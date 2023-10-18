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「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛覆傳統炸雞!迷人的鍋巴脆米令人欲罷不能，文內附小雛鍋巴炸雞菜單。

2023-10-18 21:57:55 愛比妞 人氣：105
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窩客好文

愛比妞

發表篇數：231篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小雛鍋巴炸雞
phone09-8186-8987
place台南市永康區中正路844號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」全台獨家柴燒麥芽拔絲炸雞

喜歡吃炸雞的朋友，不要錯過這家「小雛鍋巴炸雞」近期新開幕，

全台首創鍋巴雞，五種口味任你選！還可以獨享、雙拼或三拼，

配上脆口的鍋巴脆米，有夠涮嘴啦！

追劇、野餐、聚會帶上也很適合，趕緊來介紹給你們囉～

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」10/16-10/22慶開幕 全品項買一送一

來店Google 五星好評，即享全品項買一送一(套餐不列入)

 

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

台南鍋巴炸雞「小雛鍋巴炸雞」外觀

台南「小雛鍋巴炸雞」店址位於永康區中正路上，

南應大學旁，店址還蠻好找，遠遠就可以看到招牌上的小雞。

沒錯，這家就對了！

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」半開放式廚房，可以看到製作餐點過程。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

鍋巴炸雞推薦「小雛鍋巴炸雞」菜單

主要販售炸雞，專心做好每一份炸雞

鍋巴炸雞有五種口味可以選擇，口味有：柴燒麥芽/椒鹽蔥蒜/四川椒麻/金沙起司/秘醬洋釀

份量也有巴一杯(一種口味)79元/巴大盒(2種口味)179元/巴手提(三種口味)279元，可以依照人數來選擇。

加購套餐: +19元升級A餐(漬物任選)/+49元升級B餐(漬物任選+飲品任選)

另有單點小點心、沙拉、濃湯、手工漬物、飲品。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

台南美食「小雛鍋巴炸雞」餐點介紹

趕緊來介紹「小雛鍋巴炸雞」五種口味鍋巴炸雞給你們啦～

這次來五種口味吃好吃滿，馬上來介紹。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

▲小雛鍋巴炸雞

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

巴手提(五種口味任選三種）279元

柴燒麥芽/椒鹽蔥蒜/秘醬洋釀

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

柴燒麥芽/特別推薦！獨創口味

第一次來可以試試這口味"柴燒麥芽鍋巴炸雞"拔絲地瓜有吃過，但拔絲炸雞沒吃聽過也沒吃過吧！？

真的超特別，選用北港百年「傳發之家」手工麥芽糖，全台獨家口味外面吃不到 !

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

剛炸好的炸雞會經過冷卻放涼，吃起來更加酥脆。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

炸雞與麥芽糖經油炸後呈現出誘人的琥珀色澤，

炸雞外層裹上薄脆的糖衣，有如拔絲地瓜，冷卻後更脆口！

重點是甜而不膩，而且也不黏牙，享受美味的炸雞與獨特的口感，

再加上脆口鍋巴米，爽脆口感一吃就愛上！

這口味大人、小孩都喜歡，一定要試試呀～

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

店家手工製作的鍋巴脆米，光是製作過程就耗時30個小時手工製作！

除了炸雞裡面吃得到，也有單點呦～

喜歡這種酥脆咔滋口感的朋友，吃起來呀！

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

▲喜歡韓式炸雞的朋友秘醬洋釀口味必點!

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」都是使用無骨雞腿肉，兩段式油炸工序，

所以這裡的炸雞酥脆度真的很讚！

牢牢鎖住雞汁精華，咬下後的酥脆度令人喜歡，

就算冷掉後吃起來也是脆的！

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

秘醬洋釀鍋巴炸雞

喜歡吃韓式炸雞的朋友，推薦這口味給你，炸雞與特製洋釀醬入鍋拌炒，

甜甜辣辣的洋釀醬均勻的裹在炸雞上，雞肉香酥嫩口，就連鍋巴脆米也好好吃，

光看就非常誘人，甜辣滋味不膩口，午後點心時光就來巴一杯吧！

一個人獨享剛剛好呢～

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

▲巴一杯(一種口味)79元，上圖為秘醬洋釀口味。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

▲小雛鍋巴炸雞

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

椒鹽蔥蒜鍋巴炸雞加上蔥蒜下鍋翻炒，加倍美味太誘人啦!

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

椒鹽蔥蒜鍋巴炸雞

這口味也挺好吃，炸雞現點現炒，聞到香噴噴的蔥蒜香都肚子餓了，

無骨炸雞酥炸後再加上蔥蒜下去爆炒，炸雞嫩口不柴，加上椒鹽與蔥蒜提味，

鹹香滋味越吃越開胃，一樣吃得到香脆的鍋巴脆米呦～

熱騰騰的馬上品嚐，這經典的滋味真的無法抗拒！

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

巴大盒 (五種口味任選二種/均一價NT.179)

有點像「半半炸雞」的概念，大家可以自由選擇兩種口味的炸雞，

兩種口味一次滿足你的味蕾。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

金沙起司鍋巴炸雞

哇賽！炸雞竟然還有金沙起司口味，來這裡會有選擇障礙耶！

炸雞口味都好誘人，金沙起司醬均勻的裹在炸雞上，吃起來鹹香誘人～

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

四川椒麻鍋巴炸雞

喜歡吃辣的朋友，四川椒麻也很推薦！

加入特製椒麻醬和月桂葉，炸雞、鍋巴一起拌炒，

麻香滋味真的愛了，非常夠味呢～

酥脆的外皮有著辛香誘人的香氣，香麻入味，

就連鍋巴脆米也有微辣滋味，很適合當下酒菜耶！

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

小雛手工漬物均一價25元

有小丁蘿蔔、昆海帶根、涼拌川耳，真的是炸雞涼拌，搭配起來非常解膩。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

歐式水耕生菜沙拉89元

這裡的沙拉好好吃，嚴選南投溫室水耕蔬菜，這份餐點裡是綜合歐式生菜，

有火焰生菜、紅橡木、奶油萵苣…等，搭配上清爽的油醋醬與堅果，

水耕菜口感很嫩，清爽又美味，搭配炸雞很解膩喔！

而且選用真空設計的盒子，讓生菜可以保鮮。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

手熬鮮菇濃湯45元

濃湯喝起來也很濃郁，真材實料的濃湯有玉米及鮮菇，小朋友也很喜歡。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

▲台南小雛鍋巴炸雞

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

經典蘿蔔糕45元

蘿蔔糕吃起來外脆內軟，趁熱吃當小點心很不錯。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

小雛鍋巴炸雞每種口味都各有特色，招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，完全顛覆顛覆傳統炸雞!

喜歡吃炸雞的朋友，快點來吃看看，以上分享給大家。

「小雛鍋巴炸雞」台南新開幕♥全台獨家招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，顛

【小雛鍋巴炸雞】店家資訊

店名:小雛鍋巴炸雞

地址:台南市永康區中正路844號（南應大旁）

預定電話：0981-868-987

營業時間：11:00-23:00

FB

愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

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●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

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愛比妞

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Hi~我是愛比妞，主要分享台南美食.旅遊。 喜歡抹茶及下午茶甜點，愛吃甜所以一直瘦不下來，那就寫寫文章邀大家一起肥囉~ 我的粉絲頁"台南 食。好所在"有空可以來找我玩喔!! 最新消息也會發布在上面。
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