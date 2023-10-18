「小雛鍋巴炸雞」全台獨家柴燒麥芽拔絲炸雞
喜歡吃炸雞的朋友，不要錯過這家「小雛鍋巴炸雞」近期新開幕，
全台首創鍋巴雞，五種口味任你選！還可以獨享、雙拼或三拼，
配上脆口的鍋巴脆米，有夠涮嘴啦！
追劇、野餐、聚會帶上也很適合，趕緊來介紹給你們囉～
「小雛鍋巴炸雞」10/16-10/22慶開幕 全品項買一送一
來店Google 五星好評，即享全品項買一送一(套餐不列入)
台南鍋巴炸雞「小雛鍋巴炸雞」外觀
台南「小雛鍋巴炸雞」店址位於永康區中正路上，
南應大學旁，店址還蠻好找，遠遠就可以看到招牌上的小雞。
沒錯，這家就對了！
「小雛鍋巴炸雞」半開放式廚房，可以看到製作餐點過程。
鍋巴炸雞推薦「小雛鍋巴炸雞」菜單
主要販售炸雞，專心做好每一份炸雞
鍋巴炸雞有五種口味可以選擇，口味有：柴燒麥芽/椒鹽蔥蒜/四川椒麻/金沙起司/秘醬洋釀
份量也有巴一杯(一種口味)79元/巴大盒(2種口味)179元/巴手提(三種口味)279元，可以依照人數來選擇。
加購套餐: +19元升級A餐(漬物任選)/+49元升級B餐(漬物任選+飲品任選)
另有單點小點心、沙拉、濃湯、手工漬物、飲品。
台南美食「小雛鍋巴炸雞」餐點介紹
趕緊來介紹「小雛鍋巴炸雞」五種口味鍋巴炸雞給你們啦～
這次來五種口味吃好吃滿，馬上來介紹。
▲小雛鍋巴炸雞
巴手提(五種口味任選三種）279元
柴燒麥芽/椒鹽蔥蒜/秘醬洋釀
柴燒麥芽/特別推薦！獨創口味
第一次來可以試試這口味"柴燒麥芽鍋巴炸雞"拔絲地瓜有吃過，但拔絲炸雞沒吃聽過也沒吃過吧！？
真的超特別，選用北港百年「傳發之家」手工麥芽糖，全台獨家口味外面吃不到 !
剛炸好的炸雞會經過冷卻放涼，吃起來更加酥脆。
炸雞與麥芽糖經油炸後呈現出誘人的琥珀色澤，
炸雞外層裹上薄脆的糖衣，有如拔絲地瓜，冷卻後更脆口！
重點是甜而不膩，而且也不黏牙，享受美味的炸雞與獨特的口感，
再加上脆口鍋巴米，爽脆口感一吃就愛上！
這口味大人、小孩都喜歡，一定要試試呀～
店家手工製作的鍋巴脆米，光是製作過程就耗時30個小時手工製作！
除了炸雞裡面吃得到，也有單點呦～
喜歡這種酥脆咔滋口感的朋友，吃起來呀！
▲喜歡韓式炸雞的朋友秘醬洋釀口味必點!
「小雛鍋巴炸雞」都是使用無骨雞腿肉，兩段式油炸工序，
所以這裡的炸雞酥脆度真的很讚！
牢牢鎖住雞汁精華，咬下後的酥脆度令人喜歡，
就算冷掉後吃起來也是脆的！
秘醬洋釀鍋巴炸雞
喜歡吃韓式炸雞的朋友，推薦這口味給你，炸雞與特製洋釀醬入鍋拌炒，
甜甜辣辣的洋釀醬均勻的裹在炸雞上，雞肉香酥嫩口，就連鍋巴脆米也好好吃，
光看就非常誘人，甜辣滋味不膩口，午後點心時光就來巴一杯吧！
一個人獨享剛剛好呢～
▲巴一杯(一種口味)79元，上圖為秘醬洋釀口味。
▲小雛鍋巴炸雞
椒鹽蔥蒜鍋巴炸雞加上蔥蒜下鍋翻炒，加倍美味太誘人啦!
椒鹽蔥蒜鍋巴炸雞
這口味也挺好吃，炸雞現點現炒，聞到香噴噴的蔥蒜香都肚子餓了，
無骨炸雞酥炸後再加上蔥蒜下去爆炒，炸雞嫩口不柴，加上椒鹽與蔥蒜提味，
鹹香滋味越吃越開胃，一樣吃得到香脆的鍋巴脆米呦～
熱騰騰的馬上品嚐，這經典的滋味真的無法抗拒！
巴大盒 (五種口味任選二種/均一價NT.179)
有點像「半半炸雞」的概念，大家可以自由選擇兩種口味的炸雞，
兩種口味一次滿足你的味蕾。
金沙起司鍋巴炸雞
哇賽！炸雞竟然還有金沙起司口味，來這裡會有選擇障礙耶！
炸雞口味都好誘人，金沙起司醬均勻的裹在炸雞上，吃起來鹹香誘人～
四川椒麻鍋巴炸雞
喜歡吃辣的朋友，四川椒麻也很推薦！
加入特製椒麻醬和月桂葉，炸雞、鍋巴一起拌炒，
麻香滋味真的愛了，非常夠味呢～
酥脆的外皮有著辛香誘人的香氣，香麻入味，
就連鍋巴脆米也有微辣滋味，很適合當下酒菜耶！
小雛手工漬物均一價25元
有小丁蘿蔔、昆海帶根、涼拌川耳，真的是炸雞涼拌，搭配起來非常解膩。
歐式水耕生菜沙拉89元
這裡的沙拉好好吃，嚴選南投溫室水耕蔬菜，這份餐點裡是綜合歐式生菜，
有火焰生菜、紅橡木、奶油萵苣…等，搭配上清爽的油醋醬與堅果，
水耕菜口感很嫩，清爽又美味，搭配炸雞很解膩喔！
而且選用真空設計的盒子，讓生菜可以保鮮。
手熬鮮菇濃湯45元
濃湯喝起來也很濃郁，真材實料的濃湯有玉米及鮮菇，小朋友也很喜歡。
▲台南小雛鍋巴炸雞
經典蘿蔔糕45元
蘿蔔糕吃起來外脆內軟，趁熱吃當小點心很不錯。
小雛鍋巴炸雞每種口味都各有特色，招牌柴燒麥芽鍋巴炸雞，完全顛覆顛覆傳統炸雞!
喜歡吃炸雞的朋友，快點來吃看看，以上分享給大家。
【小雛鍋巴炸雞】店家資訊
店名:小雛鍋巴炸雞
地址:台南市永康區中正路844號（南應大旁）
預定電話：0981-868-987
營業時間：11:00-23:00
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