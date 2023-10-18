『 萬得福 良食』 麵食專賣店
經典與創新的結合
保留傳統牛肉麵紅燒元素的原則
並添加西式及現代工法
來重新詮釋 〖台灣特色牛肉麵〗
主打紅燒牛肉麵
還推出獨家特色湯頭~黃金燈籠椒酸辣系列
不喜愛湯麵的話,也有拌麵可選擇
其中「皮蛋拌麵」最吸引小昭
位於高雄鳳山鳳林路上
外牆上有這麼大的圖案相當引人注目
招牌
有配合外送唷~
店內用餐環境
小吃麵店能享受這高挑舒適的用餐環境很不錯
每個角落細節都看得出老闆的用心
讓顧客們能好好放鬆享受美食
店名萬得福Wonder Food有其含意
自助佐料區
很貼心還提供清湯讓顧客享用
薑絲、蔥花、酸菜
2種辣醬、醬油及醋
餐具
📣滿千免外送費❗❗
沒滿千也沒關係,也可以利用合作平台點餐送餐
菜單
特色麵品~黃金燈籠椒、香辣皮蛋麵
蔥花及酸菜依照自己喜愛的量添加
小昭吃牛肉麵必加酸菜
涼拌小菜系列
一項50元,兩項優惠90元
無骨鳳爪
煙燻口味,口感香Q有嚼勁
醋溜海蜇皮
含豐富膠質,口感滑脆爽口
酸辣鴨掌
醃漬小黃瓜與鴨掌超搭,配飯也超搭
蒜香雞胗
一般雞胗都帶點硬硬的口感,
但是這盤卻讓我改觀
以蒜香調味恰到好處外,
還把雞胗切片,減少硬硬的口感
所以小昭很喜歡這道小菜💯
煙燻豆皮
豆皮切絲,煙燻的緣故所以鹹味較明顯
麻油嫩肝
小昭很愛吃麻油系列,
豬肝都是粉粉的口感不討喜
但是這道小菜很可以耶,麻油豬肝鮮嫩不粉
再搭配一旁的薑絲食用更美味(愛吃麻油雞的人才懂)
紅燒牛肉麵 ~150元
湯頭以牛骨.雞骨.洋蔥.西洋芹,
高溫烘烤並低溫長時間熬煮
再靜置72小時發酵,高湯能與牛肉更完美融合
這湯頭清澈不油膩卻濃郁,
也沒有傳統中藥滷包味
使用頂級四川梅花椒,麻香辣完美呈現
喝到的是經過慢火精煉而成的純粹牛骨高湯
這正是萬得福 「 底蘊所在 」~純粹、簡單、美味、健康
一碗麵有4片牛肉,
搭配大白菜.白蘿蔔及蔥花點綴提味
牛肉選用牛花腱部位,
表層先高溫煎焙,讓表皮呈現出梅納反應,
如此一來能鎖住肉汁讓肉質更軟嫩,
同時增加香氣及口感
料理方式如同煎牛排般,
並使用逆紋切刀法,將肉中的纖維切斷,避免影響口感
老闆料理上如此講究,難怪這牛肉肉質鮮嫩無比💯
手工寬扁麵本身Q彈有嚼勁,更能吸附醬汁
即使在湯中放久也不易軟爛
愛吃寬麵的朋友一定要試試看
一品花雕牛肉麵 ~170元
湯底以紅燒為基底,加入台酒花雕酒調味
花雕酒本身不嗆辣屬於溫潤口感
湯底花雕酒香氣明顯,
喜歡偶爾來點酒的朋友會超喜歡
經過熬煮後,酒精會揮發,不用擔心酒駕(提醒:喝酒不開車)
小昭個人很喜歡麻油雞,所以這碗一品花雕牛肉麵很OK
牛肉色澤完美
牛肉一片非常厚,不是薄薄一片
夾起來很有份量 (之前吃的份量少的牛肉麵)
老公對肉質上很挑,
他說:這牛肉肉質很棒👍份量也OK
小昭拍完照,牛肉外觀看起有點風乾(冷氣吹),
但肉質吃起來還是一樣嫩唷👍~
選用細麵更能展現花雕酒迷人獨特香氣
湯汁吸附到麵條裡,
一口麵搭配一口湯超享受
不用吃泡麵,直接來這裡吃一品花雕牛肉麵就對了
黃金燈籠椒 酸辣牛肉麵 ~120元
老闆說這碗麵的設計靈感來自 「追尋足跡」
食材來自充滿"時光發酵"的食材
湯底選用海南島特產黃金燈籠椒炒製熬煮,
再加入泡椒、泡薑、剝皮辣椒、客家酸菜、酒釀...等
湯頭顏色呈現金黃色,嚐了一口辣味在嘴中迴繞
別小看這黃金燈籠椒的厲害,辣度可是很高喔!
這一碗堪稱 大人味牛肉麵,辣度上小朋友可能無法接受
香辣皮蛋拌麵 ~100元
有2種口味:香辣皮蛋麵及香椿皮蛋麵(不辣)
嚴選有機自然熟成松花皮蛋,無腥味
重點是店家給2顆皮蛋~超佛心‼
搭配肉燥、酸角豆、小黃瓜絲、蔥花
再淋上以8種精選香料製成獨家秘製紅油
最後撒上花生粉點綴並增添香氣
食用前先將皮蛋慢慢搗碎拌勻,
使皮蛋漿與紅油混合均勻後,
讓其吸附在麵條上
因為皮蛋濃稠攪拌上比較費力,
也可加點湯下去拌會更好拌
麵條選用手工拉麵,口感Q彈有勁
拌均勻後每口都能吃到皮蛋香氣
微辣的紅油讓這碗麵麻辣鮮香~好吃👍
蘋果花派 ~90元
餐後再來一份甜點更完美
店內唯一的幸福甜點~蘋果花派
下圖為外帶包裝,好有質感
外層有塑膠包裝,衛生品質有兼顧到
內用的話,會使用盤子盛裝
宛如玫瑰花的蘋果,女孩兒都愛的夢幻甜點
餐後來上一份真的好幸福好滿足
整體餐點小昭都蠻喜歡的
愛吃辣的朋友超推薦黃金燈籠椒系列
湯頭保證讓你酸辣過癮
牛肉麵也經過挑嘴的老公的肯定(肉品上)
小昭也蠻喜歡牛肉麵湯頭,清澈卻香氣濃郁
喜歡皮蛋的朋友,千萬別錯過香辣皮蛋麵~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 萬得福 良食
- FB
- (07) 702 7772
- 11:00~14:00 17:00~20:30
- 高雄市鳳山區鳳林路79號
*****本篇為合作文*****
延伸閱讀:
台北(宅配美食)-門前隱味 饗念燉煮牛肉鍋 ☆等待半年之久的牛肉鍋☆
台北-(宅配美食) 牛店精燉牛肉麵**蟬聯3屆米其林必比登推薦**
屏東-木貫 MU GUAN 涼麵專賣店《 勝利星村-崇仁新村成功區》