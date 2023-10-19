喜歡吃酸辣系的料理，一年四季都想吃！尤其是秋冬季節來吃這種重口味的料理，更是過癮！今天來到中原夜市商圈吃晚餐，意外發現這間生意很好的：火漂火辣麻辣食堂。店面外觀的裝潢是現代文青風，店內是溫馨的木質系風格。尤其開在中原大學這附近，更是成為了學生們口袋中的必吃美食店家！

火漂火辣麻辣食堂-店面外觀

招牌是白色系風格

加上文青風的字體

寫著火漂火辣

一開始還不知道是賣什麼東西

走近看菜單才發現是我最喜歡的酸辣粉料理

當然二話不說馬上進去內用

不過因為店位置關係

停汽車不方便

距離收費停車場有一小段路程

機車的話停車就比較方便了

店門外也有一個發光的招牌

設計感十足

拍照起來也很好看

幸好有店外這張大菜單

才讓我知道這家店有這麼多美味的餐點

例如：肥腸酸辣粉、重慶酸辣粉、螺絲粉、麻辣綜合煲、麻辣爪爪、臭豆腐

各種與麻辣相關的料理在這裡都吃的到

火漂火辣麻辣食堂-菜單

（最新菜單請點我）

火漂火辣麻辣食堂-用餐環境

這是一進門就可以看到的用餐區

座位小小的

都是搭配高腳椅

但因為餐點都是煮熟才上桌

所以座位小小的還能接受

用餐區使用了大量木頭元素裝潢

讓用餐的氣氛更加有感覺

自助區

可樂飲料、辣醬、紙杯、餐具

都是在這裡自行拿取

內用的好處之一

就是可以依照自己的口味

再酌量增加辣度或酸度

火漂火辣麻辣食堂-餐點分享

肥腸酸辣粉

豬五花螺絲粉

一上桌就能聞到很香的酸辣味

而且一整鍋好多料

乍看之下有點像是小火鍋

店家給的料真的不手軟

幾乎當作小火鍋再出餐一樣

雖然這一鍋是酸辣粉

不過感覺有點像是改良過的台式酸辣粉個人鍋

裡面有海帶結、玉米筍、丸類、菇類、時蔬、榨菜絲、花生粒、酸豆、肉末

每吃一口都充滿驚喜

也覺得吃完超級飽

店家的酸辣粉湯頭非常好喝

酸酸辣辣層次豐富

看似濃郁重口味

不過令人驚訝的是湯頭是蠻爽口的

完全沒有油膩感

而且店家原本的酸度辣度已足夠

菲姐就沒有再另外添加了

這真的是一鍋重量級的酸辣粉

誠意滿滿

接著是豬五花螺絲粉

整鍋用料也是像座豐盛的小山一樣

幾乎都快掉出來了

螺絲粉的配料跟酸辣粉的配料差不多

配料差異不大

主要在兩者的湯頭不一樣

酸辣粉的湯頭是：酸辣鹹香

螺絲粉的湯頭則是：清爽中帶點麻辣香氣，辣味跟腥味比較重

菲姐最喜歡的酸豆角

在螺絲粉中也是有出現

而且酸豆份量好多吃得好滿足

在中壢比較少吃到喜歡的螺絲粉

想不到今天意外造訪的這家火漂火辣竟然這麼好吃

雖然口味有一點像是改良過的台式口味

不過也是不影響菲姐喜歡的程度

畢竟每個人的飲食口味不太一樣

整體來說

火漂火辣真的讓人非常喜歡

不管是口味或是用料

甚至是用餐環境及老闆跟老闆娘都很親切

而且當天還看到有2位很乖的小孩幫忙簡易的招呼客人、送餐

真的是很乖很懂事

這麼優質的店家一定要大力支持

如果改天有到中原夜市

這是一間我會持續回訪的店家

好吃的酸辣粉及螺絲粉分享給大家

火漂火辣麻辣食堂-店家資訊

名稱：火漂火辣麻辣食堂

地址：桃園市中壢區實踐路257號

營業時間：週日至週一11:30-21:00、週五週六11:30-22:00

公休日：週三週四