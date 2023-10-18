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高雄-萬得福 良食 麵食專賣店 《牛肉麵•黃金燈籠椒•紅燒•麻辣川味丨皮蛋拌麵丨飯食•涼拌小菜丨甜點》

2023-10-18 23:44:00 chaoerh小昭 人氣：107
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chaoerh小昭

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：萬得福良食
phone07-7027-772
place高雄市鳳山區鳳林路79號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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封1.jpg

 

『 萬得福 良食 麵食專賣店

經典與創新的結合

保留傳統牛肉麵紅燒元素的原則

並添加西式及現代工法

來重新詮釋 台灣特色牛肉麵

主打紅燒牛肉麵

還推出獨家特色湯頭~黃金燈籠椒酸辣系列

不喜愛湯麵的話,也有拌麵可選擇

其中皮蛋拌麵最吸引小昭

 

 

位於高雄鳳山鳳林路上

外牆上有這麼大的圖案相當引人注目

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招牌

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有配合外送唷~

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店內用餐環境

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小吃麵店能享受這高挑舒適的用餐環境很不錯

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每個角落細節都看得出老闆的用心

讓顧客們能好好放鬆享受美食

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店名萬得福Wonder Food有其含意

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自助佐料區

很貼心還提供清湯讓顧客享用

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薑絲、蔥花、酸菜

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2種辣醬、醬油及醋

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餐具

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📣滿千免外送費

沒滿千也沒關係,也可以利用合作平台點餐送餐

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菜單

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特色麵品~黃金燈籠椒、香辣皮蛋麵

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蔥花及酸菜依照自己喜愛的量添加

小昭吃牛肉麵必加酸菜

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涼拌小菜系列

一項50元,兩項優惠90元

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 無骨鳳爪 

煙燻口味,口感香Q有嚼勁

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 醋溜海蜇皮 

 含豐富膠質,口感滑脆爽口

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 酸辣鴨掌 

醃漬小黃瓜與鴨掌超搭,配飯也超搭

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 蒜香雞胗 

一般雞胗都帶點硬硬的口感,

但是這盤卻讓我改觀

以蒜香調味恰到好處外,

還把雞胗切片,減少硬硬的口感

所以小昭很喜歡這道小菜💯

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 煙燻豆皮 

豆皮切絲,煙燻的緣故所以鹹味較明顯

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 麻油嫩肝 

小昭很愛吃麻油系列,

豬肝都是粉粉的口感不討喜

但是這道小菜很可以耶,麻油豬肝鮮嫩不粉

再搭配一旁的薑絲食用更美味(愛吃麻油雞的人才懂)

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 紅燒牛肉麵 ~150元

湯頭以牛骨.雞骨.洋蔥.西洋芹,

高溫烘烤並低溫長時間熬煮

再靜置72小時發酵,高湯能與牛肉更完美融合

這湯頭清澈不油膩卻濃郁,

也沒有傳統中藥滷包味

使用頂級四川梅花椒,麻香辣完美呈現

喝到的是經過慢火精煉而成的純粹牛骨高湯

這正是萬得福 「 底蘊所在 ~純粹、簡單、美味、健康

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一碗麵有4片牛肉,

搭配大白菜.白蘿蔔及蔥花點綴提味

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牛肉選用牛花腱部位,

表層先高溫煎焙,讓表皮呈現出梅納反應,

如此一來能鎖住肉汁讓肉質更軟嫩,

同時增加香氣及口感

料理方式如同煎牛排般,

並使用逆紋切刀法,將肉中的纖維切斷,避免影響口感

老闆料理上如此講究,難怪這牛肉肉質鮮嫩無比💯

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手工寬扁麵本身Q彈有嚼勁,更能吸附醬汁

即使在湯中放久也不易軟爛

愛吃寬麵的朋友一定要試試看

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 一品花雕牛肉麵 ~170元

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湯底以紅燒為基底,加入台酒花雕酒調味

花雕酒本身不嗆辣屬於溫潤口感

湯底花雕酒香氣明顯,

喜歡偶爾來點酒的朋友會超喜歡

經過熬煮後,酒精會揮發,不用擔心酒駕(提醒:喝酒不開車)

小昭個人很喜歡麻油雞,所以這碗一品花雕牛肉麵很OK

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牛肉色澤完美

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牛肉一片非常厚,不是薄薄一片

夾起來很有份量  (之前吃的份量少的牛肉麵)

老公對肉質上很挑,

他說:這牛肉肉質很棒👍份量也OK

小昭拍完照,牛肉外觀看起有點風乾(冷氣吹),

但肉質吃起來還是一樣嫩唷👍~

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選用細麵更能展現花雕酒迷人獨特香氣

湯汁吸附到麵條裡,

一口麵搭配一口湯超享受

不用吃泡麵,直接來這裡吃一品花雕牛肉麵就對了

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 黃金燈籠椒 酸辣牛肉麵 ~120元

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老闆說這碗麵的設計靈感來自 追尋足跡

食材來自充滿"時光發酵"的食材

湯底選用海南島特產黃金燈籠椒炒製熬煮,

再加入泡椒、泡薑、剝皮辣椒、客家酸菜、酒釀...等

湯頭顏色呈現金黃色,嚐了一口辣味在嘴中迴繞

別小看這黃金燈籠椒的厲害,辣度可是很高喔!

這一碗堪稱 大人味牛肉麵,辣度上小朋友可能無法接受

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 香辣皮蛋拌麵 ~100元

有2種口味:香辣皮蛋麵及香椿皮蛋麵(不辣)

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嚴選有機自然熟成松花皮蛋,無腥味

重點是店家給2顆皮蛋~超佛心

搭配肉燥、酸角豆、小黃瓜絲、蔥花

再淋上以8種精選香料製成獨家秘製紅油

最後撒上花生粉點綴並增添香氣

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食用前先將皮蛋慢慢搗碎拌勻,

使皮蛋漿與紅油混合均勻後,

讓其吸附在麵條上

因為皮蛋濃稠攪拌上比較費力,

也可加點湯下去拌會更好拌

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麵條選用手工拉麵,口感Q彈有勁

拌均勻後每口都能吃到皮蛋香氣

微辣的紅油讓這碗麵麻辣鮮香~好吃👍

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 蘋果花派 ~90元

餐後再來一份甜點更完美

店內唯一的幸福甜點~蘋果花派

下圖為外帶包裝,好有質感

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外層有塑膠包裝,衛生品質有兼顧到

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內用的話,會使用盤子盛裝

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宛如玫瑰花的蘋果,女孩兒都愛的夢幻甜點

餐後來上一份真的好幸福好滿足

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整體餐點小昭都蠻喜歡的

愛吃辣的朋友超推薦黃金燈籠椒系列

湯頭保證讓你酸辣過癮 

牛肉麵也經過挑嘴的老公的肯定(肉品上)

小昭也蠻喜歡牛肉麵湯頭,清澈卻香氣濃郁

喜歡皮蛋的朋友,千萬別錯過香辣皮蛋麵~

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 萬得福 良食
  • FB
  • (07) 702 7772 
  •  11:00~14:00   17:00~20:30   
  • 高雄市鳳山區鳳林路79號


檢視較大的地圖

 

 

 

*****本篇為合作文*****

 

延伸閱讀:

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