風險

多給水杯一個特寫純粹太喜歡這個花紋配色

跟一般較常看到比較艷麗的色系不同

柔柔淡淡超級清新就連水好像都變好喝

很想帶走回家自己拿來用

離開的時候才發現咖啡廳的頂層有個超可愛很像趴在牆邊的招牌

平日不限時對於有需求在咖啡廳念書或工作的人來說真的非常友善

主理人非常親切細心待客

唯獨當日不知道是什麼原因讓空間聞起來有點水管臭味

除卻這點之外我還是很願意回訪喝更多推薦的手沖試試

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/09

花費: NTD420(冰美式+蘋果美式+奶酥厚片+布丁各1)

咖啡休日 Day off.

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週一至週五: 09:00-18:00 (週六日自11:00起)

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (假日客滿2小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可(LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒 100 台北市中正區羅斯福路四段136巷6弄23號

電話: 02-2368-9841



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